విశాఖ-బెంగళూరు మధ్య వందేభారత్ స్లీపర్ రైలు - వయా తిరుపతి
CM Chandrababu Delhi Visit: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీలో పర్యటించారు. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి నివాసంలో జరిగే వివాహ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. అలాగే పలువురు కేంద్రమంత్రులతో సమావేశమయ్యారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:08 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:57 PM IST
CM Chandrababu Delhi Visit : ఆంధ్రప్రదేశ్ను సెమీకండక్టర్ డిజైన్ రంగంలో అగ్రగామిగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో రాష్ట్రప్రభుత్వం చేపట్టే ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం సంపూర్ణ సహకారం అందిస్తుందని కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్, ఐటీ, రైల్వేశాఖల మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు హామీ ఇచ్చారు. రాష్ట్రంలో సెమీకండక్టర్ రంగంలో పరిశోధన, అభివృద్ధి, నైపుణ్య శిక్షణ, సామర్థ్యం పెంపునకు చేయూత అందిస్తామని తెలిపారు. కృత్రిమమేధ అభివృద్ధి, ఏఐ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలోనూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సహకారం అందిస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.
ఒకరోజు పర్యటన నిమిత్తం శనివారం సాయంత్రం దిల్లీ వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు ఇక్కడ కేంద్ర మంత్రులు అమిత్ షా, అశ్వినీ వైష్ణవ్లతో వేర్వేరుగా భేటీ అయ్యారు. అమిత్షాను కృష్ణమీనన్ మార్గ్లోని ఆయన అధికార నివాసంలో కలవగా, అశ్వినీ వైష్ణవ్ జన్పథ్లోని ముఖ్యమంత్రి అధికార నివాసానికి వచ్చి భేటీ అయ్యారు. అమిత్షాతో చంద్రబాబు 40 నిమిషాలు సమావేశమయ్యారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు, కూటమి పార్టీలు సమన్వయంతో పోటీ చేస్తున్న తీరు గురించి వివరించినట్లు సమాచారం. తమిళనాడు సీఎం విజయ్ ఇటీవల విజయవాడలో తనను కలిసినప్పుడు చర్చించిన గోదావరి-కావేరి అనుసంధానం గురించి కూడా ప్రస్తావించినట్లు సమాచారం. ఈ సమావేశం తర్వాత అశ్వినీ వైష్ణవ్ ఇక్కడి 1-జన్పథ్లోని నివాసానికి వచ్చి చంద్రబాబుతో దాదాపు 1.15 గంటలపాటు భేటీ అయ్యారు.
రూ.10వేల కోట్లతో రైల్వే ప్రాజెక్టుల ప్రతిపాదన: రాష్ట్రంలో రైల్వే మౌలిక సదుపాయాల విస్తరణకు రైల్వేమంత్రి ముందు ముఖ్యమంత్రి రూ.10,047 కోట్లతో పలు ప్రతిపాదనలు ఉంచారు. విజయవాడ బైపాస్లైన్ నిర్మాణానికి రూ.3,197 కోట్లు, కొవ్వూరు-భద్రాచలం రైల్వే ప్రాజెక్టుకు రూ.2,860 కోట్లు, ఒంగోలు-దొనకొండ రైల్వే ప్రాజెక్టుకు రూ.1,800 కోట్లు, అనకాపల్లి-కొత్తవలస బైపాస్ ప్రాజెక్టుకు రూ.2,190 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రూపొందించిన ప్రతిపాదనలను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలని కోరారు. అమరావతి-విశాఖ మధ్య హైస్పీడ్ రైలు కారిడార్ ఏర్పాటుచేయాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. విశాఖపట్నం, అమరావతిలో రెండు భారీ కోచింగ్ టెర్మినళ్ల ఏర్పాటుకు ఇప్పటికే అంగీకారం లభించింది. రైల్వేకు చెందిన ప్రభుత్వరంగ సంస్థల కార్యాలయాలను అమరావతిలో ఏర్పాటుచేసే అంశంపైనా ఈ భేటీలో చర్చ జరిగింది.
కొత్త రైళ్లు: విశాఖపట్నం నుంచి తిరుపతి మీదుగా బెంగళూరుకు వందేభారత్ స్లీపర్ రైలును నడపాలని సీఎం కోరగా కేంద్రమంత్రి అంగీకరించారు. విశాఖపట్నం-తిరుపతి మధ్య పగటిపూట సీటింగ్ సౌకర్యంతో మరో రైలును ప్రవేశపెట్టేందుకూ కేంద్రమంత్రి సమ్మతిని తెలిపారు. కొత్తగా నిర్మించిన కనిగిరి-విజయవాడ రైల్వేమార్గంలో ప్రయాణికుల రైలు సేవలను ప్రారంభించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. రాష్ట్రంలోని పోర్టుల నుంచి అంతర్గత సరకు రవాణాను సులభతరం చేసేందుకు తూర్పు-పశ్చిమ ప్రాంత రాష్ట్రాల మధ్య రైల్వే అనుసంధానాన్ని బలోపేతం చేయాలని ప్రతిపాదించారు.
ఈ ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే పోర్టుల ద్వారా ఎగుమతులు, దిగుమతులు పెరగడంతో పాటు పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఊతం లభిస్తుందని చెప్పారు. అందువల్ల రాష్ట్రంలో రైల్వేశాఖ చేపట్టిన ప్రాజెక్టులను త్వరితగతిన పూర్తిచేసేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు. ఇప్పటికే పెండింగ్లో ఉన్న పనుల డీపీఆర్లకు ఆమోదం తెలిపి, నిధులు మంజూరు చేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పోర్టుల నుంచి వెనుక ప్రాంతాలకు సరకు రవాణా సౌకర్యాలను మెరుగుపరిచేందుకు తొమ్మిది పోర్టులకు అవసరమైన కనెక్టివిటీ కల్పించడానికి కేంద్రమంత్రి ఆమోదం తెలిపారు.
రిసెప్షన్కు హాజరు: కేంద్ర మంత్రులతో సమావేశాల తర్వాత ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ విజయ్ బిష్ణోయ్ కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నూతన దంపతులను ఆశీర్వదించారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో ముఖ్యమంత్రి వెంట కేంద్రమంత్రి రామ్మోహన్ నాయుడు కూడా పాల్గొన్నారు.
జగన్ మనస్తత్వం రాష్ట్రానికే ప్రమాదం: సీఎం చంద్రబాబు
కూటమిలో సీట్ల సర్దు'పాట్లు' - చంద్రబాబుతో ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన పవన్కల్యాణ్, మాధవ్