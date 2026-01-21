ETV Bharat / state

దావోస్‌ పర్యటనలో సీఎం చంద్రబాబు - నేడు ప్రముఖ కంపెనీల సీఈఓలతో ముఖాముఖి

ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో నేడు కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు - పలు ప్రముఖ సంస్థల సీఈవోలతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ - 'పారిశ్రామిక పురోగతి' అంశంపై నిర్వహించే సెషన్‌లో పాల్గొననున్న సీఎం

CM Chandrababu Naidu Davos Tour Latest Updates
CM Chandrababu Naidu Davos Tour Latest Updates (ETV)
CM Chandrababu Naidu Davos Tour Latest Updates: సైబర్ సెక్యూరిటీ నగరంగా అమరావతిని తీర్చిదిద్దేందుకు సాంకేతికత సహకారం అందించాలని ఇజ్రాయెల్ ప్రతినిధులను సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. దావోస్​లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో ఇజ్రాయెల్ దేశ వాణిజ్య, పరిశ్రమల మంత్రి నిర్ బర్కత్, ఆ దేశ ట్రేడ్ కమిషనర్ రోయ్ ఫిషర్, స్విట్జర్లాండ్​లో ఇజ్రాయెల్ ట్రేడ్ మిషన్ ప్రతినిధి షిర్ సమావేశం అయ్యారు.

విశాఖ-చెన్నై కారిడార్​లో యూఏవీ డ్రోన్ తయారీ, తీర ప్రాంత గస్తీ, వ్యవసాయ రంగంలో వినియోగానికి డ్రోన్ల తయారీ సాంకేతికతపై చర్చలు జరిపారు. డీశాలినేషన్, పారిశ్రామిక అవసరాల కోసం వ్యర్థ జలాల రీసైక్లింగ్ సాంకేతికతపై సహకారం అందించాని కోరారు. క్వాంటం కంప్యూటింగ్​తో పాటు సెమీకండక్టర్ల తయారీతో పాటు జపాన్, కొరియా పారిశ్రామిక క్లస్టర్ల లాగే ఇజ్రాయెల్ కూడా ఓ పారిశ్రామిక క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రతిపాదించారు.

ఏపీని నాలెడ్జ్‌ ఎకనామీగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యం: రాష్ట్రంలో యువతను ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌, క్వాంటం, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ నిపుణులుగా తీర్చిదిద్దాలని ఐబీఎం ఛైర్మన్‌, సీఈవో అర్వింద్‌ కృష్ణను సీఎం కోరారు. దావోస్‌ పర్యటలో భాగంగా రెండోరోజూ మంత్రి లోకేశ్​తో కలిసి అర్వింద్‌ కృష్ణతో సీఎం భేటీ అయ్యారు. దేశవ్యాప్తంగా 50 లక్షల మంది యువతకు ఏఐ, క్వాంటం, సైబర్‌ సెక్యూరిటీలో శిక్షణ ఇవ్వాలని ఐబీఎం నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో ఏపీలోని 10 లక్షల మందికి శిక్షణ ఇవ్వాలని సీఎం ప్రతిపాదించారు.

అనంతరం గూగుల్‌ క్లౌడ్‌ సీఈవో థామస్‌ కురియన్‌తోనూ సీఎం భేటీ అయ్యారు. విశాఖలోని గూగుల్‌ డేటా సెంటర్‌ని ఎలాంటి జాప్యం లేకుండా వేగంగా పూర్తి చేయాలని సీఎం కోరారు. దీని కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఆ తర్వాత వరల్డ్‌ ఇంటెలెక్చువల్‌ ప్రాపర్టీ ఆర్గనైజేషన్‌ డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ డారెన్‌ టాంగ్‌, డైరెక్టర్‌ అనిల్‌ మూర్తితోనూ సీఎం సమావేశమయ్యారు. ఆవిష్కరణలకు ప్రోత్సాహం, మేధో సంపత్తి హక్కుల రక్షణ, స్టార్టప్‌ ఎకో సిస్టమ్‌ అభివృద్ధి, పరిశోధన - అభివృద్ధి పేటెంట్‌ వ్యవస్థ బలోపేతం చేయడం లాంటి అంశాలపై చర్చించారు. ఆర్థిక వృద్ధికి ఆవిష్కరణలు కీలకమని ఏపీని నాలెడ్జ్‌ ఎకనామీ, ఇన్నోవేషన్‌ ఆధారిత రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దడమే ప్రభుత్వం ప్రధాన లక్ష్యమని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

ప్రముఖ సంస్థల సీఈవోలతో సీఎం భేటీ: దావోస్‌లో జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్థిక సదస్సులో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇవాళ పలు కీలక సమావేశాల్లో పాల్గొననున్నారు. ప్రముఖ కంపెనీల సీఈవోలతో భేటీ కానున్నారు. వరల్ట్ ఎకనామిక్ ఫోరం కాంగ్రెస్‌ సెంటర్‌లో 'పారిశ్రామిక పురోగతి' అంశంపై నిర్వహించే సెషన్‌లో చంద్రబాబు పాల్గొంటారు. హొరైసిస్‌ ఛైర్మన్‌ ఫ్రాంక్‌ రిచర్‌తో సీఎం సమావేశమవుతారు. తమారా హాస్పిటాలిటీ సంస్థ ఫౌండర్‌ సృష్టి శిబులాల్‌, ఆ సంస్థ సీఈవో కుష్బూ అవస్థీ, కాలిబో ఏఐ అకాడమీ సీఈవో రాజ్‌ వట్టికుట్టి, స్కాట్‌ శాండ్స్చెఫర్ ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమై చర్చలు జరుపుతారు.

అనంతరం ఏపీ సీఎన్‌ఎఫ్‌ 'హీలింగ్‌ ప్లానెట్‌ త్రూ రీజెనరేటివ్ ఫుడ్‌ సిస్టమ్స్‌' పేరిట నిర్వహించే చర్చా కార్యక్రమానికి చంద్రబాబు హాజరుకానున్నారు. 'ట్రిలియన్‌ డాలర్‌ పైవోట్ రీరైటింగ్‌ మార్కెట్‌ సిగ్నల్స్‌ ఫర్ నేచర్ పాజిటివ్ గ్రోత్‌' అనే అంశంపై చర్చా కార్యక్రమంలోనూ సీఎం పాల్గొంటారు. బ్లూమ్‌బెర్గ్‌ సంస్థ నిర్వహించే 'ట్రిలియన్స్‌ ఆఫ్‌ డాలర్స్‌ ఏఐ మూమెంట్‌ ట్రాన్సాఫార్మింగ్ గ్లోబల్‌ ఎకానమీ' సెషన్‌లో ముఖ్య వక్తగా ప్రసంగిస్తారు. ఏపీ లాంజ్‌లో నిర్వహించే బిల్డింగ్ ఇండియా ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రులతో కలిసి సీఎం హాజరవుతారు. వాతావరణ మార్పులపై 'ఫైనాన్సింగ్ రీజెనరేషన్ మొబిలైజింగ్ కేపిటల్‌' పేరిట నిర్వహించే కార్యక్రమంలోనూ చంద్రబాబు పాల్గొంటారు.

గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ ఏర్పాటుకు ఎన్‌విడియా ఆసక్తి: రాష్ట్రంలో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ ఏర్పాటుతో పాటు హార్డ్ వేర్ తయారీ యూనిట్ ఏర్పాటుకు ఎన్‌విడియా ఆసక్తి కనపరిచింది. దావోస్ వేదికగా జరుగుతున్న ప్రపంచ ఆర్ధిక సదస్సులో ఎన్​విడియా గ్లోబల్ ఏఐ ఇనిషియేటివ్స్ ఉపాధ్యక్షురాలు కాలిస్టా రెడ్మెండ్‌తో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. ఏపీలో స్టార్టప్​లను ప్రోత్సహించటంతో పాటు యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ, ఉపాధి అవకాశాలను అందిస్తూ ఏఐ ఎకోసిస్టమ్​ను ఏర్పాటు చేసేలా ఏపీ ప్రభుత్వంతో కలిసి పనిచేస్తున్నట్టు కాలిస్టా తెలిపారు. అమరావతిలో దేశంలోనే తొలి ఆర్టిఫీషియల్ యూనివర్సిటీ ఏర్పాటుపై ఇరువురి మధ్య చర్చ జరిగింది. దీనిపై ఇప్పటికే ఏపీతో ఒప్పందం చేసుకున్నట్టు ఎన్‌విడియా ఉపాధ్యక్షురాలు వివరించారు.

వివిధ రంగాల్లో వాణిజ్య సంబంధాలపై చర్చ: దావోస్‌లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో స్విట్జర్లాండ్ దేశ ప్రతినిధి బృందం భేటీ అయ్యారు. ఆ దేశ ఆర్ధిక వ్యవహారాల కార్యదర్శి హెలెనే బడ్లిగర్ అర్టీడా, ఆర్ధిక వ్యవహారాల ప్రతినిధి అంబాసిడర్ ఆండ్రియా రౌబర్, స్విస్ పార్లమెంటు సభ్యుడు నిక్ గుగ్గర్, సీకో సలహాదారు మార్టీనా సీఎంతో చర్చలు జరిపారు. ఏపీ-స్విట్జర్లాండ్ మధ్య వివిధ రంగాల్లో వాణిజ్య సంబంధాలపై చర్చించారు. ఏపీలో స్విస్ కంపెనీల ఆపరేషన్లు, కార్యకలాపాల విస్తరణ తదితర అంశాలపైనా చర్చించారు.

