సింగపూర్ తర్వాత రెండో గమ్యస్థానం అమరావతే - పెట్టుబడిదారులకు సీఎం చంద్రబాబు పిలుపు
విజయవంతంగా సింగపూర్ పర్యటనను పూర్తి చేసిన సీఎం - సింగపూర్ పారిశ్రామికవేత్తలను ఏపీకి ఆహ్వానించిన చంద్రబాబు - విశాఖలో నవంబరులో నిర్వహించనున్న సీఐఐ సదస్సుకు హాజరుకావాలని పిలుపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 7:56 AM IST
Chandrababu Singapore Tour Concludes Successful : విశాఖలో నవంబరులో నిర్వహించనున్న సీఐఐ-2026 భాగస్వామ్య సదస్సుకు సింగపూర్ పారిశ్రామికవేత్తలను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ సదస్సుకు ఒక పారిశ్రామికవేత్త కనీసం ఒక ప్రాజెక్టు ప్రతిపాదనతో రావాలని కోరారు. ఏపీలో వేగం, నిబద్ధత, విశ్వసనీయతను స్వయంగా పరిశీలించాలని సూచించారు. సింగపూర్ తర్వాత రెండో గమ్యస్థానంగా అమరావతి, ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఎంపిక చేసుకోవాలని పెట్టుబడిదారులకు సీఎం పిలుపునిచ్చారు.
విజయవంతంగా సింగపూర్ పర్యటన : రెండు రోజుల సింగపూర్ పర్యటనను సీఎం చంద్రబాబు విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. తొలిరోజు ప్రముఖ నాయకులు, అగ్రశ్రేణి కంపెనీల ప్రతినిధులతో వరుస భేటీలు జరిపారు. స్టార్టప్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులతో జరిగిన ప్రత్యేక రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో పాల్గొన్నారు. సింగపూర్ ప్రధానమంత్రి, ఇతర మంత్రుల సహా గూగుల్ క్లౌడ్ ఆసియా-పసిఫిక్ రీజియన్ అధ్యక్షుడు కరణ్ బజ్వా, జీఐసీ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ అడ్వైజర్ లిమ్ సియాంగ్ గౌన్లతో వరుస భేటీలు కొనసాగాయి. రెండో రోజు వరల్డ్ సిటీస్ సమ్మిట్ ప్రతిష్ఠాత్మక గ్లోబల్ సదస్సులో పాల్గొని లీడర్షిప్ ప్లీనరీలో చంద్రబాబు కీలక ప్రసంగం చేశారు. అమరావతిని వరల్డ్ క్లాస్ గ్రీన్ అండ్ బ్లూ సిటీగా నిర్మించే విజన్ను పంచుకున్నారు. ఆ ప్రాంగణంలోని వివిధ స్టాళ్లను సందర్శించారు. 'ఏపీఏసీ సెమీకండక్టర్ రౌండ్ టేబుల్' సమావేశంలో పాల్గొని ఏపీలో ఎలక్ట్రానిక్స్, చిప్ డిజైనింగ్ రంగానికి ఉన్న అవకాశాలను వివరించారు.
సీఐఐ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన పెట్టుబడుల సన్నాహక రోడ్ షోలో పాల్గొని, అంతర్జాతీయ పారిశ్రామికవేత్తలను ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఆహ్వానించారు. ఏపీలో అద్భుతమైన పర్యాటక ప్రాంతాలు, దేవాలయాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలు ఉన్నాయని పర్యాటకరంగాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నామని తెలిపారు. ఏపీలో అర్సెలార్ మిత్తల్ ఉక్కు పరిశ్రమ 2028 నాటికి నిర్మాణం పూర్తి చేసుకుని ఉత్పత్తి ప్రారంభిస్తుందని సీఎం తెలిపారు. ఈ పరిశ్రమకు అవసరమైన అనుమతులు, భూ కేటాయింపులు మొత్తం 18 నెలల్లో పూర్తి చేసి శంకుస్థాపన చేశామని గుర్తు చేశారు. విశాఖలో గూగుల్తో పాటు 10 గిగావాట్ల సామర్థ్యం ఉన్న డేటా సెంటర్లను వివిధ కంపెనీలు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఎల్జీ ఎలక్ట్రానిక్స్ 7వేల కోట్ల పెట్టుబడితో గృహోపకరణాల తయారీ యూనిట్ను శ్రీసిటీలో ప్రారంభిస్తుందని చెప్పారు. ఇప్పటికే 350కు పైగా కంపెనీలు అక్కడకు వచ్చాయన్నారు. స్కిల్ వర్సిటీ ద్వారా అక్కడ ఉద్యోగుల్లో నైపుణ్య శిక్షణ ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు.
డిసెంబరు నాటికి క్వాంటమ్ సేవలు : అమరావతిలో ఐబీఎం, టీసీఎస్, ఎల్ అండ్ టి సంస్థలు 133 క్యూబిట్ క్వాంటమ్ కంప్యూటర్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. ఈ ఏడాది డిసెంబరు నాటికి క్వాంటమ్ సేవలు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు. పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇచ్చే విషయంలో అనవసర నిబంధనలు తొలగించామన్నారు. ఏపీలో అమలవుతున్న స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్కు ఇవన్నీ ప్రత్యక్ష ఉదాహరణలుగా వివరించారు. లాజిస్టిక్స్, అగ్రికల్చర్, పౌర విమానయానం, విద్యుత్ వంటి అంశాల్లో ఫంక్షనల్ వర్సిటీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు వివరించారు. రాష్ట్రంలో 175 నియోజకవర్గాలో ఎమ్ఎస్ఎమ్ఈ పార్కులు ఏర్పాటు చేస్తున్నామని సీఎం తెలిపారు. పరిశ్రమల స్థాపనకు అనుకూలమైన వాతావరణం ఉందన్నారు. అపార అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలని సింగపూర్ పెట్టుబడిదారులకు సీఎం పిలుపునిచ్చారు.
" శ్రీసిటీలో 350 కంపెనీలు కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం అక్కడ 80 వేల మంది ఉద్యోగులు పనిచేస్తున్నారు. అక్కడ శ్రీసిటీ ఇంటర్ నేషనల్ యూనివర్సిటీని స్థాపించాం. ఇది అటానమస్ విశ్వవిద్యాలయం. ఫ్యాక్టరీల్లో పనిచేసే ఉద్యోగులు వర్సిటీలో శిక్షణ పొందుతారు. నైపుణ్యాలు మెరుగుపరచుకునేందుకు ఇది ఉపయోగపడడమే కాకుండా మరిన్ని ఉన్నతమైన డీగ్రీలు పొందేందుకు దోహదపడుతుంది. ఇలాంటి పాలసీపై మేము పనిచేస్తున్నాం. మేం 25 పాలసీలను తీసుకొస్తున్నాం. విధానాలను సులభతరం చేయడమే కాదు. అనవసరమైన చట్టాలను తొలగించాం. ఇప్పుడు రియల్టైం పరిపాలన వచ్చింది. పాలసీల్లో పారదర్శకత ఉంది. ఈ రోజు భూమికి సంబంధించి ఎలాంటి సమస్య లేదు. నీటి సమస్య లేదు. అనుసంధానానికి సమస్యలు లేవు. అన్ని అత్యాధునికమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలూ అందుబాటులో ఉన్నాయి. స్పేస్, డ్రోన్, ఎలక్ట్రానిక్స్, ఏరోస్పేస్ రంగాల్లో అపారమైన అవకాశాలున్నాయి. మీ అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. నవంబర్13న భాగస్వామ్య సదస్సు నిర్వహిస్తున్నాం. అంతకంటే ముందు ఒక ప్రాజెక్టు ప్రపోజల్తోనైనా రావాలని కోరుతున్నా. ఈ ప్రభుత్వం మీ కోసం పనిచేస్తుందని చెప్తున్నా. -చంద్రబాబు,సీఎం
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