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సైకిల్‌తో ఆరోగ్యంతో పాటు పర్యావరణ హితం, ఇంధన పొదుపు: సీఎం

పర్యావరణ దినోత్సవం ద్వారా ప్రజల్లోకి మంచి సందేశం తీసుకెళ్లామన్న సీఎం - నాయకులు కూడా సైకిల్ తొక్కడం వల్ల ప్రజలు స్ఫూర్తిగా తీసుకునేలా చేశారన్న చంద్రబాబు - మీడియాతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చిట్‌చాట్‌

CM Chandrababu Naidu ChitChat at NTR Bhavan
CM Chandrababu Naidu ChitChat at NTR Bhavan (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 2:09 PM IST

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CM Chandrababu Naidu ChitChat at NTR Bhavan : సైకిల్‌తో ఆరోగ్యం, పర్యావరణ హితంతో పాటు ఇంధన పొదుపు కూడా అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. పర్యావరణ దినోత్సవం రోజున ప్రజల్లోకి మంచి సందేశం తీసుకెళ్లామని చెప్పారు. నాయకులు కూడా సైకిల్ తొక్కి, ప్రజలు ఆ స్ఫూర్తిని అందిపుచ్చుకునేలా చేశారని సీఎం ప్రశంసించారు. టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్​ భవన్‌లో మీడియాతో కొద్దిసేపు ముఖ్యమంత్రి ముచ్చటించారు.

సీఎం రాకతో రాజ్యసభ ఆశావహుల సందడి: పార్టీ కార్యాలయం ముఖ్యమంత్రి రావటంతో రాజ్యసభ ఆశావహుల సందడి నెలకొంది. చివరి ప్రయత్నంలో భాగంగా అధినేతను కలిసి ప్రసన్నం చేసుకునేందుకు ఆశావహులు పోటీ పడ్డారు. చింతకాయల విజయ్, భాష్యం రామకృష్ణ, తిప్పేస్వామి, టీడీ జనార్దన్త తదితరులు చంద్రబాబును కలిశారు. అనంతరం చంద్రబాబు పార్టీ నేతల శిక్షణా తరగతుల్లో పాల్గొన్నారు. పార్టీ కార్యాలయానికి వివిధ సమస్యలతో వచ్చిన పలువురు బాధితుల నుంచి సీఎం వినతులు స్వీకరించారు. సమస్యల పరిష్కారానికి హామీ ఇచ్చారు.

ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ప్రతిరోజూ సైకిల్‌ తొక్కితే ఆరోగ్యంతో పాటు పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుందని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖలో నెట్​ జీరో కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ప్రజలకు పర్యావరణం పై అవగాహన కల్పించేందుకు అధికారులు, ప్రజా ప్రతినిధులతో కలిసి ఏయూ నుంచి నోవాటెల్ వరకూ ఎంత ఉత్సాహంతో సైకిల్ తొక్కారు. కాలుష్యరహిత వాతావరణం కోసం ప్రతి ఒక్కరూ పాటు పడాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.

50 శాతం పచ్చదనం సాధించడమే లక్ష్యం: అదే విధంగా రాష్ట్రంలో 50 శాతం పచ్చదనం సాధించడమే లక్ష్యమని చంద్రబాబు ప్రకటించారు. ఆ స్ఫూర్తితో పని చేస్తే రాష్ట్రంలో వాతావరణ సమతుల్యత సాధించవచ్చని అన్నారు. ప్రపంచ పర్యాటక దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖ ఆంధ్ర వర్సిటీ మైదానంలో చంద్రబాబు మొక్క నాటారు.

తిరుమలకు వెళ్తే మనసుకు ఎంత ప్రశాంతత లభిస్తుందో, ఆంధ్ర వర్సిటీ క్యాంపస్‌కు వచ్చినా అలాంటి అనుభూతి కలిగేలా తయారు చేయాలని అధికారులకు సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. ఆ పరిస్థితి రావాలి అంటే పచ్చదనం పెంపే ఏకైక మార్గం అన్నారు. అలాగే సోలార్‌ విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి, చెత్త నుంచి సంపద సృష్టితో పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆదాయార్జన సాధ్యమవుతాయని చంద్రబాబు అన్నారు.

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CM CHANDRABABU CHITCHAT
సీఎం చంద్రబాబు చిట్​చాట్​
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CM CHANDRABABU NAIDU CHITCHAT
CM CHANDRABABU NAIDU CHITCHAT

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