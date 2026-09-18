ETV Bharat / state

సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన SIPB భేటీ - 10 ఐటీ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం

సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరిగిన 21వ రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశమైంది. ఈ భేటీలో రూ.526.25 కోట్ల పెట్టుబడులతో 10 ఐటీ ప్రాజెక్టులకు ఆమోదముద్ర తెలిపింది.

SIPB Meeting Chaired by CM Chandrababu
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన 21వ రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు భేటీ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

SIPB Meeting Chaired by CM Chandrababu : ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఐటీ హబ్‌గా మార్చే దిశగా కూటమి ప్రభుత్వం మరో కీలక అడుగు వేసింది. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరిగిన 21వ రాష్ట్రస్థాయి పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక బోర్డు సమావేశం విశాఖపట్నం నగరానికి మహర్దశ కల్పించేలా పలు నిర్ణయాలు తీసుకుంది. విశాఖను అంతర్జాతీయ స్థాయి సాంకేతిక కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా మొత్తం రూ.526.25 కోట్ల పెట్టుబడులతో 10 ఐటీ ప్రాజెక్టులకు బోర్డు ఆమోదముద్ర వేసింది. ఈ దిగ్గజ సంస్థల ఏర్పాటుతో ఉత్తరాంధ్ర వేదికగా ఐటీ రంగం విస్తరించడమే కాకుండా, స్థానిక యువతకు భారీగా ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

క్వాంటం ప్రాజెక్టులదే హవా: ఈ విడత ఆమోదం పొందిన 10 ఐటీ ప్రాజెక్టుల్లో ఏకంగా 7 క్వాంటం ప్రాజెక్టులు ఉండటం విశేషం. భవిష్యత్తు సాంకేతిక పరిజ్ఞానమైన క్వాంటం కంప్యూటింగ్, ఏఐ రంగాల్లో విశాఖను దేశంలోనే అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు ఈ ప్రాజెక్టులు దోహదం చేయనున్నాయి.

వైజాగ్‌కు దిగ్గజ సంస్థలు: అంతర్జాతీయ ప్రఖ్యాతి గాంచిన కన్సల్టింగ్ దిగ్గజం డెలాయిట్ విశాఖలో తన కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనుంది. రూ.43.75 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రానున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు ఎస్‌ఐపీబీ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అలాగే ప్రముఖ ఆర్థిక సేవల సంస్థ ముత్తూట్ ఫిన్‌కార్ప్ సమర్పించిన రూ. 100 కోట్ల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనకు బోర్డు క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది. ఈ భారీ ప్రాజెక్టుల రాకతో విశాఖలో ఐటీ ఇండస్ట్రీ సరికొత్త ఊపు అందుకోనుందని పారిశ్రామిక వర్గాలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాయి.

20 ఎస్ఐపీబీ భేటీల్లో 359 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం: ఇప్పటికే రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులను ఆకర్షించే ప్రక్రియను ప్రభుత్వం వేగవంతం చేసింది. ఇప్పటివరకు జరిగిన 20 ఎస్ఐపీబీ సమావేశాల్లో 359 ప్రాజెక్టులకు ఆమోదం లభించింది. ఈ ప్రాజెక్టుల ద్వారా రూ.13.84 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు, 10.59 లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలకు మార్గం సుగమమైంది. ఈ సమావేశంలో కొత్త పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలతో పాటు పరిశ్రమల స్థాపన, పెట్టుబడుల అమలు, ఉద్యోగాల కల్పనకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించే అవకాశముంది.

సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన సచివాలయంలో జరుగుతున్న ఈ సమావేశంలో మంత్రులు లోకేశ్​, టీజీ భరత్, నారాయణ, అనగాని సత్యప్రసాద్, వాసంశెట్టి సుభాష్, పి.నారాయణతో పాటు కందుల దుర్గేశ్​, గొట్టిపాటి రవికుమార్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి హాజరయ్యారు. సీఎస్ సాయి ప్రసాద్‌తో పాటు పరిశ్రమలు, ఐటీ, ఐ అండ్ ఐ శాఖల కార్యదర్శులు సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.

రూ.2,08,406 కోట్ల పెట్టుబడులు - 25 ప్రాజెక్టులకు SIPB ఆమోదం

మరో 11 ప్రాజెక్టులకు SIPB ఆమోదం - రూ.9076 కోట్ల పెట్టుబడులు, 10 వేల ఉద్యోగాలు

TAGGED:

SIPB MEETING UNDER CM CHANDRABABU
సీఎం అధ్యక్షతన ఎస్ఐపీబీ సమావేశం
CM CHANDRABABU NAIDU
SIPB MEETING CHAIRED BY CHANDRABABU
SIPB MEETING CHAIRED BY CHANDRABABU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.