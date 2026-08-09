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గిరిజన బిడ్డలు అడవిని అమ్మగా ఆరాధిస్తారు - అవకాశాలు కల్పిస్తే అద్భుతాలు చేస్తారు: సీఎం చంద్రబాబు

విజయవాడలో ఘనంగా ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ వేడుకలు - కొమ్ము, బంజారా నృత్యాలతో ముఖ్యమంత్రికి ఘన స్వాగతం - ఉత్సాహంగా డప్పు కొట్టి, గిరిజన బాలికలతో కలిసి నృత్యం చేసిన సీఎం

CM Chandrababu on World Tribal Day
CM Chandrababu on World Tribal Day (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 5:34 PM IST

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CM Chandrababu on World Tribal Day : అడవిని అమ్మగా ఆరాధించే గిరిజన బిడ్డలకు సరైన అవకాశాలు కల్పిస్తే వారు అద్భుతాలు చేయగలరని ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ఆదివాసీలు ఉన్నతంగా ఎదిగేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం అన్ని రకాల సౌకర్యాలు కల్పిస్తుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు. విజయవాడలో నేడు(శుక్రవారం) జరిగిన ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ వేడుకల్లో సీఎం చంద్రబాబు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా గిరిజనుల అభివృద్ధి, సంక్షేమంపై ఆయన కీలక ప్రకటనలు చేశారు.

ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవ వేడుకలకు వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబుకు అడవి బిడ్డలు ఘన స్వాగతం పలికారు. కొమ్ము, బంజారా, థింసా నృత్యాలతో సందడి చేశారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం ఉత్సాహంగా డప్పు కొట్టారు. గిరిజన బాలికలతో కలిసి కాసేపు నృత్యం చేసి వారిలో ఉత్సాహం నింపారు. అనంతరం ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో గిరిజన సంక్షేమ శాఖ, ఐటీడీఏ అధికారులు పలు వివిధ ప్రైవేటు సంస్థలతో కీలక ఒప్పందాలు (ఎంవోయూలు) కుదుర్చుకున్నారు.

గిరిజన బిడ్డలు అడవిని అమ్మగా ఆరాధిస్తారు - అవకాశాలు కల్పిస్తే అద్భుతాలు చేస్తారు: సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

ముర్ము జీవితం ఆదర్శం : వేలాది ఏళ్లుగా ఆదివాసీలు తమ సంస్కృతి సంప్రదాయాలను కాపాడుకుంటూ వస్తున్నారని సీఎం కొనియాడారు. ఓ సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టి దేశ ప్రథమ పౌరురాలిగా ఎదిగిన రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము జీవితం అందరికీ ఆదర్శమని అన్నారు. అరకు కాఫీని ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించి ప్రపంచస్థాయికి తీసుకెళ్తోందని చెప్పారు. పార్లమెంట్‌లోనూ అరకు కాఫీ స్టాల్ ఏర్పాటు చేయించామని గుర్తుచేశారు. దీని రుచి బాగుందని ప్రధాని మోదీ సైతం కితాబిచ్చారని, మన్‌కీ బాత్‌లోనూ ప్రస్తావించారని సీఎం తెలిపారు. అరకు కాఫీని అతి త్వరలో గ్లోబల్ బ్రాండ్‌గా మారుస్తామన్నారు.

త్వరలో కొత్త విధానం : ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గిరిజనులకు న్యాయం చేసిన తొలి పార్టీ టీడీపీనే అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. గిరిజన ప్రాంతాల్లోని ఉద్యోగాలు ఆయా ప్రాంత గిరిజనులకే దక్కాలనే సదుద్దేశంతో 2000 సంవత్సరంలో తాము 'జీవో నంబర్ 3' తీసుకొచ్చామన్నారు. అది దాదాపు 20 ఏళ్ల పాటు దిగ్విజయంగా అమల్లో ఉందన్నారు. అయితే, గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 2020లో సుప్రీంకోర్టు ఆ జీవోను కొట్టివేసిందని తెలిపారు. సుప్రీంకోర్టులో గత ప్రభుత్వం సరైన వాదనలు వినిపించకపోవడం వల్లే గిరిజనులకు ఈ అన్యాయం జరిగిందన్నారు. గిరిజనుల హక్కుల కోసం తమ ప్రభుత్వం పోరాడుతుందని స్పష్టం చేశారు. గిరిజనులకు లబ్ధి చేకూరేలా త్వరలో అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన సరికొత్త విధానాన్ని తీసుకొస్తామని సీఎం హామీ ఇచ్చారు.

2027 నాటికి అందరికీ ఇళ్లు : రాష్ట్రంలో మొత్తం 29 లక్షల మంది గిరిజనులు ఉన్నారని సీఎం తెలిపారు. వారి అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేస్తోందన్నారు. గిరిజనులకు విద్య, వైద్యం, మౌలిక సదుపాయాలు, నైపుణ్యాభివృద్ధికి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. 2027 డిసెంబరు నాటికి రాష్ట్రంలోని గిరిజనులందరికీ పక్కా ఇళ్లు నిర్మించి ఇస్తామన్నారు. అలాగే వారందరికీ సోలార్ విద్యుత్ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తామని ప్రకటించారు. 9 ఐటీడీఏ కేంద్రాల అభివృద్ధితో రానున్న రోజుల్లో మంచి ఫలితాలు వస్తాయన్నారు. మారుమూల గిరిజన తండాల్లో టెలికాం కనెక్టివిటీ పెంచేందుకు టెలీకమ్యూనికేషన్స్ సంస్థలతో ఒప్పందం చేసుకున్నట్లు వివరించారు.

2047 నాటికి 'వికసిత్ భారత్', 'స్వర్ణాంధ్ర' కలలు సాకారం అవుతాయని సీఎం ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. గిరిజన బిడ్డలు ఆవేశానికి లోనుకాకుండా, ఆలోచనతో ముందుకు సాగాలని సూచించారు. దేశం మనకు ఏమి ఇచ్చిందనేది కాకుండా, దేశానికి మనం ఏం ఇస్తున్నామనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరిలో రావాలన్నారు. అడవి బిడ్డలు బాగా చదువుకుని ఐఐటీల స్థాయికి వెళ్లగలిగితే దేశానికి ఎంతో ఉపయోగపడినట్లే అని చెప్పారు. తాను ప్రజాప్రతినిధిగా ఎన్నికైనప్పటి నుంచి ఒక్కరోజు కూడా సెలవు తీసుకోలేదని గుర్తుచేశారు. ప్రజల జీవితాలను మార్చగలిగితే చాలు, అదే తనకు దక్కే అసలైన ఆనందమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

"దేశం మనకు ఏమిచ్చిందనేది కాకుండా దేశానికి మనం ఏం ఇస్తున్నామనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరికీ రావాలి. అవకాశాలు కల్పిస్తే అద్భుతాలు చేయగల సామర్థ్యం ఆదివాసీలకు ఉంది. సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టి రాష్ట్రపతి స్థాయికి ఎదిగిన ద్రౌపది ముర్ము జీవితం అడవి బిడ్డలకు ఆదర్శం. గిరిజన బిడ్డలు బాగా చదువుకొని ఐఐటీలకు వెళ్లాలి. వికసిత్ భారత్‌లో అనుసంధానం కాగలిగితే ఆకాశమే హద్దుగా ఎదగవచ్చు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ వైఫల్యం వల్లే సుప్రీంకోర్టు జీవో నంబర్ 3ను కొట్టివేసింది. గిరిజనులకు లబ్ధి జరిగేలా మళ్లీ అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన కొత్త విధానం తీసుకొస్తాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

ఆదివాసీల సమగ్ర అభివృద్ధే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం పనిచేస్తోంది: సీఎం చంద్రబాబు

ప్రపంచ ఆదివాసీ దినోత్సవం - డప్పు కొట్టి ఆదివాసీలతో నృత్యం చేసిన సీఎం చంద్రబాబు

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CM CHANDRABABU ON WORLD TRIBAL DAY

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