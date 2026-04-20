76వ పుట్టిన రోజు - రూ.76 లక్షల విరాళం - పేదలతో సీఎం దంపతుల మాటామంతీ
'హ్యాపీ బర్త్ డే సీఎం సార్’ అంటూ క్యాంటీన్ వద్ద ప్రజలు, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు - శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారిని ఆత్మీయంగా పలకరించి అభివాదం చేసిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 1:08 PM IST
CM Chandrababu Naidu And Nara Bhuvaneswari At Patamata Anna Canteen: ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన జన్మదినోత్సవాన్ని పేదలతో కలిసి జరుపుకున్నారు. చంద్రబాబు 76వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని అన్న క్యాంటీన్లలో ఉచిత ఆహార వితరణకు ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి రూ. 76 లక్షలు విరాళం ఇచ్చిన నేపథ్యంలో విజయవాడ పటమటలోని అన్నక్యాంటీన్కు వెళ్లారు. రూ. 10 ఇచ్చి సీఎం చంద్రబాబు రెండు టోకెన్లు తీసుకోబోగా ఇవాళ ఉచితమని నిర్వహకుడు చెప్పారు. చంద్రబాబు దంపతులు పేదలకు అల్పాహరం వడ్డించి, ఆ తర్వాత వారు కూడా సేవించారు. అన్న క్యాంటీన్లు ఎలా ఉన్నాయని అడిగి తెలుసుకున్నారు.
ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించి ఆరా తీశారు. అన్న క్యాంటీన్కు రూ. 76 లక్షలు విరాళం ఇచ్చిన భువనేశ్వరిని చంద్రబాబు అభినందించారు. పేదల ఆకలి తీర్చేందుకు మరింత మంది ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు. త్వరలో మరికొన్ని అన్న కాంటీన్లు అందుబాటులోకి తెస్తామని చెప్పారు. గతంలో, కాంటీన్లు మూసేసి పేదల పొట్టగొట్టిన పాలకులు రాష్ట్రానికి అవసరమో కాదో ప్రజలు ఆలోచించాలని సూచించారు.
హ్యాపీ బర్త్ డే సీఎం సార్: పుట్టిన రోజు సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు విజయవాడ పటమట అన్న క్యాంటీన్కు వచ్చారు. అన్న క్యాంటీన్లో పేదలకు చంద్రబాబు దంపతులు స్వయంగా అల్పాహారం వడ్డించారు. అనంతరం వారితో కలిసి అల్పాహారం తీసుకున్నారు. అన్న క్యాంటీన్ల ఒక రోజు ఖర్చు రూ.76 లక్షలను నారా భువనేశ్వరి విరాళంగా ఇచ్చారు. విరాళం ద్వారా రాష్ట్రంలోని 269 అన్న క్యాంటీన్లలో నేడు ఉచితంగా ఆహారం అందిస్తున్నారు. రాష్ట్రంలోని అన్ని అన్న క్యాంటీన్లలో మూడు పూటలా నేడు అన్నదానం చేయనున్నారు. ‘హ్యాపీ బర్త్ డే సీఎం సార్’ అంటూ క్యాంటీన్ వద్ద ప్రజలు, అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేశారు. శుభాకాంక్షలు తెలిపిన వారిని సీఎం ఆత్మీయంగా పలకరించి అభివాదం చేశారు.
'రాష్ట్రంలో ఏ ఒక్కరూ ఆకలితో అలమటించకూడదు. ఎన్టీఆర్ తిరుమలలో నిత్యాన్నదానం ప్రవేశపెట్టిన స్పూర్తితో అన్న క్యాంటీన్లు ప్రవేశపెట్టాం. అన్న క్యాంటీన్లకు రూ. 76 లక్షలు విరాళం ఇచ్చి స్ఫూర్తి చాటుకున్న భువనేశ్వరికి అభినందనలు. పేదవాడికి తిండి పెడుతున్న క్యాంటీన్లు మూసివేయటానికి గత పాలకులకు మనసేలా వచ్చిందో. పేదలకు అన్నం పెడతామంటే భరించలేని వారు రాజకీయాలకు అవసరమా అని ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి. పరిశుభ్ర వాతావరణంలో ఆహ్లాదంగా తినేలా పేదలకు గౌరవప్రదంగా ఉండేలా అన్న క్యాంటీన్లు నిర్వహిస్తున్నాం. త్వరలో మరికొన్ని అన్న కాంటీన్లను అందుబాటులోకి తెచ్చి కాంటీన్ల సంఖ్యను 275కు పెంచుతాం. రాష్ట్రంలో పేదరికం నిర్మూలనకు తీసుకొచ్చిన పీ4లో ప్రతి ఒక్కరూ భాగస్వాములు కావాలి' -చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
ఆమె సహకారం, ఆప్యాయత వల్లే : ఎప్పటికీ అండగా నిలిచే జీవిత భాగస్వామితో కలిసి చేసిన ప్రయాణాన్ని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తు చేసుకున్నారు. తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా సతీమణి భువనేశ్వరితో కలిసి చంద్రబాబు కేక్ కట్ చేశారు. ఆమె సహకారం, ఆప్యాయత వల్లే ఈ జీవితం మరింత అర్థవంతంగా మారుతోందని చంద్రబాబు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Marking another year of life alongside my wonderful life partner, whose enduring support and grace make this journey truly meaningful.@ManagingTrustee pic.twitter.com/zRV4oJdYRC— N Chandrababu Naidu (@ncbn) April 20, 2026
