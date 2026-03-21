తిరుమల శ్రీవారి సేవలో సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం

దేవాన్ష్‌ పుట్టినప్పటి నుంచీ ఏటా ఒకరోజు అన్నప్రసాద వితరణ- సామాన్య భక్తునిలా వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్‌ నుంచి వెళ్లి దర్శించుకోనున్న సీఎం- మొదట్నుంటీ క్యూ కాంప్లెక్సులో వెళ్లి దర్శించుకుంటున్న చంద్రబాబు

CM Chandrababu And Family In Tirumala For Grandson Devansh Birthday
Published : March 21, 2026 at 8:35 AM IST

CM Chandrababu And Family In Tirumala For Grandson Devansh Birthday: తిరుమల శ్రీవారిని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దర్శించుకున్నారు. ఆలయ ఈవో, అర్చకులు ఆయనకు మహాద్వారం వద్ద ఇస్తికఫాల్‌ స్వాగతం పలికారు. మనవడు దేవాన్ష్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి శ్రీవారి సేవలో పాల్గొన్నారు. స్వామి వారిని దర్శించుకున్న అనంతరం పండితులు రంగనాయకుల మండపంలో చంద్రబాబు కుటుంబానికి వేదాశీర్వచనాలు అందజేశారు. అనంతరం సీఎంకు శ్రీవారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు.

స్వయంగా వడ్డించిన చంద్రబాబు: శ్రీవారి దర్శనం అనంతరం సీఎం వెంగమాంబ అన్నప్రసాద కేంద్రానికి వెళ్లారు. అక్కడ భక్తులకు సీఎం స్వయంగా వడ్డించారు. చంద్రబాబుతో పాటు భువనేశ్వరి, లోకేష్‌, దేవాన్ష్‌ కూడా భక్తులకు అన్నప్రసాదం వడ్డించారు. ఆ తర్వాత కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి చంద్రబాబు అన్నప్రసాదం స్వీకరించారు.

ఒక్కరోజు అన్నదాన వితరణ: మనవడు దేవాన్ష్‌ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా వెంగమాంబ అన్నదాన సత్రంలో ఒక్కరోజు అన్నదాన వితరణకు రూ.44 లక్షలు విరాళంగా అందజేశారు. మనవడు దేవాన్ష్‌ పుట్టినరోజుకు ప్రతీ ఏట విరాళం అందజేయడం చంద్రబాబు కుటంబం ఆనవాయితీ.

ముఖ్యమంత్రి హోదాలో నేరుగా మహాద్వారం ద్వారా ఆలయంలోకి ప్రవేశించి శ్రీవారిని దర్శించుకునే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ సీఎం చంద్రబాబు సామాన్య భక్తునిలా వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్స్‌ నుంచి దర్శించుకుంటున్నారు. ఇలవేల్పు తిరుమల వేంకటేశుని దర్శనానికి వచ్చిన ప్రతిసారీ ప్రోటోకాల్‌ పక్కనపెట్టి సామాన్యుడిలా క్యూలైన్‌లో వెళ్తూ శ్రీవారిపై భక్తిని చాటుకుంటున్నారు. దేవుడి ముందు అందరూ సమానమన్న భావన చాటడంతో పాటు, భక్తుల సాధకబాధకాలు తెలుసుకునేందుకు సీఎం అనుసరిస్తున్న విధానం ఇది. మనవడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఏటా కుటుంబం చేస్తున్న అన్నదాన విరాళాలపై ప్రత్యేక కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

దేవుని ముందు అందరూ సమానమే: శ్రీవారి పాదాల చెంత పుట్టానని, ఆయన కటాక్షం వల్లే తనకు పునర్జన్మ లభించిందని బహిరంగంగా ప్రకటిస్తూ తన ఇలవేల్పుపై భక్తిభావాలను చాటుకునే సీఎం చంద్రబాబు, భక్తిని మాటల్లోనే కాదు, ఆచరణలోనూ చూపుతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉన్నవారికి తిరుమలలో ప్రోటోకాల్‌ ప్రకారం మహాద్వారం నుంచి నేరుగా ఆలయ ప్రవేశానికి అవకాశం ఉంది. కానీ దేవుని ముందు అందరూ సమానమేనన్న భావనతో చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి హోదాలో తిరుమలకు వచ్చినా క్యూ కాంప్లెక్స్‌ ద్వారా వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకుంటున్నారు.

బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ప్రభుత్వం తరఫున పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించే సమయంలో మినహా తిరుమల వచ్చిన ప్రతిసారీ కుటుంబసమేతంగా క్యూలైన్‌ ద్వారానే వెళ్లి స్వామివారిని దర్శించుకుంటున్నారు. తొలిసారి సీఎంగా బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచీ ఇదే సంప్రదాయాన్ని పాటిస్తున్నారు.

క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన: క్యూ కాంప్లెక్స్‌ నుంచి దర్శనానికి వెళ్లడం ద్వారా శ్రీవారిపై తనకున్న భక్తిభావాన్ని చాటడంతో పాటు సామాన్య భక్తులకు టీటీడీ కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలనూ గమనిస్తూ సీఎంగా తన బాధ్యతలను చంద్రబాబు నెరవేరుస్తున్నారు. క్యూ కాంప్లెక్స్‌లో ప్రసాదం పంపిణీ, తాగునీటి సదుపాయం, పారిశుద్ధ్యం వంటి అంశాలు ఎలా ఉన్నాయో క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలిస్తూ లోపాలు కనిపిస్తే వెంటనే సరిదిద్దాలని అధికారులకు సూచనలు చేస్తారు.

తిరుమల కొండపై భక్తుల ఆకలి తీర్చే అన్నదాన కార్యక్రమానికి ఏటా విరాళం అందజేస్తూ చంద్రబాబు కుటుంబం దాతృత్వం చాటుకుంటోంది. 1985లో ఎన్టీఆర్​ హయాంలో 2 వేల మందితో ప్రారంభమైన అన్నదానం 1994లో ఎస్వీ నిత్య అన్నదాన ట్రస్టుగా రూపాంతరం చెంది, తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నప్రసాదం కాంప్లెక్స్‌ ద్వారా, నిత్యం వేలాది మంది భక్తుల కడుపు నింపుతోంది. ఈ ప్రతిష్టాత్మక ట్రస్టుకు సీఎం చంద్రబాబు తన మనవడు దేవాన్ష్‌ పుట్టినప్పటి నుంచీ ఒక ఏడాది మినహా 11 సార్లు ఒక రోజు అన్నదాన వ్యయాన్ని విరాళంగా అందజేస్తున్నారు.

11 సార్లు: 2015, 2016 సంవత్సరాల్లో రూ. 20 లక్షలు, 2017లో రూ. 25 లక్షలు, 2018లో రూ.26 లక్షలు, 2019 నుంచి 2021 వరకు రూ. 30 లక్షలు, 2023లో రూ.33 లక్షలు, 2024లో రూ.38 లక్షలు, 2025, 2026 సంవత్సరాల్లో రూ. 44 లక్షల రూపాయల చొప్పున దేవాన్ష్‌ పేరుతో అన్నదానం కోసం విరాళం అందజేశారు. ఇలా మొత్తం 11 సార్లు రూ.3 కోట్ల 40 లక్షల రూపాయలు విరాళంగా అందజేసి స్వామివారిపై తమ కుటుంబానికి ఉన్న అపారమైన భక్తిని చాటుకున్నారు.

మనవడు దేవాన్ష్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ ఉదయం తిరుమల శ్రీవారిని సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబ సమేతంగా దర్శించుకోనున్నారు. దర్శనానంతరం మాతృశ్రీ తరిగొండ వెంగమాంబ అన్నదాన సత్రానికి చేరుకొని భక్తులకు అన్నప్రసాద వితరణ చేయనున్నారు. అనంతరం తిరుమలలోని ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌ (ఐసీసీసీ) ని సందర్శించనున్నారు.

