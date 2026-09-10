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'ఏమైనా కొత్త వాగ్దానాలు ఉన్నాయా?' - పెళ్లిరోజున చంద్రబాబును అడిగిన భువనేశ్వరి

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, నారా భువనేశ్వరిల 45వ వివాహ వార్షికోత్సవం. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని గురువారం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఈ దంపతులు పంచుకున్న సందేశాలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

CM Chandrababu and Bhuvaneshwari 45th Wedding Anniversary
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, భువనేశ్వరిల 45వ వివాహ వార్షికోత్సవం (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 8:09 PM IST

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CM Chandrababu and Bhuvaneshwari 45th Wedding Anniversary : ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, నారా భువనేశ్వరి దంపతుల వివాహ బంధానికి నేటితో (సెప్టెంబర్ 10) 45 ఏళ్లు నిండాయి. నాలుగున్నర దశాబ్దాల క్రితం, 1981 సెప్టెంబర్ 10న మద్రాసులో వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన ఈ జంట సుదీర్ఘ రాజకీయ, సామాజిక ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటూ ఆదర్శ దాంపత్యానికి నిలువెత్తు రూపంగా నిలిచారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని గురువారం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఈ దంపతులు పంచుకున్న ఆత్మీయ సందేశాలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.

ముందుగా నారా భువనేశ్వరి "మీకు 45వ వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఇన్నేళ్ల సాన్నిహిత్యం, స్నేహం, ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలకు కృతజ్ఞతలు. మరి ఈ ఏడాది వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఏమైనా కొత్త వాగ్దానాలు ఉన్నాయా?" అంటూ ఆమె సరదాగా ఎక్స్​లో పోస్ట్​ చేశారు.

దీనికి సీఎం చంద్రబాబు స్పందిస్తూ ఎక్స్​లో రీట్వీట్ చేశారు. అర్ధాంగి భువనేశ్వరికి వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సీఎం చంద్రబాబు ఎక్స్‌ వేదికగా భావోద్వేగ పూరిత పోస్ట్ చేశారు. "హ్యాపీ యానివర్సరీ భు. నన్ను అందరూ ముఖ్యమంత్రిగానో లేదా పార్టీ అధ్యక్షుడిగానో పిలవవచ్చు. కానీ నాకు అత్యంత ఇష్టమైన హోదా 'భర్త' స్థానమేనంటూ భువనేశ్వరికి చంద్రబాబు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇన్నేళ్లుగా ఒకే ఒక్క మాటపై నిలబడి ఉన్నా. "నీతో కలిసి ఈ జీవన ప్రయాణాన్ని ఎప్పటికీ కొనసాగిస్తా" అంటూ ఎంతో భావోద్వేగంతో ఆయన బదులిచ్చారు.

నాలుగున్నర దశాబ్దాల ప్రేమ, స్నేహం, సహచర్యానికి ప్రతిరూపంగా నిలిచిన ఈ ముఖ్యమంత్రి దంపతుల సంభాషణ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌గా మారింది. ఈ సందర్భంగా పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు, తెలుగుదేశం శ్రేణులు, అభిమానులు చంద్రబాబు-భువనేశ్వరి దంపతులకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

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TAGGED:

CM CHANDRABABU MARRIAGE DAY
CBN 45TH WEDDING ANNIVERSARY
CBN AND BHUVANESWARI MARRIAGE DAY
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CBN 45TH WEDDING ANNIVERSARY

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