'ఏమైనా కొత్త వాగ్దానాలు ఉన్నాయా?' - పెళ్లిరోజున చంద్రబాబును అడిగిన భువనేశ్వరి
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, నారా భువనేశ్వరిల 45వ వివాహ వార్షికోత్సవం. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని గురువారం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఈ దంపతులు పంచుకున్న సందేశాలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 8:09 PM IST
CM Chandrababu and Bhuvaneshwari 45th Wedding Anniversary : ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, నారా భువనేశ్వరి దంపతుల వివాహ బంధానికి నేటితో (సెప్టెంబర్ 10) 45 ఏళ్లు నిండాయి. నాలుగున్నర దశాబ్దాల క్రితం, 1981 సెప్టెంబర్ 10న మద్రాసులో వివాహ బంధంతో ఒక్కటైన ఈ జంట సుదీర్ఘ రాజకీయ, సామాజిక ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటూ ఆదర్శ దాంపత్యానికి నిలువెత్తు రూపంగా నిలిచారు. ఈ ప్రత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని గురువారం సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా ఈ దంపతులు పంచుకున్న ఆత్మీయ సందేశాలు నెటిజన్లను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.
ముందుగా నారా భువనేశ్వరి "మీకు 45వ వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు. ఇన్నేళ్ల సాన్నిహిత్యం, స్నేహం, ఎన్నో మధుర జ్ఞాపకాలకు కృతజ్ఞతలు. మరి ఈ ఏడాది వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఏమైనా కొత్త వాగ్దానాలు ఉన్నాయా?" అంటూ ఆమె సరదాగా ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు.
Wishing @ncbn garu a very happy 45th wedding anniversary. Thankful for the many years of companionship, friendship and memories together. ❤️Any anniversary promises this year? pic.twitter.com/l18Z2PGYNW— Nara Bhuvaneswari (@ManagingTrustee) September 10, 2026
దీనికి సీఎం చంద్రబాబు స్పందిస్తూ ఎక్స్లో రీట్వీట్ చేశారు. అర్ధాంగి భువనేశ్వరికి వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ సీఎం చంద్రబాబు ఎక్స్ వేదికగా భావోద్వేగ పూరిత పోస్ట్ చేశారు. "హ్యాపీ యానివర్సరీ భు. నన్ను అందరూ ముఖ్యమంత్రిగానో లేదా పార్టీ అధ్యక్షుడిగానో పిలవవచ్చు. కానీ నాకు అత్యంత ఇష్టమైన హోదా 'భర్త' స్థానమేనంటూ భువనేశ్వరికి చంద్రబాబు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఇన్నేళ్లుగా ఒకే ఒక్క మాటపై నిలబడి ఉన్నా. "నీతో కలిసి ఈ జీవన ప్రయాణాన్ని ఎప్పటికీ కొనసాగిస్తా" అంటూ ఎంతో భావోద్వేగంతో ఆయన బదులిచ్చారు.
Happy anniversary, Bhu. ❤️ They may call me Chief Minister or Party President… but thank you for giving me the designation I cherish most - husband.— N Chandrababu Naidu (@ncbn) September 10, 2026
One promise has remained unchanged all these years - to keep walking this journey with you! https://t.co/njds7Qao7Z
నాలుగున్నర దశాబ్దాల ప్రేమ, స్నేహం, సహచర్యానికి ప్రతిరూపంగా నిలిచిన ఈ ముఖ్యమంత్రి దంపతుల సంభాషణ సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. ఈ సందర్భంగా పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు, తెలుగుదేశం శ్రేణులు, అభిమానులు చంద్రబాబు-భువనేశ్వరి దంపతులకు పెద్ద ఎత్తున శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
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