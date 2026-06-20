ETV Bharat / state

వ్యసనం లేని సాంకేతికత విధానం అవసరం: సీఎం చంద్రబాబు

ఉండవల్లి గుహల వద్ద "యోగాంధ్ర" కార్యక్రమం - యోగాంధ్రాకు హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు, యోగా గురువు బాబారామ్‌దేవ్‌ - రాజధానిని పచ్చదనంతో విలసిల్లేలా చేస్తున్నారని ప్రశంసించిన బాబా రాందేవ్​

Yogandhra Program at Undavalli Caves
Yogandhra Program at Undavalli Caves (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Yogandhra Program at Undavalli Caves : దేశానికి ఆధ్యాత్మిక హబ్‌గా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మారనుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పురస్కరించుకొని రాజధాని అమరావతిలోని ఉండవల్లి గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమం నిర్వహించారు. రాందేవ్‌ బాబా శిక్షణలో జరుగుతున్న యోగా సాధనను తిలకించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ రకాల యోగా ప్రక్రియలను రాందేవ్‌ బాబా సీఎంకు వివరించారు.

యోగాకు రాందేవ్‌ బాబా మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. యోగా సాధనతో ఆయన అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నారని కొనియాడారు. ఆయన శిక్షణలో యువత యోగాసనాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయన్నారు. ప్రస్తుతం సమాజంలో యువత చాలా ఒత్తిడితో ఉందన్న సీఎం ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన సాంకేతికత చాలా అవసరమన్నారు. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 190 దేశాలు యోగాను అనుసరిస్తున్నాయని వివరించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ప్రస్తుతం 31శాతం ఉన్న పచ్చదనాన్ని 50 శాతానికి పెంచడమే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తున్నామన్నారు.

వ్యసనం లేని సాంకేతికత విధానం అవసరం: ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో ఒత్తిడిని అదిగమించేందుకు వ్యసనం లేని సాంకేతికత విధానం అవసరమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దీనికి ఆధ్యాత్మికత, యోగా ఎంతో ఉపకరిస్తుందన్నారు. అమరావతిలోని ఉండవల్లి గుహల వ్దద యోగా గురు రాందేవ్‌ బాబా నిర్వహించిన యోగా సాధన కార్యక్రమాన్ని చంద్రబాబు తిలకించారు. దేవతల రాజధాని అమరావతిలో యోగాసాధన అందమైన ఆలోచన అని అన్నారు. దేవతల రాజధాని అమరావతి స్పూర్తితో ప్రజారాజధాని నిర్మిస్తున్నామని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. కాలుష్యంలేని రాజధాని నిర్మాణమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని చంద్రబాబు చెప్పారు. ప్రజా రోగ్యం కోసం తెచ్చిన సంజీవని ప్రాజెక్టులో యోగా సాధన, ప్రాణామయం వంటివి కూడా చేరుస్తున్నామన్నారు.

రాజధానిని పచ్చదనంతో విలసిల్లేలా: రాందేవ్‌బాబా మాట్లాడుతూ అభివృద్ధి, విజన్‌ కలిగిన సీఎం చంద్రబాబు అని కితాబిచ్చారు. ప్రధాని వికసిత్‌ భారత్‌ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా సీఎం కృషి చేస్తున్నారన్నారు. చంద్రబాబు తరహాలో ప్రతి ముఖ్యమంత్రి పని చేస్తే వికసిత్ భారత్ 2047 లక్ష్యం ముందుగానే సాకారమవుతుందన్నారు. సీఎం చంద్రబాబు ప్రకృతి ప్రేమికుడు, సాంస్కృతిక ప్రియుడు, యోగ ప్రేమికుడు సర్వజన ప్రేమికుడని రాందేవ్‌ బాబా కొనియాడారు. రాజధానిని పచ్చదనంతో విలసిల్లేలా చేస్తున్నారని ప్రశంసించారు. దేవతల రాజధాని అమరావతి ఇప్పుడు యోగ రాజధాని అయిందని చెప్పారు.

వివిధ ఆసనాలు వేసిన రామ్​దేవ్ బాబా: సీఎం చంద్రబాబు ఎదుట రామ్ దేవ్ బాబా చక్రాసనం, వృశ్చికాసనం, మయూరాసనం, హనుమానాసన్, రాజ్ కపోతాసన్, పవర్ యోగా వంటి ప్రక్రియలను ప్రదర్శించారు. ఈ వయస్సులో కూడా చంద్రబాబు ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని రామ్ దేవ్ బాబా వ్యాఖ్యానించారు. సీఎం చంద్రబాబు అభివృద్ధి, విజన్ కలిగిన ముఖ్యమంత్రి అంటూ కితాబిచ్చారు. ప్రధాని వికసిత్ భారత్ లక్ష్యాలకు అనుగుణంగా సీఎం చంద్రబాబు కృషి చేస్తున్నారని బాబా రామ్ దేవ్ తెలిపారు.

రూ.27 కోట్లతో అరణ్యరామం - శంకుస్థాపన చేసిన డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​
ఆర్థిక కార్యకలాపాలు మరింత పుంజుకునేలా బ్యాంకర్లు సహకరించాలి: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

YOGANDHRA PROGRAM AT AMRAVATI
UNDAVALLI CAVES YOGANDHRA PROGRAM
RAMDEV BABA YOGA AT UNDAVALLI
యోగాంధ్ర కార్యక్రమం
YOGANDHRA AT UNDAVALLI CAVES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.