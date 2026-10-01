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నా దినచర్య మొదలయ్యేది 'అరకు కాఫీ'తోనే - అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం వేళ సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తికర ట్వీట్

అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ఎక్స్ వేదికగా ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గొప్ప వారసత్వానికి అరకు కాఫీ ఓ అద్భుతమైన ప్రతీకగా నిలుస్తోందని ఆయన కొనియాడారు.

CM Chandrababu on Araku Coffee
అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం వేళ సీఎం చంద్రబాబు ఆసక్తికర ట్వీట్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 8:19 PM IST

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CM Chandrababu on Araku Coffee : ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మందికి ఉదయం నిద్రలేవగానే కాఫీ తాగితే కానీ రోజు ప్రారంభం కాదు. అయితే, తన దినచర్య మాత్రం గుమగుమలాడే 'అరకు కాఫీ'తోనే మొదలవుతుందని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు వెల్లడించారు. అంతర్జాతీయ కాఫీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఆయన ఎక్స్ వేదికగా ఆసక్తికరమైన పోస్ట్ చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ గొప్ప వారసత్వానికి అరకు కాఫీ ఓ అద్భుతమైన ప్రతీకగా నిలుస్తోందని ఆయన కొనియాడారు.

అరకు కాఫీ అద్భుత ప్రయాణాన్ని ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు ప్రపంచానికి పరిచయం చేశారు. రాష్ట్రంలోని పచ్చని గిరిజన కొండల ప్రాంతాల నుంచి ప్రారంభమైన ఈ అరకు కాఫీ ప్రయాణం, నేడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కాఫీ ప్రియుల కప్పుల్లోకి చేరుతోందని ఆయన ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. ఇది మన రాష్ట్ర సంస్కృతికి, గిరిజన రైతుల కష్టానికి నిలువెత్తు నిదర్శనమని పరోక్షంగా గుర్తుచేశారు.

గ్లోబల్ డెస్టినేషన్‌గా 'అరకు' : అరకు ప్రాంతాన్ని కేవలం పర్యాటక కేంద్రంగానే కాకుండా, అంతర్జాతీయ స్థాయి కాఫీ గమ్యస్థానంగా (ప్రీమియర్ గ్లోబల్ కాఫీ డెస్టినేషన్) తీర్చిదిద్దేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం కృతనిశ్చయంతో ఉందని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేశారు. ఇందుకోసం ప్రభుత్వం చురుగ్గా పెట్టుబడులు పెడుతోందని వెల్లడించారు. తద్వారా స్థానికంగా కాఫీ పండిస్తున్న రైతులకు మరింత సాధికారత కల్పించేందుకు కృషి చేస్తున్నామని వివరించారు.

ప్రపంచ పటంలో ఏపీకి సముచిత స్థానం : నాణ్యత, రుచిలో అరకు కాఫీకి అరుదైన బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది. ఈ బ్రాండ్‌‌ను మరింతగా విస్తరించడం ద్వారా ప్రపంచ కాఫీ పటంలో (వరల్డ్ కాఫీ మ్యాప్) ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు సముచిత స్థానం కల్పించడమే తమ ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని సీఎం ఉద్ఘాటించారు. అరకు కాఫీని నమ్ముకున్న స్థానిక గిరి రైతుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేలా ప్రభుత్వం ముందుకెళ్తోందని చంద్రబాబు తన పోస్ట్‌లో స్పష్టం చేశారు.

మరోవైపు అరకు కాఫీని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు బాగా ప్రమోట్‌ చేశారు. దేశం మొత్తంగా 12 రాష్ట్రాలు కాఫీని ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి. అందులో ఏపీ ఒకటి. ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో లక్షన్నర ఎకరాల్లో కాఫీ తోటలు సాగవుతున్నాయి. అత్యంత నాణ్యమైన కాఫీ గింజలు ఇక్కడే ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. అందుకే అరకు కాఫీకి అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు పొందింది. సేంద్రియ పద్ధతుల్లో పండించడంతో ఇక్కడి కాఫీ పంటకు డిమాండ్‌ చాలా ఎక్కువ. సముద్ర మట్టానికి 3,600 ఎత్తులో గిరిజన కుటుంబాలు సంప్రదాయ పద్ధతిలో పండిస్తారు. ఈ కాఫీ గింజలను, ప్రైవేట్ వ్యాపారులతో పాటు గిరిజన సహకార సంస్థ (జీసీసీ) సేకరిస్తుంది. అందులో కొంత మొత్తాన్ని ఈ వేలం ద్వారా అమ్మకాలు చేస్తుంది. మరికొన్నింటిని అరకువ్యాలీ కాఫీ పేరుతో మార్కెటింగ్‌ చేస్తోంది.

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