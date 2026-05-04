ఎన్డీఏ విజయం - మోదీ నాయకత్వంపై విశ్వాసానికి ప్రతిబింబం: సీఎం చంద్రబాబు
ఎన్డీఏ మరింత బలపడిందని ఈ ఫలితం చాటి చెబుతోందన్న సీఎం చంద్రబాబు - అభివృద్ధి పట్ల ఎన్డీఏ నిబద్ధతకు ప్రజల మద్దతు కనిపిస్తోంది- మోదీ, అమిత్షా, నితిన్ నబీన్కు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపిన సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 4, 2026 at 1:39 PM IST
CM Chandrababu on NDA Victory : ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల ఫలితాల నేపథ్యంలో పశ్చిమ బెంగాల్, అస్సాంలో ఎన్డీఏ కూటమి విజయం దిశగా దూసుకెళ్తుంతోంది. ఈ నేపథ్యంలో సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ నాయకత్వంపై విశ్వాసానికి ఈ ఫలితాలే నిదర్శనం అన్నారు. ఎన్డీయే మరింత బలపడిందని ఈ ఫలితాలు చాటి చెబుతున్నాయన్నారు.
ఎన్డీఏ సాధించిన విజయం ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంపై ప్రజలు ఉంచుతున్న విశ్వాసానికి ప్రతిబింబమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. "సబ్ కా సాథ్- సబ్ కా వికాస్- సబ్ కా విశ్వాస్" స్ఫూర్తితో ప్రజల ఆశయాల సంగమంగా ఎన్డీఏ మరింత బలపడిందని ఈ ఫలితం చాటి చెబుతోందని అన్నారు. వికసిత భారత్ వైపు ప్రయాణం ఈ విజయంతో మరింత బలపడిందని తెలిపారు. అభివృద్ధి పట్ల ఎన్డీఏ అంచెలంచెల నిబద్ధతకు ప్రజలు ఇస్తున్న మద్దతు, విశ్వాసం స్పష్టంగా కనిపిస్తోందన్నారు.
NDA’s victory today reflects the people’s continued and growing confidence in the leadership of Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji and his vision for Viksit Bharat. It reinforces the NDA as the confluence of the people’s aspirations, guided by the spirit of Sabka Saath,…— N Chandrababu Naidu (@ncbn) May 4, 2026
యంగ్ ఇండియా విశ్వసనీయత, అభివృద్ధి, ప్రజలతో నిజమైన అనుబంధానికే ప్రాధాన్యం ఇస్తుందని ఇది అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు ఇచ్చిన స్పష్టమైన సందేశంగా పేర్కొన్నారు. ఈ చారిత్రాత్మక విజయానికి ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ, కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్, ఎన్డీఏ విజేతలందరికీ, అంకితభావంతో పనిచేసిన కార్యకర్తలకు, ప్రజలందరికీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
పవన్ కల్యాణ్ను పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు - ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా
ఎన్నికలు 2026- కేరళలో కాంగ్రెస్, బంగాల్లో బీజేపీ, తమిళనాడు టీవీకే సంబరాలు