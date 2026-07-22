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ప్రధాని మోదీతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ - భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి రావాలని ఆహ్వానం

దిల్లీలో ప్రధాని మోదీతో సమావేశమైన సీఎం చంద్రబాబు - భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి రావాలని ప్రధానిని ఆహ్వానం - ఆగస్టు 1న ప్రారంభోత్సవానికి వస్తానని చంద్రబాబు బృందానికి చెప్పిన ప్రధాని

CM_Chandrababu_met_PM_Modi
CM_Chandrababu_met_PM_Modi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 2:19 PM IST

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CM Chandrababu met Prime Minister Modi in Delhi: దిల్లీలో పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రధాని మోదీతో సుమారు అరగంటకుపైగా సమావేశమయ్యారు. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మితమైన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధానిని సీఎం ఆహ్వానించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానం మేరకు ఆగస్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్​పోర్ట్​ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సమావేశంలో తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై ఇరువురి మధ్య సుదీర్ఘ చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం.

అలానే స్థానిక ఎంపీ అంటూ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడిని ప్రధానికి సీఎం పరిచయం చేయగా అప్పలనాయుడు నాకు తెలుసు. అయన రోజూ సైకిల్‌పై పార్లమెంటుకు వస్తున్నారని ప్రధాని బదులిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో సీఎంతో పాటు కేంద్రమంత్రులు రామ్మోహన్‌, శ్రీనివాసవర్మ, ఎంపీలు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, అప్పలనాయుడు ప్రధానిని కలిశారు. హస్తిన పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు కేంద్రమంత్రులు అమిత్ షా, మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ తో భేటీ కానున్నారు. అదేవిధంగా పీయూష్ గోయల్, సీఆర్ పాటిల్​ను కలవనున్నారు.

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