ప్రధాని మోదీతో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ - భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి రావాలని ఆహ్వానం
దిల్లీలో ప్రధాని మోదీతో సమావేశమైన సీఎం చంద్రబాబు - భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి రావాలని ప్రధానిని ఆహ్వానం - ఆగస్టు 1న ప్రారంభోత్సవానికి వస్తానని చంద్రబాబు బృందానికి చెప్పిన ప్రధాని
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 2:19 PM IST
CM Chandrababu met Prime Minister Modi in Delhi: దిల్లీలో పర్యటిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రధాని మోదీతో సుమారు అరగంటకుపైగా సమావేశమయ్యారు. విజయనగరం జిల్లా భోగాపురంలో నిర్మితమైన అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి ప్రధానిని సీఎం ఆహ్వానించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆహ్వానం మేరకు ఆగస్టు 1న భోగాపురం ఎయిర్పోర్ట్ను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ సమావేశంలో తాజా రాజకీయ పరిస్థితులపై ఇరువురి మధ్య సుదీర్ఘ చర్చ జరిగినట్లు సమాచారం.
అలానే స్థానిక ఎంపీ అంటూ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడిని ప్రధానికి సీఎం పరిచయం చేయగా అప్పలనాయుడు నాకు తెలుసు. అయన రోజూ సైకిల్పై పార్లమెంటుకు వస్తున్నారని ప్రధాని బదులిచ్చారు. ఈ సమావేశంలో సీఎంతో పాటు కేంద్రమంత్రులు రామ్మోహన్, శ్రీనివాసవర్మ, ఎంపీలు శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, అప్పలనాయుడు ప్రధానిని కలిశారు. హస్తిన పర్యటనలో ఉన్న చంద్రబాబు కేంద్రమంత్రులు అమిత్ షా, మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్ తో భేటీ కానున్నారు. అదేవిధంగా పీయూష్ గోయల్, సీఆర్ పాటిల్ను కలవనున్నారు.