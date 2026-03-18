పోలవరం నిర్వాసితులతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం - రూ.226 కోట్ల చెక్కు అందజేత
పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశం - రూ.226 కోట్ల చెక్కు అందజేత అందించిన సీఎం - పునరావాస పరిహార ప్యాకేజీ మూడో విడతలో భాగంగా నిధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 7:06 PM IST|
Updated : March 18, 2026 at 7:55 PM IST
CM Met with Polavaram Project Displaced Persons: వచ్చే ఉగాది తర్వాత 2 నెలల్లోనే పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తై మన అందరి కల సాకారం అవుతుందని సీఎం చంద్రబాబు ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్టు అయినప్పటికీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంతో నిబద్ధతో ఈ నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తోందని వివరించారు. గత పాలనలో జరిగిన తప్పులు సరిదిద్దుతూ లబ్దిదారులకు న్యాయం చేయాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నామని చెప్పిన సీఎం పునరావాస పరిహార ప్యాకేజీ మూడో విడతలో భాగంగా నిర్వాసితులకు రూ.226 కోట్ల చెక్కును అందజేశారు. ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో పోలవరం ప్రాజెక్టులోని వివిధ ముంపు గ్రామాల నిర్వాసితులతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. ఈ సమావేశంలో జలవనరుల శాఖ మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు, సీఎస్ సాయిప్రసాద్, ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు.
పోలవరం ప్రాజెక్టు రాష్ట్రానికి జీవనాడి అని నదులు అనుసంధానం జరిగితే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రయోజనం కలుగుతుందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. రంపచోడవరం నియోజకవర్గం కేంద్రంగా పోలవరం జిల్లా ఏర్పాటు చేశామన్నారు. గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం కారణంగా డయాఫ్రం వాల్ దెబ్బతిందని నిపుణులతో అధ్యయనం చేయించి ఇప్పుడు మళ్లీ కొత్త డయాఫ్రాం వాల్ నిర్మాణం చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు. వారం రోజుల్లో డయాఫ్రం వాల్ నిర్మాణం పూర్తి అవుతుందని గత 21 నెలల్లో ప్రాజెక్టు పనులు వేగవంతం చేశామన్నారు. 2025 జనవరిలో సంక్రాంతి పండుగలో మొదటి విడతగా నిర్వాసితులకు రూ.800 కోట్లు ఇచ్చామని, దీపావళికి రెండో విడతగా రూ.916 కోట్లను నిర్వాసితుల ఖాతాల్లో జమ చేశామని గుర్తు చేశారు.
పుష్కరాలకు పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తాం: ఈ 21 నెలల్లో 26,149 మంది నిర్వాసితులకు మొత్తం రూ.1943.53 కోట్లను చెల్లించామని తెలిపారు. ప్రాజెక్టు తొలిదశలో 38,068 మంది నిర్వాసితులు ఉన్నారని మొత్తం 75 నిర్వాసిత కాలనీల్లో ఇప్పటికే 26 పూర్తి అయ్యాయన్నారు. ఇంకా 49 కాలనీలు నిర్మాణంలో ఉన్నాయని 2026 డిసెంబరు నాటికి వీటి నిర్మాణం పూర్తి అవుతుందని చెప్పారు. ఇంకా రూ.3,500 కోట్ల మేర ఖర్చు చేయాల్సి ఉందని ప్రతీ నిర్వాసితుడికి రూ.3.5 లక్షల మేర ఇంటి నిర్మాణం కోసం ఇస్తున్నట్లు వివరించారు. పారదర్శకంగా నిర్వాసితులకు చెల్లింపులు చేస్తున్నామన్న చంద్రబాబు నిర్వాసితులు దళారులను నమ్మి మోసపోవద్దని సూచించారు. మూడోసారి గోదావరి పుష్కరాలు నిర్వహించే గౌరవం తనకు దక్కిందని ఈ పుష్కరాల నిర్వహణ కంటే ముందే పోలవరం ప్రాజెక్టు పూర్తి చేసి జాతికి అంకితం చేస్తామని ప్రకటించారు.
ప్రారంభానికంటే ముందే నిర్వాసితులందరికీ న్యాయం చేస్తామని హామీ సీఎం ఇచ్చారు. ప్రాజెక్టు పూర్తికి మరో రూ.5 వేల కోట్లు ఖర్చు చేయాల్సి ఉందన్నారు. పోలవరం ప్రాజెక్టు కోసం త్యాగం చేసిన నిర్వాసితులంతా ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచి పోతారని స్పష్టం చేశారు. గత పాలకుల నిర్లక్ష్యంతో రూ.440 కోట్ల వ్యయం చేసి కట్టిన డయాఫ్రం వాల్ కొట్టుకుపోయిందని వివరించారు. ఇప్పుడు మళ్లీ రూ.1000 కోట్లతో నిర్మాణం చేపట్టామని కాంట్రాక్టర్లను, ఇంజనీర్లను మార్చకుండా ఉంటే ప్రాజెక్టు పూర్తి అయిపోయేదన్నారు. దాదాపు 6-7 ఏళ్ల పాటు ప్రాజెక్టు ఆలస్యం అయిపోయిందని నిర్వాసితులు కూడా పూర్తిగా సెటిల్ అయ్యేవారని తెలిపారు. పోలవరం నిర్వాసితుల పట్ల తమ ప్రభుత్వానికి కమిట్మెంట్ ఉందని నిర్వాసిత యువతకు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా చేస్తామని స్పష్టం చేశారు.
2027లో పోలవరం పూర్తి: వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పోలవరం నిర్వాసితులు పండగలు అనేది మర్చిపోయారని మంత్రి నిమ్మల ధ్వజమెత్తారు. జగన్ 2 ఏళ్లలో ఎందుకు ఒక రూపాయి ఇవ్వలేదనేది సమాధానం చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. పోలవరం గురించి నిర్వాసితుల గురించి మాట్లాడే అర్హత జగన్కి లేదన్నారు. పోలవరం కోసం వచ్చిన నిధులను జగన్ దారి మళ్లించారని ఆరోపించారు. పోలవరం తమకు ఎంత ముఖ్యమో పోలవరం నిర్వాసితులు అంతే ముఖ్యమని స్పష్టం చేశారు. 2027లో పోలవరం పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. చంద్రబాబు పోలవరం అనుకున్న సమయానికి పూర్తి చేస్తారని రంపచోడవరం ఎమ్మెల్యే మిరియాల శిరీష తెలిపారు. నేరుగా నిర్వాసితులకు డబ్బులు ఇచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు చేస్తామన్నారు.
గోదావరికి 2022లో వరదలు వస్తే తమకు జగన్ పిడికిడి బియ్యం ఇవ్వలేదని పోలవరం నిర్వాసితులు మండిపడ్డారు. నేడు చంద్రబాబు నిర్వాసితులకు కనకవర్షం కురిపిస్తున్నారని కొనియాడారు. చంద్రబాబు మమ్మల్ని ఏనాడూ నిర్వాసితులుగా చూడలేదని త్యాగమూర్తులుగానే పిలుస్తున్నారని చెప్పారు. చంద్రబాబు మా జీవితాల్లో వెలుగులు నింపారని ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. నిర్వాసితులను గుర్తించి, గౌరవించింది కూటమి ప్రభుత్వమే అని స్పష్టం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వంలోనే తమకు మౌళిక వసతులు కల్పించారని వెల్లడించారు. నాడు, నేడు తమకు అండగా నిలబడింది చంద్రబాబే అని చెప్పారు. ప్రతి కుటుంబానికి న్యాయం జరిగిందంటే అది చంద్రబాబు వల్లే అని తేల్చిచెప్పారు.
