దిల్లీలో బిజీబిజీగా సీఎం చంద్రబాబు - కేంద్రమంత్రులతో రాష్ట్రాభివృద్ధిపై చర్చ

దిల్లీ పర్యటనలో బిజీబిజీగా గడిపిన సీఎం చంద్రబాబు - ఏడుగురు కేంద్రమంత్రులతో వరుస భేటీలు - విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం - అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చ

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 10, 2026 at 10:30 PM IST

Updated : February 10, 2026 at 10:47 PM IST

CM Chandrababu meets Union Ministers in Delhi: ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు కేంద్రప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. ఎంతోకాలంగా ఎదురుచూస్తున్న విశాఖ మెట్రో రైలు ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం తెలిపింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిన ప్రతిపాదనలకు కేంద్రం పచ్చజెండా ఊపింది. దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం చంద్రబాబుకు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి మనోహర్‌లాల్ ఖట్టర్ స్వయంగా ఈ విషయం చెప్పారు. మరోవైపు అమిత్‌షాతో పాటు ఏడుగురు కేంద్రమంత్రులతో చంద్రబాబు భేటీ అయ్యి వివిధ అంశాలపై చర్చించారు.

విశాఖ మెట్రోరైల్‌ ప్రాజెక్టుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పచ్చజెండా ఊపింది. సీఎం చంద్రబాబుకు కేంద్ర పట్టణాభివృద్ధిశాఖ మంత్రి మనోహర్‌లాల్‌ ఖట్టర్‌ ఈ విషయం చెప్పారు. ఇప్పటికే విశాఖ, విజయవాడ మెట్రోకు ఏపీ సర్కార్‌ ప్రతిపాదనలు పంపగా విశాఖ మెట్రోకు ఆమోదం తెలిపింది. వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న నగరంలో రోజురోజుకూ పెరుగుతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి ప్రయాణాన్ని సులభతరం చేయడానికి మెట్రో ప్రాజెక్టు ఎంతగానో ఉపయోగనుంది.

దిల్లీలో బిజీబిజీగా సీఎం చంద్రబాబు - కేంద్రమంత్రులతో రాష్ట్రాభివృద్ధిపై చర్చ (ETV)

సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై చర్చ: కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి సీఆర్ పాటిల్‌తో చంద్రబాబు సమావేశమై పోలవరం-నల్లమలసాగర్ లింక్ ప్రాజెక్టుపై చర్చించారు.ఈ ప్రాజెక్టుకు అనుమతులిచ్చి సాంకేతిక, ఆర్థిక సాయం చేయాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి కేంద్రం వద్ద పెండింగ్​లో ఉన్న అంశాలపై చర్చించారు. పోలవరం పనులకు అవరోధంగా మారిన స్టాప్ వర్క్ ఆర్డర్‌ను శాశ్వతంగా ఎత్తేయాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. పోలవరం కాలువల సామర్థ్యం పెంపుతో పెరిగిన వ్యయాన్ని రీయింబర్స్ చేయాలని కోరారు. అంతర్రాష్ట్ర నీటి వివాదాల పరిష్కారంపైనా సీఎం సవివరంగా చర్చించారు. ఏపీ-ఒడిశా మధ్య వంశధార నీటి వివాదం పరిష్కరించాలని కోరారు.

వంశధార నీటి వివాద ట్రైబ్యునల్ తుది నివేదిక గెజిట్‌లో ప్రచురించాలని వినతి పత్రం అందించారు. గోదావరి జలాల పంపకంపై ఏపీ-తెలంగాణ మధ్య వివాదం కొనసాగుతోందన్న సీఎం నదీ జలాల పంపకానికి గోదావరి నీటి వివాదాల ట్రైబ్యునల్‌ ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. కృష్ణాపై ఆల్మట్టి డ్యామ్ ఎత్తు పెంపునకు కర్ణాటక చేపట్టిన చర్యలపై అభ్యంతరం తెలిపారు. ఆల్మట్టి ఎత్తు పెంపుతో ఏపీకి వచ్చే దిగువ జలాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుందన్నారు.

''రాష్ట్రంలో ఎప్పటికప్పుడు పంట మార్పిడి చేస్తున్నాం. ఉద్యాన పంటలు, ఆక్వా, కొబ్బరి, జీడి, కాఫీ, కోకో, పెద్దఎత్తున వాణిజ్య పంటలు పండిస్తున్నాం. పామాయిల్‌ పంటలోనూ బలంగా ఉన్నాం. దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడంపై దృష్టిపెట్టాం. అత్యుత్తమ విధానాలు ఎంచుకోవడంలో కేంద్రమంత్రి మాకు సాయం చేస్తున్నారు. అవసరాల మేరకు పంటకు విలువ జోడించడంపై ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని వ్యవసాయశాఖను ఆయన ఆదేశించారు. మంత్రులందరినీ కలిసి కొత్త ప్రాజెక్టులపై చర్చిస్తున్నాం. వాటిని ఏపీకి ఏ విధంగా వినియోగించుకోవాలో ఆలోచిస్తున్నాం. కొన్ని ప్రతిపాదనలపై ఇప్పటికే డీపీఆర్‌లు కూడా ఇచ్చాం.''- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

దేశ వ్యవసాయరంగంలో ఏపీ వాటా 10 శాతం: కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌షాతో చంద్రబాబు సుమారు అరగంట పాటు భేటీ అయ్యారు. అమరావతి రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పించే బిల్లుపై చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది. రాజధానికి చట్టబద్ధత కల్పించాలని ఇప్పటికే నిర్ణయించిన కేంద్ర హోంశాఖ వివిధ శాఖల అభిప్రాయాలు సేకరిస్తోంది. దానికి అనుగుణంగా కేబినెట్ నోట్ సిద్ధం చేయనుంది. పార్లమెంట్ రెండో విడత బడ్జెట్ సమావేశాల్లోనైనా అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు పెట్టాలని చంద్రబాబు అమిత్‌ షాను కోరినట్లు సమాచారం.

కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి శివరాజ్ సింగ్ చౌహాన్‌తో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో వ్యవసాయం సహా అనుబంధ రంగాల అభివృద్ధికి తీసుకుంటున్న చర్యలపై చర్చించారు. సేంద్రీయ సాగుపై రాష్ట్రప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన అంశాన్ని భేటీలో ప్రస్తావించారు. సాగులో రసాయనాల వినియోగం 2.28 శాతం మేర తగ్గించామన్న సీఎం కేంద్రమంత్రికి తెలిపారు. దేశ వ్యవసాయరంగంలో ఏపీ వాటా 10 శాతం ఉందని కేంద్రమంత్రి శివరాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌ తెలిపారు.

''వ్యవసాయ రంగంలో ఏపీ వాటా 10 శాతం ఉంది. చంద్రబాబు విజనరీ నాయకత్వంలో ఉద్యాన హబ్‌గా మారింది. బడ్జెట్‌లో ప్రతిపాదించిన పథకాలను అందిపుచ్చుకోవడంలో అందరికంటే ఏపీ చాలా ముందుంది. స్వయం సమృద్ధ భారత్‌లో భాగంగా స్వయం సమృద్ధ ఆంధ్రప్రదేశ్‌ అందులోనూ ఆత్మనిర్భర సాగు లక్ష్యంగా పనిచేస్తోంది. ఆక్వా, పశుసంవర్ధక రంగంలో చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. పామాయిల్, ప్రకృతి వ్యవసాయంలోనూ ఏపీ అద్భుత పనితీరు కనబరుస్తోంది. వీటన్నింటిలోనూ ఏపీతో కలిసి కేంద్ర ప్రభుత్వం మరింత ఉత్తేజంగా పనిచేస్తుంది.''- శివరాజ్‌సింగ్ చౌహాన్‌, కేంద్ర వ్యవసాయశాఖ మంత్రి

3 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ల ప్రకటనపై ధన్యవాదాలు: ఆర్థికమంత్రి నిర్మలాసీతారామన్‌తో సమావేశమైన చంద్రబాబు రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించారు. రైల్వేశాఖ మంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్‌తో చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. హైదరాబాద్-బెంగళూరు, హైదరాబాద్-చెన్నై, చెన్నై-బెంగళూరు కారిడార్లపై ప్రస్తావించారు. ఏపీ మీదుగా వెళ్లే 3 హైస్పీడ్ రైల్ కారిడార్ల ప్రకటనపై ధన్యవాదాలు తెలిపిన సీఎం బెంగళూరు-చెన్నై కారిడార్‌ను తిరుపతికి కనెక్ట్ చేసేలా చూడాలని కోరారు. దక్షిణకోస్తా జోన్ కార్యకలాపాలు ఏప్రిల్ 1 నుంచి ప్రారంభం అయ్యేలా చొరవ చూపాలన్నారు. ఈ మేరకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయాలని చంద్రబాబు కోరారు. విజయవాడ, విశాఖ, తిరుపతి, అమరావతిలో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ మెగా కోచింగ్ టెర్మినళ్లనూ కోరారు. ఉత్తర, దక్షిణ భారత్‌ను కలిపేలా ఇటార్సీ-విజయవాడ కారిడార్‌కు సహకరించాలని అశ్వినీ వైష్ణవ్‌కు విజ్ఞప్తి చేశారు. కేంద్ర ఉక్కు, భారీపరిశ్రమల మంత్రి కుమారస్వామితోనూ సమావేశమైన ముఖ్యమంత్రి అనేక అంశాలపై చర్చించారు.

Last Updated : February 10, 2026 at 10:47 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

