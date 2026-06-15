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సింగపూర్‌ ప్రధానితో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ - అత్యంత కీలకమైన ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చ

సింగపూర్‌ ప్రధాని లారెన్స్ వాంగ్‌తో 30 నిమిషాల పాటు సీఎం భేటీ - అత్యంత కీలకమైన ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించిన ఇరువురు నేతలు -సీఎం చంద్రబాబుకు అత్యున్నత స్థాయి ప్రోటోకాల్‌తో సింగపూర్ ప్రభుత్వ గౌరవం

CM Chandrababu Meets Singapore Prime Minister
CM Chandrababu Meets Singapore Prime Minister (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 15, 2026 at 7:23 PM IST

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CM Chandrababu Meets Singapore Prime Minister : గ్లోబల్ ఇన్వెస్టర్లకు రెడ్ కార్పెట్ పరుస్తూ నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికి సరికొత్త ముఖచిత్రాన్ని ఆవిష్కరించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సింగపూర్‌లో జెట్ స్పీడ్‌తో దూసుకెళ్తున్నారు. సంస్కరణల శరవేగంతో భారత్ ప్రపంచ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదుగుతుంటే, ఆ ప్రగతి రథానికి ఆంధ్రప్రదేశే ప్రధాన చోదక శక్తి కాబోతోందని సీఎం పెట్టుబడిదారులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. తొలిరోజు పర్యటనలోనే వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులు, గూగుల్ వంటి అంతర్జాతీయ టెక్ దిగ్గజాలు, ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రతినిధులతో వరుస భేటీలు జరుపుతూ రాష్ట్ర పారిశ్రామిక భవిష్యత్తుకు బలమైన పునాది వేశారు. ఏఐ, సెమీకండక్టర్లు, డిఫెన్స్, గ్రీన్ ఎనర్జీ, లాజిస్టిక్స్ రంగాల్లో ఏపీని గ్లోబల్ హబ్‌గా మార్చడమే లక్ష్యంగా "రండి - పెట్టుబడులు పెట్టండి" అంటూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు గ్లోబల్ లీడర్లకు పిలుపునిచ్చారు.

సింగపూర్ వేదికగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పారిశ్రామిక పెట్టుబడుల వేటను ముమ్మరం చేశారు. సింగపూర్ పర్యటనలో ఉన్న ఆయనకు అక్కడ అత్యున్నత స్థాయి ప్రోటోకాల్‌తో ఘనస్వాగతం లభించింది. సింగపూర్ ప్రధానమంత్రి లారెన్స్ వాంగ్‌తో ఆయన అధికారిక నివాసంలో ముఖ్యమంత్రి దాదాపు 30 నిమిషాల పాటు అత్యంత కీలకమైన ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చలు జరిపారు. చంద్రబాబు పర్యటనకు సింగపూర్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక గౌరవ సూచకంగా హోటల్ నుంచి ప్రధాని నివాసానికి, అక్కడి నుంచి విదేశాంగ మంత్రి బాలకృష్ణన్ నివాసానికి వెళ్లే మార్గమంతటా అధికారిక పోలీస్ ఎస్కార్ట్, టాప్ ప్రొటోకాల్ కాన్వాయ్‌ను ఏర్పాటు చేసింది.

అమరావతి గురించి లారెన్స్ వాంగ్ ఆరా : ఈ ఉన్నత స్థాయి భేటీలో నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతి నిర్మాణ ప్రగతిని ప్రధాని లారెన్స్ వాంగ్ ప్రత్యేకంగా అడిగి తెలుసుకోగా, అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో అమరావతిని అత్యంత నివాసయోగ్యమైన నగరంగా తీర్చిదిద్దుతున్నట్లు సీఎం వివరించారు. దాంతో పాటు ఏపీలో సెమీకండక్టర్ల తయారీ ఎకోసిస్టమ్, కెపాసిటీ బిల్డింగ్, ఏఐ, క్వాంటం టెక్నాలజీ మరియు అర్బన్ గవర్నెన్స్‌లో సింగపూర్ సహకారాన్ని చంద్రబాబు కోరారు.

రాష్ట్రంలో పండుతున్న ఆర్గానిక్ ఉద్యాన, ఆక్వా ఉత్పత్తులను సింగపూర్ దిగుమతి చేసుకునే అంశాన్ని పరిశీలించాలని కోరుతూనే, 160 గిగావాట్ల గ్రీన్ ఎనర్జీ లక్ష్యంతో ఏపీ దూసుకెళ్తోందని ప్రధానికి వివరించారు. ఇదే తరుణంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా మారుతున్న జనాభా గమనాగమనాలు (Population Management), జనాభా తగ్గుదల, సరసమైన ధరలకే గృహనిర్మాణం, శిశు సంరక్షణ వంటి సామాజికాంశాలపై ఇరువురు నేతలు సుదీర్ఘంగా మేధోమథనం చేశారు. సేవారంగంతో పాటు తయారీ, సప్లై చైన్ రంగాలు కూడా భారత్‌లో విస్తృతంగా అభివృద్ధి చెందుతాయని ఈ సందర్భంగా ఇరువురు నేతలు గట్టి ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

'ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్' : డిజిటల్ గవర్నెన్స్, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ రంగాల్లో భాగస్వామ్యాన్ని విస్తరించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం - గూగుల్ సంయుక్తంగా ఒక 'ప్రత్యేక టాస్క్ ఫోర్స్' ఏర్పాటు చేయాలని గూగుల్ ఆసియా-పసిఫిక్ రీజియన్ అధ్యక్షుడు కరణ్ బజ్వాతో జరిగిన భేటీలో నిర్ణయించారు. ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్ రంగాల్లో యువతకు భారీగా నైపుణ్యాభివృద్ధి కల్పించడంతో పాటు, గూగుల్ క్లౌడ్ సాంకేతికతతో రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్‌ను బలోపేతం చేయడం, 'సంజీవని' హెల్త్ ప్రాజెక్టులో గూగుల్‌ను భాగస్వామిని చేయడంపై చర్చలు జరిగాయి.

పర్యటనలో భాగంగా తొలిరోజే ఆరిజన్, జంగిల్ వెంచర్స్ వంటి టాప్ వెంచర్ క్యాపిటలిస్ట్ సంస్థల ప్రతినిధులతో సీఎం ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు. చైనా వంటి దేశాలు ఆర్థిక వృద్ధి సాధించడానికి దశాబ్దాల కాలం పట్టినా, ప్రధాని మోదీ ఆధునిక ఆలోచనలతో భారత్ ఆ సమయాన్ని సగానికి తగ్గించిందని, ఇందులో ఏపీ అత్యంత కీలక పాత్ర పోషించబోతోందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో అద్భుతమైన మానవ వనరులు, డెమోగ్రాఫిక్ డివిడెండ్ ఉన్నాయన్న సీఎం, తయారీ రంగాన్ని వినూత్నంగా ప్రోత్సహించేందుకు ఏపీలో ‘వన్ ఫ్యామిలీ - వన్ ఎంట్రప్రెన్యూూర్’ అనే విప్లవాత్మక విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు.

ఏపీ స్టార్టప్‌లలో పెట్టుబడులు : ఏపీకి అడ్వాన్స్‌డ్ మీడియం కంబాట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్ (AMCA) వంటి రక్షణ ప్రాజెక్టులతో పాటు గూగుల్, ఆర్సెలార్ మిట్టల్ వంటి మెగా పరిశ్రమలకు రికార్డు స్థాయిలో వేగంగా భూములు, అనుమతులు కేటాయించామని సీఎం పెట్టుబడిదారులకు వివరించారు. రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ద్వారా రాష్ట్రంలో వినూత్న ఆవిష్కరణలకు పెద్దపీట వేస్తున్నామని, ఏపీ స్టార్టప్‌లలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు వెంచర్ క్యాపిటలిస్టులు ముందుకు రావాలని పిలుపునిచ్చారు.

అంతకుముందు సింగపూర్‌లోని భారత హై కమిషనర్ శిల్పక్ అంబులేతో భేటీ అయిన ముఖ్యమంత్రి, ఏపీ అభివృద్ధి ప్రయాణంలో సింగపూర్ కంపెనీలు భాగస్వాములు అయ్యేలా, ముఖ్యంగా ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, సెమీకండక్టర్ల రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టేలా ప్రోత్సహించాలని కోరారు. రాష్ట్రంలో కొత్తగా అత్యాధునిక పోర్టులు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయని షిప్ బిల్డింగ్, సివిల్ ఏవియేషన్, మెయింటెనెన్స్-రిపేర్-ఓవర్ హాలింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారబోతోందని సీఎం స్పష్టం చేశారు.

వైసీహెచ్ లాజిస్టిక్స్ గ్రూప్ ప్రతినిధులతో మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి ఏపీకున్న 1,053 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ సముద్ర తీరప్రాంతాన్ని వాడుకుంటూ, రాష్ట్రంలో ఆటోమేటెడ్ టెక్నాలజీతో కూడిన భారీ 'సప్లై చైన్ సిటీ', లాజిస్టిక్స్ పార్కుల నిర్మాణానికి ఆహ్వానించారు. ఏపీ నగరాల సుస్థిర అభివృద్ధి కోసం ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రతినిధి అనాక్లాడియా రోస్‌బాక్‌తో చర్చలు జరిపిన సీఎం మురికివాడల నిర్మూలనకు 'అర్బన్ రాస్తా ఫ్రేమ్‌వర్క్' అమలుతో పాటు, రాష్ట్రంలో 'యూఎన్ హాబిటాట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్స్‌లెన్స్' ఏర్పాటుకు భూమి కేటాయించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని వెల్లడించారు.

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