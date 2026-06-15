సింగపూర్లో బిజీబిజీగా సీఎం చంద్రబాబు - వివిధ ప్రముఖ సంస్థల ప్రతినిధులతో భేటీ
YCH లాజిస్టిక్స్ గ్రూప్ హెడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ సునీల్ నంబియార్తో సీఎం భేటీ -గూగుల్ క్లౌడ్ ఆసియా-పసిఫిక్ రీజియన్ అధ్యక్షుడు కరణ్ బజ్వాతో భేటీ -యూఎన్ హాబిటాట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనాక్లాడియా రోస్బాక్తో భేటీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 15, 2026 at 3:35 PM IST
CM Chandrababu Singapore Tour Updates : సింగపూర్కు చెందిన వివిధ ప్రముఖ సంస్థల ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వరుస సమావేశాలు నిర్వహించారు. ఏపీలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను ఆయా సంస్థల ప్రతినిధులకు వివరించారు. తొలిరోజు పర్యటనలో భాగంగా YCH లాజిస్టిక్స్ గ్రూప్ హెడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్ సునీల్ నంబియార్తో సీఎం భేటీ అయ్యారు. సప్లై చైన్, లాజిస్టిక్స్ పార్కుల ఏర్పాటుపై YCH గ్రూప్తో చర్చించారు.
ఆటోమేటెడ్, అత్యాధునిక సాంకేతికతతో కూడిన భారీ సప్లై చైన్ సిటీని ఏపీలో నిర్మించే అంశంపై సీఎం చర్చించారు. ఏపీకి 1,000 కి.మీ సుదీర్ఘ సముద్ర తీరం ఉందని లాజిస్టిక్స్ పరంగా అనేక అనుకూలతలు ఉన్నాయని తెలిపారు. హైవేలు, పోర్టులు, ఎయిర్ పోర్టులు, రైల్వే కనెక్టవిటీ ఉందని లాజిస్టిక్స్ వ్యయం తగ్గించేందుకు ప్రణాళికతో పనిచేస్తున్నామని వెల్లడించారు.
హార్టికల్చర్పై రూ.లక్ష కోట్లు ఇవ్వెస్ట్ చేయబోతున్నామని ఆక్వాకల్చర్లో నెంబర్ 1గా ఉన్నామని సీఎం చంద్రబాబు వెల్లడించారు. ఆహార ఉత్పత్తులకు వాల్యూఎడిషన్ ద్వారా ఎగుమతులకు ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లు చెప్పారు. ఏపీలో అపార అవకాశాలున్నాయని ప్రొడక్షన్లో కూడా పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చని సూచించారు. ఏపీని సందర్శించాలని రాష్ట్రంలో ఉన్న పాలసీలు, అనుకూలతలు చూసి పెట్టుబడులు పెట్టాలని సీఎం కోరారు.
స్పందించిన యూఎన్ హాబిటాట్ ప్రతినిధులు : అలాగే సింగపూర్ పర్యటనలో భాగంగా యూఎన్ హాబిటాట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ అనాక్లాడియా రోస్బాక్తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో యూఎన్ హాబిటాట్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేయాలని, దీనికి భూమి కేటాయించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నామని సీఎం వెల్లడించారు. యూఎన్ హాబిటాట్తో సంపూర్ణ భాగస్వామ్యం కోరగా, యూఎన్ హాబిటాట్ ప్రతినిధులు స్పందించారు.
విశ్వవిద్యాలయాల మధ్య భాగస్వామ్యం, ప్రణాళిక దశలో ఎస్డీజీలను చేర్చడం, ప్రొఫెషనల్స్ నెట్వర్క్ సహకారంపైనా చర్చించారు. 2028 నాటికి లక్ష్యాలను చేరుకునేలా కార్యాచరణ కోసం ఎంవోయూ ద్వారా టైమ్లైన్ ఉండాలని సీఎం అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్టణాల సుస్థిర అభివృద్ధికి యూఎన్ హాబిటాట్ సహకారం కోరారు. వాతావరణ మార్పుల నుంచి తీరప్రాంత నగరాలను రక్షించడానికి ఉద్దేశించిన ‘రైజప్’ కార్యక్రమాన్నిఆంధ్రప్రదేశ్లో అమలు చేయాలని ప్రతిపాదించారు.
పట్టణాల్లో మురికివాడల అభివృద్ధికి పార్టిసిపేటరీ స్లమ్ అప్గ్రేడింగ్ ప్రోగ్రాం (PSUP) అమలుపై చర్చించారు. ఏపీలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న మధ్యస్థాయి నగరాల్లో అర్బన్ రాస్తా ఫ్రేమ్ వర్క్ను సంయుక్తంగా అమలు చేయాలని ప్రతిపాదించారు. మున్సిపల్ ఆర్థిక వ్యవస్థ బలోపేతం – స్థానిక ఆదాయ వనరులను పెంచేందుకు వాల్యూ కాప్చర్ ఫైనాన్సింగ్ వంటి పద్ధతులను ప్రవేశపెట్టడం - అంతర్జాతీయ వాతావరణ నిధుల సమీకరణ తదితర అంశాలపైనా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చర్చించారు.
కరణ్ బజ్వాతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భేటీ : గూగుల్ క్లౌడ్ ఆసియా-పసిఫిక్ రీజియన్ అధ్యక్షుడు కరణ్ బజ్వాతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ను దేశంలోనే అతిపెద్ద ఏఐ, డేటా సెంటర్, డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దే అంశాలపై ఇరువురు చర్చించారు. ఏఐ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్, డిజిటల్ గవర్నెన్స్ రంగాల్లో గూగుల్ భాగస్వామ్యాన్ని మరింత విస్తరించేందుకు ప్రత్యేకంగా టాస్క్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయించారు. ప్రభుత్వ సేవల్లో ఏఐ వినియోగంపై గూగుల్ క్లౌడ్ సహకారాన్ని సీఎం కోరారు.
రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ వ్యవస్థను మరింత శక్తివంతం చేసేందుకు ఆధునిక క్లౌడ్ సాంకేతికతల వినియోగంపై సీఎం చంద్రబాబు చర్చించారు. ఏఐ, మెషిన్ లెర్నింగ్, క్లౌడ్ టెక్నాలజీలలో యువతకు భారీ స్థాయిలో నైపుణ్యాభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ప్రతిపాదించారు. గూగుల్ క్లౌడ్తో కలిసి ఏఐ స్కిల్లింగ్, క్లౌడ్ సర్టిఫికేషన్ కార్యక్రమాలను విస్తరించాలని భావిస్తున్నట్లు సీఎం తెలిపారు. విశ్వవిద్యాలయాలు, ఇంజినీరింగ్ కళాశాలల్లో ఏఐ, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ కేంద్రాల ఏర్పాటుపై చర్చించారు. గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజయాలను చంద్రబాబు వివరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తోన్న సంజీవని ప్రాజెక్టులో భాగస్వాములు కావాలని కోరారు.
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