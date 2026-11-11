వివిధ దేశాల ప్రతినిధులతో చంద్రబాబు వరుస భేటీలు - పెట్టుబడులపై కీలక చర్చలు
AP CII Partnership Summit : విశాఖ సీఐఐ సదస్సులో డబ్ల్యూఐపీఓ, జపాన్, యూఏఈ ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు కీలక భేటీలు నిర్వహించారు. రాష్ట్రంలో భారీ పెట్టుబడులకు పలు దిగ్గజ సంస్థలు ఆసక్తి చూపాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 9:37 PM IST
రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులే లక్ష్యంగా సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో సీఎం చంద్రబాబు చర్చలు నిర్వహించారు. పలువురు అంతర్జాతీయ ప్రతినిధులు, పారిశ్రామికవేత్తలతో చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. విశాఖలో ప్రపంచ మేధో సంపత్తి సంస్థ డైరెక్టర్ జనరల్ డారెన్ టాంగ్తో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. డబ్ల్యుఐపీఓ(WIPO)-ఏపీ అకాడమీ ఏర్పాటుపై చర్చించారు. అకాడమీలో ఏపీ స్టార్టప్లకు పేటెంట్లు, ట్రేడ్మార్క్లు, సాంకేతిక పరిజ్ఞాన పరిరక్షణ శిక్షణపై మాట్లాడారు. రాష్ట్రంలోని స్టార్టప్లకు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మేధో సంపత్తి హక్కుల రక్షణ, ప్రోత్సాహం కల్పించేందుకు డబ్ల్యుఐపిఓ సహకారం తీసుకోవాలని కోరారు.
రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ ద్వారా యువ పారిశ్రామికవేత్తలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని డారెన్ టాంగ్కు వివరించారు. ఏపీలో క్వాంటం, ఏఐ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, స్పేస్ టెక్నాలజీ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలను వివరించారు. మహిళలను వ్యాపారవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దే లక్ష్యంతో చేపట్టిన కార్యక్రమాల్లో డబ్ల్యుఐపీఓ భాగస్వామ్యం కావాలని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు.
పారదర్శక రాయితీలు : అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇండస్ట్రియల్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు ప్రముఖ జపాన్ కంపెనీలు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి. మారుబెని, సుమిటోమో, మిత్సుయి సంస్థలు రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని, భారత్లోని జపాన్ రాయబారి కెయిచీ ఓనో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు వివరించారు. విశాఖలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో జపాన్ రాయబారి కెయిచీ ఓనో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు, నైపుణ్యాభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాలు, కీలక ఖనిజాల సరఫరా, గ్రీన్ ఎనర్జీ అంశాలపై చర్చించారు. రాష్ట్రంలో పరిశ్రమలకు వేగంగా అనుమతులు, పారదర్శక రాయితీలు ఇస్తున్నామని, జపాన్ రాయబారి కెయిచీకి చంద్రబాబు వివరించారు.
జపాన్ కంపెనీల అవసరాలకు అనుగుణంగా యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు సహకరించాలని కోరారు. సుజుకి, హోండా, కోమాట్సు, కవాసాకి, యమహా వంటి సంస్థలు ఏపీలో వ్యాపార విస్తరణకు ముందుకు రావాలని ఆహ్వానించారు. మచిలీపట్నంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న షిప్బిల్డింగ్ క్లస్టర్లో మిత్సుబిషి, కవాసాకి హెవీ ఇండస్ట్రీస్, ఇమాబారి సంస్థలు భాగస్వాములు కావాలని కోరారు. రేర్ ఎర్త్ మినరల్స్ సరఫరా, ఏఎం, ఎన్ఎస్ ఇండియా ఉక్కు ప్లాంట్కు అవసరమైన నీరు, మౌలిక వసతుల కల్పనపై చర్చించారు.
పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా యూఏఈ సంస్థలు : విశాఖలో జరుగుతున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో యూఏఈ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ అల్ తౌక్ మర్రితో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. రాష్ట్రంలో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్, సెమీకండక్టర్లు, డేటా సెంటర్లు, మారిటైమ్ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఆహ్వానించారు. అనంతపురంలో ఫుడ్ క్లస్టర్ ఏర్పాటుకు ముందుకు రావాలని కోరారు. ఫుడ్ క్లస్టర్లో భాగంగా 12 యూఏఈ సంస్థలు పనిచేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాయని ఆ దేశ ప్రతినిధులు తెలిపారు. ఏపీ నుంచి రొయ్యల దిగుమతులకు ఆసక్తి చూపారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని ప్రముఖ అగ్రిఫుడ్ సంస్థ సిలాల్ను సీఎం ఆహ్వానించారు. ఆర్టీఐహెచ్లో ఆవిష్కరణలు, పౌరసేవలు, పాలనలో ఏఐ వినియోగంలోనూ యూఏఈ భాగస్వామ్యం కావాలని చంద్రబాబు కోరారు.
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