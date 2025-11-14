Bihar Election Results 2025

AI డేటా సెంటర్, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్ - రాష్ట్రంలో రిలయన్స్ పెట్టుబడులు

రిలయన్స్ పెట్టుబడుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేలమందికి ఉపాధి - పెట్టుబడులు పెట్టిన ముకేష్‌ అంబానీకి ధన్యవాదాలు తెలిపిన చంద్రబాబు

CM Chandrababu Meets Reliance Deligates in AP
CM Chandrababu Meets Reliance Deligates in AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 14, 2025 at 3:56 PM IST

Choose ETV Bharat

CM Chandrababu Meets Reliance Deligates in AP : సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు సందర్భంగా వివిధ సంస్థలకు చెందిన ప్రతినిధులతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వరుస భేటీలు నిర్వహించారు. రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ సంస్థ ఈడీ ఎంఎస్ ప్రసాద్, ఆర్ఐఎల్ సౌతిండియా మెంటార్ మాధవరావుతో సీఎం సమావేశమైయ్యారు. ఏపీలో పెట్టుబడులకు సంబంధించి కీలక అంశాలపై చర్చించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు రిలయన్స్ సంస్థ అంగీకారం తెలిపింది. AI డేటా సెంటర్, సోలార్ పవర్ ప్లాంట్, గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రేటేడ్ ఫుడ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తామని రిలయన్స్ ప్రకటించింది.

ఏపీపై నమ్మకం ఉంచి భారీ ఎత్తున పెట్టుబడులు పెట్టిన ముఖేష్ అంబానీకి సీఎం ధన్యవాదాలు తెలిపారు. 1 GW ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెంటర్‌ ఏర్పాటుకు కూడా రిలయన్స్ ముందుకు వచ్చింది. ప్రపంచంలో అత్యంత అధునాతనమైన GPUలు, TPUలు, AI ప్రాసెసర్‌లను హోస్ట్ చేసేలా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనుంది. జామ్‌నగర్‌లో ఉన్న రిలయన్స్ గిగావాట్-స్థాయి AI డేటా సెంటర్‌కు అనుబంధంగా ఏపీలో పని చేసేలా ఏఐ-డేటా సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు.

జామ్ నగర్, ఏపీలోని రెండు ఏఐ డేటా సెంటర్లతో ఆసియాలోనే అత్యంత బలమైన AI మౌలిక సదుపాయాల నెట్‌వర్క్‌లలో రిలయన్స్ AI డేటా సెంటర్‌ ఒకటిగా రూపుదిద్దుకోనుంది. ఏపీలో ఏర్పాటు చేయబోతున్న AI డేటా సెంటర్‌ కోసం 6 GWp సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టును కూడా రిలయన్స్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనుంది. కర్నూలులో 170 ఎకరాల్లో గ్రీన్‌ఫీల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫుడ్ పార్క్‌ను ప్రపంచ స్థాయి ఆటోమేటెడ్ సౌకర్యంతో నిర్మించడానికి రిలయన్స్ ముందుకు వచ్చింది. రిలయన్స్ పెడుతున్న ఈ భారీ పెట్టుబడుల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా వేలాది ఉద్యోగాలకు అవకాశాలు లభించనున్నాయి.

30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు : ప్రతిష్ఠాత్మక 30వ సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు విశాఖలో ప్రారంభమైంది. ఉపరాష్ట్రపతి సీపీ రాధాకృష్ణన్‌ ఈ సదస్సును ప్రారంభించారు. గవర్నర్‌ జస్టిస్‌ అబ్దుల్‌ నజీర్‌, సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర మంత్రులు పీయూష్‌గోయల్‌, రామ్మోహన్‌ నాయుడు, పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్‌, భూపతిరాజు శ్రీనివాస వర్మ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సదస్సుకు సీఐఐ అధ్యక్షడు రాజీవ్‌ మెమానీ, సీఐఐ డైరెక్టర్‌ చంద్రజిత్‌ బెనర్జీతోపాటు దేశవిదేశాలకు చెందిన పారిశ్రామికవేత్తలు హాజరయ్యారు.

చంద్రబాబు సారథ్యంలో వేగంగా అభివృద్ధి : మన దేశం శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోందని సీఐఐ అధ్యక్షుడు రాజీవ్‌ అన్నారు. కేంద్రం సాయంతో ఏపీ అభివృద్ధిలో దూసుకుపోతోందని రాష్ట్రానికి అనేక పెట్టుబడులు వస్తున్నాయన్నారు. చంద్రబాబు సారథ్యంలో రాష్ట్రం వేగంగా ముందుకెళ్తోందని జీఎంఆర్ సంస్థ ఛైర్మన్‌ గ్రంధి మల్లిఖార్జునరావు కొనియాడారు. ఉత్తరాంధ్ర అభివృద్ధికి భోగాపురం విమానాశ్రయం ఎంతో దోహదం చేస్తుందని వివరించారు.

సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో భారత్‌ బయోటెక్‌ ఎండీ సుచిత్ర ఎల్ల మాట్లాడారు. వాణిజ్యంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లు అధిగమిస్తూ భారత్‌ ముందుకెళ్తోందన్నారు. ‘‘గ్రీన్‌ఎనర్జీ ఉత్పత్తిలో స్వయంప్రతిపత్తి సాధించేలా అడుగులు వేస్తున్నాం. భాగస్వామ్యం, ఆవిష్కరణలు, విలువ ఆధారిత ఉత్పత్తులతోనే ఆత్మనిర్భర్‌ భారత్‌ సాధ్యమవుతుంది. కొవిడ్‌ వచ్చినప్పుడు ప్రపంచానికి వ్యాక్సిన్‌ అందించగలిగాం. జీనోమ్‌వ్యాలీ లాంటి ఎకోసిస్టమ్‌ను చంద్రబాబు తయారు చేశారు. అదే జీనోమ్‌వ్యాలీలో కొవిడ్‌ వ్యాక్సిన్‌ తయారు చేసి అందించాం’’ అని సుచిత్ర ఎల్ల అన్నారు.

విశాఖ గేట్‌వే : ఏపీ ఎగుమతులు, దిగుమతులకు విశాఖ గేట్‌వే అని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్‌ గోయల్‌ అన్నారు. ‘‘స్వర్ణాంధ్ర కావాలన్న చంద్రబాబు స్వప్పం సాకారం కావాలి. వసుధైక కుటుంబం, మానవతా విలువలను భారత్‌ ఎప్పటికీ మరిచిపోదు. సాంకేతికత ద్వారా అభివృద్ధి వైపు అడుగులు వేస్తాం. ప్రతి పనిలో పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి ఆలోచిస్తాం. భాగస్వామ్యం, పరస్పర లబ్ధి ద్వారానే వేగంగా అభివృద్ధి సాధ్యం. మోదీ హయాంలో వికసిత్‌ భారత్‌ దిశగా దూసుకెళ్తున్నాం’’ అని అన్నారు.

కలిసి పని చేద్దాం - పలు సంస్థలకు మంత్రి లోకేశ్ విజ్ఞప్తి

విశాఖ సురక్షితమైన నగరం - దేశానికి గేట్‌వేలా ఏపీ: సీఎం చంద్రబాబు

