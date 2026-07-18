దారి తప్పే నేతలను వదులుకోవడానికీ సిద్ధం : సీఎం చంద్రబాబు
ఉండవల్లిలో చంద్రబాబు అధ్యక్షతన టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం - పార్లమెంట్లో అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై ఎంపీలకు సీఎం దిశానిర్దేశం - ప్రజాప్రతినిధులకు, పార్టీ యంత్రాంగానికి త్వరలో వర్క్షాప్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 9:59 AM IST
TDP Parliamentary Party Meeting : ప్రభుత్వంపై ప్రజలు సానుకూల దృక్పథంతో ఉన్నా, గాడి తప్పుతున్న కొందరి నాయకులపై మాత్రం జనంలో వ్యతిరేకత ఉన్నట్టు తాను చేయిస్తున్న సర్వేల్లో తేలుతుందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. అలాంటి నేతలను దారిలో పెడతానని అవసరమైతే వారిని వదులుకొనేందుకు సిద్ధమని తేల్చిచెప్పారు. తేడాగా వ్యవహరిస్తున్న కొందరు అధికారులను సైతం సెట్రైట్ చేస్తానని ఎంపీలతో సీఎం అన్నట్లు సమాచారం. దేనికైనా ఒక పరిమితి ఉంటుందని, ఓపిక ఉన్నంత కాలం భరిస్తాం కానీ వాళ్లతో పాటు అందర్నీ ముంచుతామంటే సహించనని తెగేసి చెప్పారు.
ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంప్ కార్యాలయంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధ్యక్షతన టీడీపీ పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశం జరిగింది. ఈనెల 20 నుంచి పార్లమెంట్ వర్షాకాల సమావేశాలు ప్రారంభమవుతున్నందున సభలో ప్రస్తావించాల్సిన అంశాలు, అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. వివాదాలకు అతీతంగా ఉండాలని అలాంటి వారే మళ్లీ గెలుస్తారని అన్నారు. కొందరు ఎంపీలు వారి దారి వేరు, ఎమ్మెల్యేల దారి వేరు అన్నట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని అది సరికాదని చెప్పారు.
ఎంపీలకు, ఎమ్మెల్యేలకు ఓటర్లు, పార్టీ కేడర్ ఒక్కరేనన్న విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలని క్షేత్రస్థాయిలో కలిసి కట్టుగా పనిచేయాలని చంద్రబాబు సూచించారు. తామేదో అందరికీ అతీతం అన్న భావనలో ఎంపీలు ఉండడం సరికాదని వారు కూడా పార్టీ కార్యకర్తలకు అందుబాటులో ఉండాలన్నారు. తాను మంచి కోసం చెబుతుంటే కొందరు ఎమ్మెల్యేలకు గిట్టక పోగా తేలిక చేసి మాట్లాడుతున్నారని ఓ ఎంపీ సీఎం వద్ద అన్నట్లు తెలిసింది.
CM Chandrababu Guidance to MPs : తమ ముందు వినయం ప్రదర్శిస్తూ చాటున తిట్టుకునేవాళ్లుంటారని సుదీర్ఘకాలం రాజకీయాల్లో ఉండాలనుకున్నప్పుడు అలాంటివన్నీ తప్పవని చంద్రబాబు అన్నట్లు సమాచారం. అందర్నీ సమన్వయం చేసుకుంటూ, కేడర్ను అర్ధం చేసుకుని ముందుకు వెళ్తేనే నాయకులుగా ఎదుగుతామని సీఎం దిశానిర్దేశం చేశారు. పార్టీని కుటుంబంలా భావించి, అందర్నీ ముందుకు తీసుకెళ్లేలా నాయకత్వం ఇవ్వగలిగినవాళ్లు రాణిస్తారని పార్టీ జాతీయ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ నారా లోకేశ్ తెలిపారు. పార్టీ అన్నాక రకరకాల వ్యక్తులుంటారని, అందరికీ నచ్చజెబుతూ, ఒప్పించి పనిచేయాలని ఆయన సూచించారు.
సున్నితమైన అంశాల్లో ప్రతిపక్ష పార్టీలు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఇబ్బంది పెట్టేలా వ్యవహరిస్తే వాటికి టీడీపీ ఎంపీలు గట్టిగా కౌంటర్ ఇవ్వాలని చంద్రబాబు సూచించారు. ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతోను, బీజేపీతోనూ సమన్వయం చేసుకోవాలన్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీత పోకడలకు అడ్డుకట్ట వేసేందుకు కేంద్రం ప్రత్యేక చట్టం తెచ్చేలా చొరవ తీసుకోవాలని సూచనలు చేశారు. యూట్యూబ్ ఛానళ్ల నిర్వాహకులకు ఆధార్ ఆథెంటికేషన్ తప్పనిసరి చేసేలా నిబంధనలు రూపొందించేలా చూడాలన్నారు.
దిల్లీలో చిన్న పార్టీలు కూడా కార్యాలయాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నాయని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు మనం ఇన్నాళ్లూ దృష్టి పెట్టలేదని, అక్కడ టీడీపీ కార్యాలయ భవన నిర్మాణం త్వరగా పూర్తి చేసేలా చొరవ తీసుకోవాలని దిశానిర్దేశం చేశారు. నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లు, మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లు, వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్ఠాన్ బిల్లు, ఆర్థిక, వ్యవసాయ విధానాలు, ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ పెట్రోలు, సర్, వివిధ ప్రాజెక్టులకు వీజీఎఫ్ అమలు వంటి అంశాలపై చర్చించారు.
నియోజకవర్గాల పునర్విభజన బిల్లుకు ఏ పార్టీలు మద్దతిస్తున్నాయని ఎంపీలను చంద్రబాబు ఆరా తీశారు. యూజీసీ, ఏఐసీటీఈ, ఎన్సీటీఈ స్థానంలో ఏకీకృత నియంత్రణ సంస్థను ఏర్పాటు చేసే వికసిత్ భారత్ శిక్షా అధిష్ఠాన్ బిల్లుపై అధ్యయనం చేయాలని లోకేశ్ను సీఎం ఆదేశించారు. ఇథనాల్ బ్లెండెడ్ పెట్రోల్ను ప్రోత్సహిస్తే రైతులకు మేలు జరుగుతుందని అదే సమయంలో ఇథనాల్ కలిపిన పెట్రోల్ వల్ల ఇంజిన్లు చెడిపోతున్నాయన్న ఆందోళనను అడ్రస్ చేయాల్సి ఉందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
త్వరలోనే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు: నదుల అనుసంధానం, పూర్వోదయ ప్రాజెక్టు వంటి వాటి విషయంలో కేంద్రం వద్ద తాను చేస్తున్న ప్రయత్నాలను సీఎం చంద్రబాబు ఎంపీలకు వివరించారు. ఆక్వా ఫీడ్ ధరల తగ్గింపు, ఫిష్ ఆయిల్ ఎగుమతుల నియంత్రణ వంటి అంశాలపై చొరవ తీసుకోవాలని కేంద్రాన్ని కోరామన్నారు. పల్నాడులో నిర్వహించిన క్రెడిట్ అవుట్రీచ్ తరహా కార్యక్రమాలను మరింత మంది ఎంపీలు నిర్వహించాలని సూచించారు. సోషల్ మీడియాలో పేట్రేగిపోతున్న అరాచక శక్తులు, వైఎస్సార్సీపీ నేత సీదిరి అప్పలరాజు కుమారుడి యాక్సిడెంట్ వ్యవహారం వారికి జగన్ మద్దతు వంటి అంశాలపైనా చర్చించారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు త్వరలోనే నిర్వహించనున్నట్టు సీఎం తెలిపారు. అన్ని స్థానాల్ని కైవసం చేసుకునేలా కూటమి పార్టీలతో కలసి పని చేయాలని, నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించవద్దని ఎంపీలకు చంద్రబాబు సూచించారు. ప్రజాప్రతినిధులకు, పార్టీ యంత్రాంగానికి త్వరలోనే రెండు రోజుల వర్క్షాప్ నిర్వహిస్తామని వెల్లడించారు.
స్థానికసంస్థల ఎన్నికల్లో ఓడిపోయిన వారిని పక్కన పెట్టేస్తా: చంద్రబాబు
సెప్టెంబర్ లేదా అక్టోబర్లో స్థానిక ఎన్నికలు - 'సర్' ముగిసిన వెంటనే నిర్వహిస్తామన్న సీఎం