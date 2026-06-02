వన్‌టైమ్ ఎమ్మెల్యేలుగా మిగిలిపోకూడదు - మళ్లీ గెలవాలి: సీఎం చంద్రబాబు

పవర్‌ ఆఫ్‌ సైకిల్‌ చాటేందుకు నెలలో కొన్ని రోజులు సైకిల్‌పై వెళ్తానన్న సీఎం - సైకిల్‌ పవర్‌ చూపించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఎలక్ట్రిక్‌ సైకిల్‌ వాడండని సూచన

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 2:59 PM IST

CM Chandrababu Meeting with TDP MLAs About SIR: చిన్న పామైనా పెద్ద కర్రతో కొట్టాలనే సామెత తరహాలో గొడ్డలి పార్టీ విషయంలో నిరంతరం అప్రమత్తంగా ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సూచించారు. లేకుంటే విషం చిమ్ముతూనే ఉంటుందని ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాలన్నారు. తాను ఎన్నో పోరాటాలు చేశానని కానీ నీచులతో ఎప్పుడూ పోరాటాలు చేయలేదని అన్నారు. పార్టీ పెట్టినప్పటి నుంచి హిందూపురం, కుప్పం సహా ఇంకొన్ని నియోజకవర్గాల్లో గెలుస్తూనే ఉన్నాం.. ఇలాంటి నియోజకవర్గాల సంఖ్య పెరగాలని సూచించారు. కొత్తగా ఎమ్మెల్యేలు అయిన వారు వన్ టైమ్ ఎమ్మెల్యేలుగా మిగిలిపోకూడదని మళ్లీ మళ్లీ గెలవాలని సీఎం దిశానిర్దేశం చేవారు. అభివృద్ధి, సుపరిపాలన ద్వారానే ఓట్లు పడతాయన్నారు.

ఎన్నికల్లో హామీ ఇచ్చి మొదటి సంతకం పెట్టి మెగా డీఎస్సీ నిర్వహించామని సీఎం గుర్తుచేశారు. మెగా డీఎస్సీ జరగకూడదని 241 కేసులు వేసి అడ్డుకున్నారని, కానీ వాటిని ఎదుర్కొని అత్యంత పారదర్శకంగా డీఎస్సీ నిర్వహించి నియామకాలు పూర్తి చేశామన్నారు. పారదర్శకంగా నిర్వహించిన డీఎస్సీపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. గట్టిగా కౌంటర్లు ఇస్తే ఇప్పుడు తోకముడిచారని అన్నారు.

గైర్హాజరుపై ఆగ్రహం: ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్‌) సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలకు ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు, సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు. జనసేన, భాజపాతో కలిసి సమన్వయం చేసుకొని ‘సర్‌’ని పర్యవేక్షించాలన్నారు. టీడీపీ ప్రధాన పార్టీగా ఉన్నందున పూర్తి అప్రమత్తంగా ఉండాలని తెలిపారు. ‘సర్‌’పై తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకు చంద్రబాబు శిక్షణ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. శిక్షణ తరగతులకు హాజరుకాని నేతలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

పవర్‌ ఆఫ్‌ సైకిల్‌: ‘‘రాష్ట్రంలో 2002 తర్వాత ఓటర్ల జాబితా సవరణ జరుగుతోంది. మన ఓట్లు తీసేసి వాళ్ల ఓట్లు పెట్టేలా కుట్రలకు గొడ్డలి పార్టీ వెనుకాడదు. ‘సర్‌’ సమయంలో ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మాకేం సంబంధం లేదన్నట్లుగా ఎంపీలు ఉంటే సరికాదు. జులై 14 లోపు ఓట్లు ఉండేలా చూసుకోకపోతే ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. పార్టీ ఉంటేనే ప్రభుత్వం వస్తుందనే బాధ్యతతో ప్రతి ఒక్కరూ పని చేయాలి. పవర్‌ ఆఫ్‌ సైకిల్‌ చాటేందుకు నెలలో కొన్ని రోజులు సైకిల్‌పై వెళ్తా. సైకిల్‌ పవర్‌ చూపించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ ఎలక్ట్రిక్‌ సైకిల్‌ వాడండి. దీని వల్ల ఖర్చు సున్నా, ఆరోగ్యానికి ఆరోగ్యం. ఎలక్ట్రిక్‌ సైకిల్‌పై వీలైనన్ని ఎక్కువ ఇళ్లకు తిరుగుదాం. ఈ నెల 4న ఎన్డీయే సమావేశం తర్వాత భవిష్యత్‌ కార్యాచరణ చేపడతాం. 2024లో కూటమికి వచ్చిన ఓట్ల కంటే వచ్చే ఎన్నికల్లో పెరగాలి. ప్రతి బుధవారం పార్టీ క్యాలెండర్‌ తప్పనిసరిగా అమలు కావాలి’’ అని సీఎం చంద్రబాబు దిశానిర్దేశం చేశారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

