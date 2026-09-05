12వ పీఆర్సీ ఏర్పాటుకు సీఎం చంద్రబాబు అంగీకారం - ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు సంతృప్తి
సీఎం చంద్రబాబుతో సానుకూలంగా ముగిసిన ఉద్యోగ సంఘాల చర్చలు - అక్టోబర్ 1 నుంచి రెండు డీఏలు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకారం - సరెండర్ లీవులు జనవరిలో ఇవ్వాలని నిర్ణయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 3:01 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 3:30 PM IST
CM Chandrababu Meeting with Employees: అమరావతిలో ఉద్యోగ సంఘాల నేతలతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కీలక సమావేశం నిర్వహించి ఉద్యోగుల సమస్యల పరిష్కారంపై పలు నిర్ణయాలు ప్రకటించారు. ఉద్యోగులు ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములని, వారికి సాధ్యమైనంతగా ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని సీఎం స్పష్టం చేశారు. 12వ పీఆర్సీ (వేతన సవరణ సంఘం) నియామకానికి అంగీకరించడంతో పాటు 2024 జూలై 1, 2025 జనవరి 1 నుంచి పెండింగ్లో ఉన్న రెండు డీఏలను విడుదల చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ రెండు డీఏలను 2026 అక్టోబర్ 1 నుంచి చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.
జనవరిలో సరెండర్ లీవ్లు: 2022 సంవత్సరానికి సంబంధించిన సరెండర్ లీవ్ నగదును వచ్చే సంక్రాంతికి ఉద్యోగుల ఖాతాల్లో జమ చేయనున్నారు. పోలీసులకు అదనంగా ఒక సరెండర్ లీవ్ను ఈ దసరాకు చెల్లించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 70 ఏళ్లు దాటిన పెన్షనర్లకు 10 శాతం, 75 ఏళ్లు దాటిన వారికి 15 శాతం అదనపు పెన్షన్ క్వాంటమ్ను 2027 జనవరి నుంచి అమలు చేయనున్నారు. ఉద్యోగుల హెల్త్ స్కీమ్ను స్ట్రీమ్లైన్ చేసి, వచ్చే నెల నుంచి ప్రతి నెలా ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవా ట్రస్ట్కు ఆ నెల చెల్లింపును ఆ నెలలోనే చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ నిర్ణయాల అమలుతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వంపై ప్రతి ఏడాది సుమారు రూ.2,880 కోట్ల అదనపు ఆర్థిక భారం పడనుంది.
'సీఎం చంద్రబాబుతో ఉద్యోగ సంఘాల సమావేశం మంచి వాతావరణంలో జరిగింది. పీఆర్సీతో పాటు రెండు డీఏలు, ఒక సరెండర్ లీవ్ (పోలీసులకు అదనంగా మరొకటి), రిటైరైనవారికి అడిషనల్ క్వాంటం ఆఫ్ పెన్షన్ రీస్టోరేషన్, ఈహెచ్ఎస్ బకాయిలు ప్రతి నెలా ఒకటో తేదీన ట్రస్ట్కి చెల్లింపు తదితర సమస్యల పరిష్కారానికి సీఎం హామీ ఇచ్చారు. ఉద్యోగుల పట్ల సానుకూలంగా ఉండాలని మేం కోరాం. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా ఐఆర్ విషయంపై కొంత సమయం ఇవ్వాలని సీఎం చెప్పారు. ' -సూర్యనారాయణ, ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంఘం అధ్యక్షుడు
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