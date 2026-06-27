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వెలిగొండ రైతులు రాష్ట్రానికి ఆదర్శం - నిర్వాసితుల త్యాగం వృథా కాదు: సీఎం చంద్రబాబు

మార్కాపురం జిల్లాను అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత నాది - జిల్లాలో రూ.లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం - వెలిగొండ ప్రాజెక్టు నిర్వాసితులు, లబ్ధిదారులతో సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా సమావేశం

CM Chandrababu Meeting With Beneficiaries Veligonda Project
CM Chandrababu Meeting With Beneficiaries Veligonda Project (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 3:41 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 3:56 PM IST

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CM Chandrababu Meeting With Beneficiaries Veligonda Project : వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు భూములు ఇచ్చిన రైతుల త్యాగాలు వృథా కావని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. 2027లోగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. నిర్వాసితులకు అందరికంటే మెరుగైన జీవితం కల్పిస్తామన్న సీఎం, పునరావాసం కింద రైతులకు రూ.300 కోట్లు అందించారు. మార్కాపురం జిల్లా పర్యటనలో భాగంగా వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ఫీడర్‌ కెనాల్‌ పనులను పరిశీలించిన అనంతరం నిర్వాసితులు, లబ్ధిదారులతో సీఎం ప్రత్యేకంగా సమావేశమయ్యారు.

మార్కాపురం జిల్లాలో రూ.లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం : ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, "మార్కాపురం అంటే కరవు ప్రాంతం. మార్కాపురం ప్రాంతానికి కృష్ణా జలాలు వస్తాయని ఎవరూ ఊహించలేదు. ఈ ప్రాంతానికి నీళ్లు ఇవ్వాలని ఎన్టీఆర్‌ ఆలోచించారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు వస్తే బాగుంటుందని ఎన్టీఆర్ ఆలోచించారు. నేను ఎప్పుడు ఇక్కడకు వచ్చినా వెలిగొండ గురించే అడిగేవారు. 1996 మార్చిలో నేను వెలిగొండకు పునాది వేశా. పునరావాసం కింద రైతులకు రూ.300 కోట్లు ఇస్తున్నాం.

వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ద్వారా లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు ఇవ్వొచ్చు. సుంకేశుల గ్యాప్‌ పనులను 1998లోనే ప్రారంభించాం. గత ప్రభుత్వాలు కూడా మాలాగే చేసుంటే పరిస్థితి మరోలా ఉండేది. మార్కాపురం జిల్లాలో పండ్ల తోటలు బాగా రావాలి. ఈ జిల్లాలో రూ.లక్ష కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నాం. రామాయపట్నంలో పోర్టు వస్తుంది, ఎగుమతులు పెరుగుతాయి. రాజధాని కోసం రైతులు ముందుకొచ్చి భూములు ఇచ్చారు. అమరావతిపై కేంద్రం చట్టం చేసినా మళ్లీ మావిగన్ అంటున్నారు. రాష్ట్రానికి రాజధాని లేకుంటే అందరూ చిన్నచూపు చూస్తారు. అభివృద్ధి కావాలంటే స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉండాలి. స్థిరమైన ప్రభుత్వం ఉంది కనుకే గుజరాత్‌ శరవేగంగా అభివృద్ధి చెందుతోంది. మా ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో అనేక పనులు చేస్తోంది.

వెలిగొండ పనులను మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు దగ్గరుండి పర్యవేక్షిస్తున్నారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు భూములు ఇచ్చిన వారి త్యాగాలు వృథా పోవు. 2,350 మంది నిర్వాసితుల కుటుంబాలకు పరిహారం ఇస్తున్నాం. గతంలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు మార్కాపురం జిల్లా ఇచ్చాం. వెలిగొండ నుంచి 1,650 గ్రామాలకు నీళ్లు వెళ్తాయి. వెలిగొండ ప్రాజెక్టు ద్వారా లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు ఇవ్వవచ్చు. ఇన్ని పనులు చేస్తున్నప్పుడు మరో పార్టీ గురించి ఆలోచించకూడదు. మేం వచ్చాకే మార్కాపురం ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందింది. గంగా, కావేరీ నదులు కలవాలి. దేశంలో ఒకే కరెంట్‌ గ్రిడ్‌ ఉన్న ఏకైక దేశం భారత్‌" అని చంద్రబాబు తెలిపారు.

"వెలిగొండ ప్రాజెక్టు రైతులు రాష్టానికి ఆదర్శం. నిర్వాసితుల త్యాగం వృథా కాదు. నిర్వాసితులకు అందరికంటే మెరుగైన జీవితం కల్పిస్తాం. 2027 నాటికి మిగిలిన పనులన్నీ పూర్తి చేస్తాం. ఫేజ్-1, ఫేజ్-2 పనులు వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఇడుపూరు, గోగులదిన్నే, తోకపల్లి పునరావాస కాలనీల్లో మౌలిక వసతులు పూర్తి. మర్కాపురాన్ని ప్రత్యేక జిల్లా చేశాం. పునరావాస కాలనీ భవిష్యత్తులో ఆదర్శ టౌన్‌షిప్‌గా అభివృద్ధి చెందుతుంది. 43.5 టీఎంసీల నీటిని వినియోగంలోకి తీసుకువస్తాం. సుంకేసుల, గొట్టిపడియ డ్యామ్‌లకు రూ.120 కోట్ల పరిపాలనా అనుమతి. సుంకేసుల గ్యాప్ పనులకు రూ.98 కోట్లతో పనులు ప్రారంభం. గత ప్రభుత్వాల నిర్లక్ష్యం వల్లే వెలిగొండ ఆలస్యమైంది. పదేళ్ల ముందే ప్రాజెక్టు పూర్తయి ఉంటే రైతుల జీవితాలు మారిపోయేవి. ఎన్నికల ముందు డ్రామాలు, మోసాలతో ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించారు. డిజిటల్ అరెస్ట్ మోసాల తరహాలో వైఎస్సార్సీపీ మోసాలు. టన్నెల్-2లో యంత్రం చిక్కుకుపోయినా తొలగించకుండా ప్రారంభోత్సవం చేశారు. నిర్వాసితులకు న్యాయం చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం." - సీఎం చంద్రబాబు

వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాష్ట్రం ధ్వంసం : "వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాష్ట్రం ధ్వంసమైంది. మోసాలు చేయడంలో గొడ్డలి పార్టీ నేతలు దిట్ట. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు కళ్లు ఆర్పకుండానే అబద్ధాలు చెబుతున్నారు. గొడ్డలి పార్టీ నేతలు ఇప్పుడు వితండవాదం చేస్తున్నారు. వెలిగొండ పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అనేక మోసాలు చేసింది. టన్నెల్‌-2లో బోరు ఇరుక్కుపోయినా ప్రాజెక్టును ప్రారంభించేశారు. వెలిగొండ ప్రాజెక్టుకు భూములు ఇచ్చిన రైతుల త్యాగం గొప్పది. మీరు ఇచ్చిన భూముల వల్ల నాలుగైదు జిల్లాలు బాగుపడతాయి. శంషాబాద్‌ విమానాశ్రయం వచ్చాక చుట్టుపక్కల భూముల ధరలు బాగా పెరిగాయి. వెలిగొండ నీళ్లు వచ్చాక చుట్టుపక్కల భూముల విలువ పెరుగుతుంది. మాది ప్రజాప్రభుత్వం, అందరికీ లబ్ధి చేకూరుస్తాం. కరవు జిల్లా పరిస్థితులు తెలిసిన కలెక్టర్‌ను నియమించాం. రాష్ట్రాభివృద్ధికి నక్సలిజం అడ్డుగా ఉండకూడదని భావించా. నక్సలిజం అరికట్టేందుకు అనేక చర్యలు చేపట్టాం" అని సీఎం చంద్రబాబు వివరించారు.

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Last Updated : June 27, 2026 at 3:56 PM IST

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