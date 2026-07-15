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ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఏఐ వినియోగం, ఇన్నోవేషన్, టెక్నాలజీ పెంచాలి : సీఎం చంద్రబాబు

సచివాలయంలో నెలవారీ ఆర్థిక నివేదికపై మంత్రులు, కార్యదర్శులతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష - పీజీఆర్‌ఎస్‌ను బలోపేతం చేసేందుకు ఆలోచించాలని సూచించిన సీఎం

CM Chandrababu Reviews Monthly Financial Report With Ministers And Secretaries
CM Chandrababu Reviews Monthly Financial Report With Ministers And Secretaries (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 7:23 AM IST

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CM Chandrababu Reviews Monthly Financial Report With Ministers And Secretaries : ప్రభుత్వంలో కొందరు వ్యక్తులు కీలక స్థానాల్లో ఉండి ప్రతికూల పాత్ర పోషిస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. వచ్చిన అవకాశాల్ని చెడగొడుతున్నారని అలాంటివి సహించనని విభాగాధిపతుల భేటీలో హెచ్చరించారు. అధికారులు ఎవరూ అనుచరులుగా ఉండొద్దని, నాయకులుగా మారాలని హితబోధ చేశారు. అదే సమయంలో సమీక్షకు పూర్తి వివరాలతో రాకపోవడంపై కొందరు అధికారులపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పూర్తి సన్నద్ధత, కసరత్తు చేసిన తర్వాతే సమీక్షలకు రావాలని తేల్చిచెప్పారు.

ఏఐ వినియోగం, టెక్నాలజీని పెంచాలని స్పష్టం : సచివాలయంలో నెలవారీ ఆర్థిక నివేదికపై మంత్రులు, కార్యదర్శులు, విభాగాధిపతులతో సీఎం సమీక్షించారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన సీఎం ప్రభుత్వ విభాగాల్లో టెక్నాలజీని అందిపుచ్చుకోవడం, ఇన్నోవేషన్, ఏఐ వినియోగం వంటివి ఆశించినంతగా లేవని, దీన్ని పెంచాలని స్పష్టం చేశారు. కొన్ని ప్రభుత్వ విభాగాలు ప్రజా సమస్యల పరిష్కార వ్యవస్థను ఇష్టానుసారం చేస్తుండటంతో ప్రజల్లో నమ్మకంపోతోందన్న చంద్రబాబు పీజీఆర్‌ఎస్‌ను మరింత బలోపేతం చేసేందుకు ఏం చేయాలో ఆలోచించాలని సూచించారు.

పాలనలో సాంకేతికత అనుసంధానం ద్వారా అవసరం లేని బిజినెస్‌ నిబంధనలను సంస్కరించాలని పీజీఆర్‌ఎస్‌లో వచ్చే ప్రతి ఫిర్యాదునూ అధికారులు పరిష్కరించాలని స్పష్టం చేశారు. రాబోయే రోజుల్లో ఫిర్యాదులు గణనీయంగా తగ్గాలన్నారు. ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం మొదటి త్రైమాసికంలో రెవెన్యూ వసూళ్లు 20.4 శాతం పెరిగాయన్న సీఎం జీఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చాక ఇంత ఎక్కువ వృద్ధి సాధించడం ఇదే మొదటిసారని చెప్పారు. ఏఐ టూల్స్‌ ఉపయోగించడం వల్ల కూడా ఇది సాధ్యమైందన్నారు.

దేవాదాయ శాఖలో ప్రసాదాల నాణ్యతతో పాటు ఆధ్యాత్మికతను మరింత పెంచేలా చర్యలు చేపట్టాలన్న సీఎం రాష్ట్రంలోని 21 ప్రముఖ దేవాలయాలను సరైన ప్రణాళికతో అభివృద్ధి కేంద్రాలుగా తీర్చిదిద్దాలన్నారు. పర్యాటక కార్యకలాపాలు పెరిగేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. ఇదే సమయంలో కొందరు అధికారులు నెగిటివ్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్నారని సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలాంటి వ్యక్తులు ఉన్నప్పుడు ఎంత ప్రయత్నించినా మంచి ఫలితాలు రావని స్పష్టంచేశారు.

8 లక్షల మేర తగ్గిన పశుసంపద : పోర్టులు, విమానాశ్రయాలపై జరిగిన చర్చ సందర్భంగా గణాంకాలు స్పష్టంగా లేవని అధికారులపై సీఎం అసహనం వ్యక్తం చేశారు. మనం మూడు గంటలు ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే పనిలేక కాదన్న సీఎం హెచ్‌వోడీల సమావేశానికి వచ్చే ముందు కనీసం 10 గంటలు కసరత్తు చేసి పూర్తిగా సన్నద్ధమై రావాలని ఆదేశించారు. అప్పుడే అనుకున్న ఫలితాలు వస్తాయని స్పష్టం చేశారు. పశుసంవర్ధకశాఖ పనితీరు సంతృప్తిగా లేదని, పనితీరులో వెనకబడ్డామనే భయమూ లేదని చంద్రబాబు అసంతృప్తి వెలిబుచ్చారు.

పాల ఉత్పత్తి, గుడ్లు, మాంసం సహా అన్ని విభాగాల్లోనూ వృద్ధి తగ్గిందన్నారు. కీలక సమావేశానికి ప్రభుత్వం నియమించిన కన్సల్టెంట్‌ గైర్హాజరవడమేంటని ప్రశ్నించారు. వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా పాల ఉత్పత్తి తగ్గిందని ఆ శాఖ డైరెక్టర్‌ దామోదర్‌నాయుడు వివరించారు. 20 పశుగణనతో పోలిస్తే 21వ పశుగణనలో 8 లక్షల మేర పశుసంపద తగ్గిందని పెద్దఎత్తున కృత్రిమ గర్భధారణ చర్యలు చేపడుతున్నామని తెలిపారు.

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ఆర్థిక నివేదికపై సీఎం సమీక్ష
CM REVIEW MEETING ON FINANCE

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