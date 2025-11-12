2029 నాటికి ప్రతి పేదవాడికీ ఇల్లు అప్పగిస్తాం: సీఎం చంద్రబాబు
అన్నమయ్య జిల్లా చిన్నమండెం మండలం దేవగుడిపల్లిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - రాష్ట్రంలో 3 లక్షల ఇళ్ల గృహ ప్రవేశాలకు శ్రీకారం
Published : November 12, 2025 at 3:17 PM IST
CM Chandrababu Meeting in Devagudipalli: ఇల్లంటే నాలుగు గోడలు కాదని ఓ కుటుంబ గౌరవం, భద్రత అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. 2029 నాటికి రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఒక్కరికీ సొంత ఇల్లు ఉండాలన్నదే ఆశయమన్న సీఎం దాన్ని నెరవేర్చి తీరతామని పునరుద్ఘాటించారు. అన్నమయ్య జిల్లా చిన్నమండెం మండలం దేవగుడిపల్లిలో పర్యటించిన సీఎం చంద్రబాబు రాష్ట్రంలో 3 లక్షల గృహ ప్రవేశాలకు శ్రీకారం చుట్టారు. దేవగుడిపల్లిలో హేమలత, షేక్ ముంతాజ్బేగం ఇళ్లకు గృహప్రవేశాలు చేశారు. లబ్ధిదారులకు ఇళ్ల తాళాలు అందజేశారు. వారికి ఫ్యాన్లు, బల్బులను బహుమతులుగా ఇచ్చారు. ప్రజావేదిక సభ వద్ద లబ్ధిదారులతో సీఎం ముఖాముఖి మాట్లాడారు. భూగర్భ జలాల అభివృద్ధిపై ఏర్పాటుచేసిన స్టాళ్లను సీఎం పరిశీలించారు.
ఆనంతరం సభలో మాట్లాడిన చంద్రబాబు 2029 నాటికి రాష్ట్రంలో సొంత ఇల్లు లేని వారు ఉండకూడదనేదే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యమని స్పష్టం చేశారు. మహిళలను పారిశ్రామికవేత్తలుగా తయారు చేసే బాధ్యత తనదని అన్నారు. పేదలకు తొలిసారి పక్కా ఇళ్లు నిర్మించిన వ్యక్తి ఎన్టీఆర్ అని కూడు, గూడు, దుస్తులు నినాదంతో పుట్టిన పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ అని అన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 లక్షల ఇళ్లు అప్పగిస్తున్నామని మళ్లీ ఉగాది నాటికి మిగతావి పూర్తి చేసి అప్పగిస్తామని వెల్లడించారు. ఇది పేదల ప్రభుత్వం వారికి న్యాయం చేసేందుకు పనిచేస్తామని వ్యాఖ్యానిచారు. ఉగాది నాటికి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5.9 లక్షల ఇళ్లకు గృహ ప్రవేశాలు చేయిస్తామని అలానే ఇళ్లు లేని పేదల పేర్లు నమోదు చేస్తున్నామని సీఎం అన్నారు.
97 పరిశ్రమలకు పునాది: ఇళ్లపై సౌరఫలకాలు పెట్టుకునేలా ప్రోత్సహిస్తామని ఇంక నివాసాలపై, పొలాల్లో కరెంటు తయారు చేయిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. అలానే రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సౌర, పవన, జల విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేస్తున్నామని కేంద్ర పథకాల్లో రాష్ట్ర వాటా ఇవ్వకుంటే మనకే కష్టమని తెలిపారు. వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రాష్ట్ర వాటా ఇవ్వక చాలా నష్టపోయామని అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వంలో రాయలసీమలో 90 శాతం రాయితీకి డ్రిప్ పరికరాలు ఇచ్చామని నిన్న ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరిలో 97 పరిశ్రమలకు పునాది వేశామని వివరించారు. ప్రతి కుటుంబంలో ఒక పారిశ్రామికవేత్త తయారుకావాలని సీఎం అన్నారు.
నదుల అనుసంధానం నా జీవితాశయం: రానున్న రోజుల్లో రాష్ట్రానికి మరిన్ని పెట్టుబడులు వస్తాయని ఇక్కడ చదువుకున్న పిల్లలకు ఇక్కడే ఉద్యోగాలు వస్తాయని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. వర్క్ఫ్రం హోమ్ కింద ఇక్కడి నుంచే పని చేసుకోవచ్చని ఎక్కడి వాళ్లకు అక్కడే ఉద్యోగాలు కల్పిస్తాని వివరించారు. శ్రీనివాసపురం రిజర్వాయర్ పూర్తిచేసే బాధ్యత మాదని అలానే చెరువులన్నీ నింపి భూగర్భ జలాలు పెంచడమే తమ లక్ష్యమని హామీ ఇచ్చారు. నదుల అనుసంధానం నా జీవితాశయమని దీని వల్ల రాష్ట్రంలో ప్రతి ఎకరాకు నీళ్లు అందుతాయని స్పష్టం చేశారు. తాగునీటి ప్రాజెక్టులపై ఏనాడూ నిర్లక్ష్యంగా ఉందని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
