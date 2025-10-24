యూఏఈ-ఏపీ వాణిజ్య బంధం బలోపేతం - దుబాయ్లో సీఎం చంద్రబాబు వరుస భేటీలు
దుబాయ్లో మూడో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన - యూఏఈ ఆర్థిక, పర్యాటక మంత్రి అబ్దుల్లాతో చంద్రబాబు భేటీ - యూఏఈ, ఏపీ మధ్య వాణిజ్య సంబంధాల పెంపుపై ఇద్దరి మధ్య చర్చ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 8:30 PM IST
CM Chandrababu Meet Dubai Tourism Minister : దుబాయ్లో మూడో రోజు పర్యటనలో భాగంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు యూఏఈ ఆర్ధిక వ్యవహారాలు, పర్యాటక శాఖ మంత్రి అబ్దుల్లా బిన్ తౌక్ అల్ మర్రీతో భేటీ అయ్యారు. యూఏఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ల మధ్య వాణిజ్య బంధం పెంచుకునే అంశంపై ఇరువురు నేతల మధ్య చర్చ జరిగింది. ప్రస్తుతం భారత్-యూఏఈ దేశాలు నాలెడ్జ్ ఎకానమీపై దృష్టి పెట్టే అంశంపై చర్చించారు. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా పాలన, పౌరసేవలను మరింత మెరుగ్గా అందించే అంశంపై చర్చ జరిగింది. సాంకేతికంగా పౌరసేవలు, పాలనా అంశాల్లోని అత్యుత్తమ విధానాలను ఆర్టీజీఎస్ ద్వారా ఇచ్చిపుచ్చుకునే అంశంపై యూఏఈ ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి చర్చించారు.
స్టార్టప్లు, పరిశోధనా సంస్థలకు నిధులు ఇవ్వటం ద్వారా ఈ ప్రాంతాన్ని నాలెడ్జ్ ఎకానమీగా ప్రోత్సహించే అంశంలో దుబాయ్ సిలికాన్ ఓయాసియా తీసుకున్న చర్యలపైనా సమావేశంలో చర్చ జరిగింది. ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటెలిజెన్స్లో కొత్త ఆవిష్కరణలు, స్టార్టప్లను ప్రోత్సహించేలా రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ - దుబాయ్ సిలికాన్ ఒయాసియా మధ్య కొత్త భాగస్వామ్యాలను ఏర్పాటు చేసే అంశంపై అంగీకారం తెలిపారు. ఆహార భద్రత అంశంపై ఆంధ్రప్రదేశ్తో కలిసి పని చేసేందుకు, కొత్త అవకాశాలను అన్వేషించే అంశాన్ని యూఏఈ ఆర్ధిక వ్యవహారాల మంత్రి ప్రస్తావించారు. లాజిస్టిక్స్, రవాణా, మౌలిక సదుపాయాల రంగాల్లో పెట్టుబడులు, నూతన భాగస్వామ్యాల ఏర్పాటుపై నేతలు చర్చించారు.
అలాగే దుబాయ్ లీమెరిడియన్ హోటల్లో తెలుగు డయాస్పోరా కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి భారీ సంఖ్యలో ప్రవాసాంధ్రులు హాజరయ్యారు. ఒమన్, బహ్రెయిన్, ఖతార్ నుంచీ తెలుగు ప్రజలు పెద్దఎత్తున వచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు టీజీ భరత్, బీసీ జనార్దన్ రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు.
అబుదాబిలో వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో భేటీ : యూఏఈ పర్యటనలో భాగంగా నిన్న( గురువారం) అబుధాబిలో వివిధ సంస్థల ప్రతినిధులతో సీఎం సమావేశమయ్యారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలపై వారితో చర్చించారు. పారిశ్రామికవేత్తలతో రౌండ్టేబుల్ సమావేశాల్లో పాల్గొన్నారు. సుదీర్ఘ తీర ప్రాంతం కలిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన రంగంలో పెట్టుబడులకు అనువైన ప్రాంతమని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఏపీలో పెట్రో కెమికల్ రంగంలో పెట్టుబడులకు విస్తృత అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలిపారు.
విశాఖలో నవంబరు 14, 15వ తేదీల్లో జరిగే భాగస్వామ్య సదస్సుకు పారిశ్రామికవేత్తలను ఆహ్వానించారు. నిన్న (రెండోరోజు) అబుధాబిలోని నేషనల్ ఆయిల్ కంపెనీ (ఏడీఎన్వోసీ) గ్లోబల్ ట్రేడింగ్ ప్రతినిధి అహ్మద్ బిన్ తలిత్తో సమావేశమయ్యారు. పెట్రోకెమికల్, ఇంధనం, ఎల్ఎన్జీ, గ్యాస్ ప్రాసెసింగ్, పోర్టు లాజిస్టిక్స్, హరిత ఇంధన రంగాల్లో పెట్టుబడులకు ఉన్న అవకాశాలపై చర్చించారు. కృష్ణపట్నం, మచిలీపట్నం, రామాయపట్నం, కాకినాడ పోర్టుల సమీపంలో పెట్రోకెమికల్, ఇంధన రంగాల్లో పెట్టుబడులకు అనువుగా ఉంటుందని సీఎం వివరించారు. ఏడీఎన్వోసీ-ఏపీ మధ్య సాంకేతిక సహకారంపై రోడ్మ్యాప్ రూపొందించాలని నిర్ణయించారు.
విద్యుత్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ పెట్టుబడులకు అనుకూలం :
- పునరుత్పాదక విద్యుత్, సూపర్ కెపాసిటర్స్ తయారీలో పెట్టుబడులకు అపెక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సంస్థ ఆసక్తి వ్యక్తం చేసింది. ఆ సంస్థ ఛైర్మన్ ఖలీఫా కౌరీతో సీఎం చంద్రబాబు సమావేశమయ్యారు. బ్యాటరీ స్టోరేజి సూపర్ కెపాసిటర్స్ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు రాష్ట్రంలో అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. అపెక్స్ సంస్థ ఉత్పత్తి చేసే సూపర్ కెపాసిటర్లు ఏపీకి పంపాలని సీఎం కోరగా ఆ సంస్థ అంగీకరించింది. హైకెపాసిటీ బ్యాటరీ స్టోరేజి ద్వారా గ్రిడ్ డిమాండ్ను నిర్వహించే అవకాశం ఉంటుందని అపెక్స్ ప్రతినిధులు సీఎంకు వివరించారు.
- ఏపీలో చాక్లెట్ పరిశ్రమ ఏర్పాటు ప్రతిపాదన పరిశీలించాలని అగ్తియా గ్రూప్ను సీఎం కోరారు. ఆ సంస్థ సీఈవో సల్మీన్ అల్మేరీతో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ ‘ఉద్యాన పంటలు, ఆక్వాకల్చర్లో ఏపీలో పెట్టుబడులకు అవకాశాలు ఉన్నాయి. కోకో ఉత్పత్తి జరుగుతున్న దృష్ట్యా చాక్లెట్ పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు అనుకూలత ఉంది. ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగానికి అవసరమైన అపార వనరులు ఉన్నాయి’ అని పేర్కొన్నారు. ఏపీలో పర్యటించి పెట్టుబడులకు పరిశీలించాలని కోరారు.
- ఏపీలో యూఏఈ పెట్టుబడులకు సహకరించాలని సీఎం చంద్రబాబు లులు గ్రూప్ ఛైర్మన్ యూసఫ్ అలీని కోరారు. రాష్ట్రంలో మాల్స్, ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ రంగాల్లో పెట్టుబడులు పెడుతున్న ఆ సంస్థ సీఈవో అలీతో సీఎం సమావేశమయ్యారు.
నవంబర్ 14, 15న విశాఖలో భాగస్వామ్య సదస్సు - 2న లండన్కు చంద్రబాబు
