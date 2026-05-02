పవన్ కల్యాణ్ను పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు - ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 7:47 PM IST
CM Chandrababu Meet Pawan Kalyan in Hyderabad : హైదరాబాద్లో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పరామర్శించారు. ఇటీవల సర్జరీ జరగడంతో పవన్ కల్యాణ్ విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు. హైదరాబాద్లోని నివాసంలో పవన్ను కలిసిన చంద్రబాబు యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ఆరా తీసిన సీఎం, తగిన విశ్రాంతి తీసుకోవాలని సూచించారు.
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఇటీవల తీవ్ర అనారోగ్యం పాలయ్యారు. దీంతో వైద్యులు ఆయనకి శస్త్ర చికిత్స చేసినట్లు పవన్ రాజకీయ కార్యదర్శి హరిప్రసాద్ వెల్లడించిన విషయం తెలిసిందే. హైదరాబాద్లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో ఈ శస్త్రచికిత్స జరిగింది. కొన్నిరోజుల క్రితం పంచాయతిరాజ్, గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో పవన్ తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు.
కళ్లు తిరగటం, తీవ్రమైన తలనొప్పి : తీవ్రమైన తలనొప్పి, కళ్లు తిరగటంతో ఇబ్బందిపడ్డారు. దీంతో ఆయన వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాతో అధికారిక కార్యక్రమాలను రద్దు చేసుకుని హైదరాబాద్ బయలుదేరి వెళ్లారు. అక్కడ అపోలో ఆసుపత్రిలో వైద్య పరీక్షలతోపాటు ఎం.ఆర్.ఐ. స్కానింగ్ చేశారు. వైద్య పరీక్షల నివేదికలు, స్కానింగ్ రిపోర్టును పరిశీలించిన వైద్యులు పవన్ కల్యాణ్కు శస్త్ర చికిత్స చేయాలని చెప్పారు. ఆ మేరకు పవన్ కల్యాణ్కు శస్త్రచికిత్స పూర్తి చేశారు.
వారం నుంచి పది రోజులపాటు విశ్రాంతి : అనంతరం వారం నుంచి పది రోజులపాటు విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు సూచించారు. ఆ తర్వాత పవన్ కల్యాణ్ అధికారిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొనవచ్చని డాక్టర్లు తెలిపారు. అయితే తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసి ఉంటుందని, పూర్తి స్వస్థత చేకూరడానికి ఎక్కువ కాలం పడుతుందని చెప్పారు. తాజాగా హైదరాబాద్లోని జూబ్లీహిల్స్లో ఉన్న పవన్ నివాసానికి సీఎం చంద్రబాబు వెళ్లారు. డిప్యూటీ సీఎంను పరామర్శించి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు.
జీఎన్ నాయుడు పార్ధివ దేహానికి నివాళులు : అంతకుముందు ఇటీవల మృతి చెందిన ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, రీజెన్సీ గ్రూప్ అధినేత జీఎన్ నాయుడు పార్ధివ దేహానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాళులర్పించారు. హైదరాబాద్లోని ఆయన నివాసానికి వెళ్లి జీఎన్ నాయుడుకు పుష్పాంజలి ఘటించారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ, తెలుగు ప్రజలు ఒక గొప్ప పారిశ్రామికవేత్తను కోల్పోయారని, రీజెన్సీ స్థాపన ద్వారా యువతకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడంలో జీఎన్ నాయుడు చేసిన సేవలు మరువలేనివని పేర్కొన్నారు. సమాజ సేవలోనూ ఆయన పాత్ర విశేషమని అన్నారు.
అలాగే మంత్రి నారా లోకేశ్ సైతం జీఎన్ నాయుడు పార్ధివ దేహానికి నివాళులు అర్పించారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులను పరామర్శించి ప్రగాఢ సానుభూతి వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా జీఎన్ నాయుడుతో తనకు ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. జీఎన్ నాయుడు మరణం పరిశ్రమ రంగానికి తీరని లోటని ఇద్దరు నాయకులు అభిప్రాయపడ్డారు.
