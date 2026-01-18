ఎన్టీఆర్ 30వ వర్థంతి- ఘాట్ వద్ద ప్రముఖుల నివాళులు
ఎన్టీఆర్ సినీ వినీలాకాశంలో ధృవతార, రాజకీయ కురుక్షేత్రంలో అజేయుడని కీర్తించిన సీఎం చంద్రబాబు- ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద ప్రముఖుల నివాళులు- ఘాట్ పరిసరాల్లో ఎన్టీఆర్ రాజకీయ, సినీ విశేషాలు తెలిపే చిత్రాల ప్రదర్శన
CM Chandrababu Tribute To Senior NTR on His 30th Death Anniversary: దివంగత నటుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి నందమూరి తారక రామారావు 30వ వర్థంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, మంత్రులు సహా పలువురు ప్రముఖులు నివాళులర్పించారు. సినీ వినీలాకాశంలో ధ్రువతార రాజకీయ కురుక్షేత్రంలో అజేయుడు చంద్రబాబు కొనియాడారు. తరతరాల చరిత్రను తిరగరాసిన ధీరోదాత్తుడని, తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం కోసం ఆయన చేసిన పోరాటం చిరస్మరణీయమన్నారు. రెండు రూపాయలకు కిలో బియ్యం, సామాజిక భద్రతా పింఛన్లు, పక్కా ఇళ్ల నిర్మాణం, రైతులకు విద్యుత్, మండల వ్యవస్థతో స్థానిక స్వపరిపాలన, ఆడబిడ్డలకు ఆస్తిలో హక్కు, రాయలసీమకు సాగు, తాగునీటి ప్రాజెక్టులు లాంటి అనితరసాధ్యమైన సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలతో చరిత్ర గతిని మార్చిన ఆ మహనీయుడు మనకు ఆదర్శం అని అన్నారు. ఆయన వేసిన బాట మన అందరికీ అనుసరణీయమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. ఈ మేరుకు ఆయన ఎక్స్(ట్విట్టర్)లో పోస్ట్ చేశారు.
ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద నివాళులర్పించిన లోకేశ్: తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకుడు ఎన్టీఆర్ 30వ వర్థంతి సందర్భంగా మంత్రి నారా లోకేశ్, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ, ఎంపీ పురందేశ్వరి, సీఎం చంద్రబాబు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి, నివాళులర్పించారు. హైదరాబాద్లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్దకు చేరుకుని ఆయన సమాధిపై పూలమాలలు ఉంచి అంజలి ఘటించారు. లోకేశ్తో పాటు పెద్ద ఎత్తున తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు, అభిమానులు అక్కడికి తరలివచ్చారు.
ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్దకు సినీనటుడు కల్యాణ్రామ్ చేరుకుని నివాళులర్పించారు. మాజీమంత్రులు మోత్కుపల్లి నర్సింహులు, బాబుమోహన్ ఎన్టీఆర్ తో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. కుటుంబసభ్యులతో పాటు అభిమానులు భారీ ఎత్తున ఘాట్ వద్దకు చేరుకొని పుష్పాంజలి ఘటింటి నివాళులు అర్పించారు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ఘాట్ను పూలతో తీర్చిదిద్దారు. ఈ సందర్భంగా ఎన్టీఆర్ సినీ, రాజకీయ జీవిత విశేషాలతో చిత్ర ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేశారు.
సూర్యచంద్రులు ఉన్నన్నాళ్లూ ఎన్టీఆర్ బతికే ఉంటారు: ఈ సందర్భంగా మీడియాతో నందమూరి బాలకృష్ణ మాట్లాడారు. ఎన్టీఆర్ సినీ, రాజకీయ ప్రస్థానాన్ని గుర్తు చేసుకున్నారు. మహానుభావులు కావాలంటే ఎంతో శ్రమ, దీక్ష అవసరమని అవి ఎన్టీఆర్లో ఉండేవన్నారు. సూర్యచంద్రులు ఉన్నన్నాళ్లూ ఆయన బతికే ఉంటారన్నారు. సినిమాల్లో ఎవరూ చేయని పాత్రలు ఎన్టీఆర్ చేశారని, ప్రతిపాత్రలోనూ పరకాయ ప్రవేశంతో నటనలో ఎన్నో ప్రయోగాలు చేశారని తెలిపారు.
'ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించి సంచలనం సృష్టించారు. కొంతమందికే పరిమితమైన రాజకీయ రంగాన్ని అందరికీ చేర్చారు. బడుగు, బలహీనవర్గాలకు చేయూత అందించారు. నేను తెలుగువాడినని ప్రతి ఒక్కరూ గర్వించేలా చేశారు. పేదల ఆకలి బాధ తెలిసిన నాయకుడు ఆయన. అప్పట్లో ఎన్టీఆర్ తీసుకొచ్చిన పథకాలు, ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా అమలవుతున్నాయి. ప్రజల వద్దకు పాలనను చేరువ చేశారు. తెలుగు గంగ, గాలేరు నగరిలాంటి ప్రాజెక్టులు తీసుకొచ్చారు. ఆయన స్ఫూర్తిని టీడీపీ కొనసాగిస్తోంది.' -నందమూరి బాలకృష్ణ
తెలుగుజాతి ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటారు: నందమూరి రామకృష్ణ మాట్లాడుతూ తెలుగువారి గుండెచప్పుడు, కళామతల్లి ముద్దుబిడ్డ ఎన్టీఆర్ అని కొనియాడారు. సినీ, రాజకీయ రంగాల్లో ఆయన ఎన్నో సేవలు అందించారన్నారు. తెలుగుజాతి ఔన్నత్యాన్ని ప్రపంచానికి చాటారని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ వర్ధంతి సందర్భంగా మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆ మహనీయుడికి ఘన నివాళులర్పించారు. పేదల జీవితాల్లో సంక్షేమ వెలుగులు నింపిన మహనీయుడు, బడుగు బలహీన వర్గాలకు రాజ్యాధికారం కల్పించిన సమతావాది, స్త్రీలకు సాధికారతనిచ్చిన సంస్కర్త ఎన్టీఆర్ అని అచ్చెన్నాయుడు కొనియాడారు. ఎన్టీఆర్ ఆశించిన సమసమాజాన్ని సాధించుకుందామని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
