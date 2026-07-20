'ఆక్వా రంగాన్ని ఆదుకోండి' - ముగ్గురు కేంద్రమంత్రులకు చంద్రబాబు లేఖలు
ఏపీలో ఆక్వా, రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి - ఈ మేరకు ముగ్గురు కేంద్రమంత్రులకు ఆయన వేర్వేరుగా లేఖలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 6:11 PM IST
CM Chandrababu Letters to Uinion Ministers: ఏపీలో ఆక్వా, రైతు సమస్యల పరిష్కారానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు కోరారు. ఈ మేరకు ముగ్గురు కేంద్రమంత్రులకు ఆయన వేర్వేరుగా లేఖలు రాశారు. జన్యుపరంగా మార్పు చేసిన సోయాబీన్ మీల్ దిగుమతికి రొయ్యల మేత తయారీదారులకు అనుమతి ఇవ్వాలని కేంద్ర మత్స్య, పశుసంవర్ధక శాఖ మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్కు చంద్రబాబు లేఖ రాశారు. ఆక్వా కల్చర్ రంగాన్ని కాపాడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయుష్ గోయల్కు మరో లేఖ రాశారు. ఎఫ్సీవీ పొగాకు ఎగుమతులకు ప్రోత్సాహకాలు కల్పించాలని కోరారు. ఆక్వా కల్చర్ ఏరియేటర్లపై జీఎస్టీని 18 నుంచి 5 శాతానికి తగ్గించాలని కేంద్ర ఆర్థికమంత్రి నిర్మలా సీతారామన్కు సీఎం విజ్ఞప్తి చేశారు.
జాతీయ మత్య్స అభివృద్ధి బోర్డు కార్యాలయం: రాష్ట్ర రైతు సమస్యలపై సీఎం చంద్రబాబు ముగ్గురు కేంద్రమంత్రులకు లేఖలు రాశారు. రొయ్యల మేత తయారీలో ప్రధాన ముడిసరుకైన సోయాబీన్ మీల్ ధరలు పెరిగినందున మేత తయారీ ఖర్చులు ఎక్కువ అయ్యాయని కేంద్ర మత్స్య, పశుసంవర్థక శాఖ మంత్రి రాజీవ్ రంజన్ సింగ్కు లేఖ ద్వారా వివరించారు. ధరల నియంత్రణకు సోయాబీన్ మీల్ దిగుమతికి అనుమతి ఇవ్వాలన్నారు. దీంతో నాణ్యమైన ముడిసరుకు అందుబాటులోకి వస్తుందన్నారు. లక్షల మంది రొయ్యల రైతులు, కార్మికులకు ఉపాధి కలుగుతుందన్నారు. విదేశీ మారకద్రవ్యం లభిస్తుందన్నారు. ఏపీలో ఆక్వారంగ పురోగతికి జాతీయ మత్య్స అభివృద్ధి బోర్డు కార్యాలయం అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయాలని మరో లేఖలో సీఎం కోరారు. ఇప్పటికే నెక్కల్లులో భూమిని కేటాయించామన్నారు. 2028 నాటికి కార్యాలయాన్ని నిర్మించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
5 శాతం ప్రోత్సాహకాలు: ఈక్వెడార్ నుంచి అమెరికా, చైనా, యూరోప్ లాంటి దేశాలకు రొయ్యల ఎగుమతులు పెరగాయని, దీంతో ధరలు పడిపోయాయని కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్కు లేఖ ద్వారా సీఎం తెలిపారు. ఫిష్ మీల్ లభ్యతను క్రమబద్ధీకరించాలన్నారు. రొయ్యల ఫీడ్లో ఉపయోగించే చేప పొడిని 5 శాతం ప్రోత్సాహకాలతో ఎగుమతికి అనుమతిస్తున్నారన్నారు. దీన్ని నియంత్రించాలని కోరారు. దేశీయ రొయ్యల ఫీడ్ తయారీదారుల అవసరాలు తీరాకే ఎగుమతులకు అనుమతించాలన్నారు. ఎఫ్సీవీ పొగాకు 70 శాతం మేర ఎగుమతి అవుతోందన్న సీఎం జింబాబ్వే, టాంజానియా దేశాల్లో మాత్రం ఎగుమతిదారులకు రాయితీలు, సుంకాల మినహాయింపు ఇస్తున్నారన్నారు. అలాంటి మద్దతు లేక భారతీయ పొగాకు ఎగుమతిదారులు తీవ్రమైన పోటీ ఎదుర్కొంటున్నారని అన్నారు.
5 లక్షల వరకూ వన్ టైమ్ టాప్ అప్: భారత-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంతో ఆక్వా దిగుమతులపై సుంకం 10 శాతానికి తగ్గినప్పటికీ అనిశ్చితి కొనసాగుతోందన్న సీఎం జోక్యం చేసుకోవాలని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ను లేఖ ద్వారా కోరారు. కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డుపై 5 లక్షల వరకూ వన్ టైమ్ టాప్ అప్ ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దేశీయ మార్కెటింగ్ కోసం 100 కోట్ల కార్పస్ ఫండ్ ను ఏర్పాటు చేయాలని కోరారు. ప్రాసెస్ చేయని పొగాకుపై జీఎస్టీని 40 నుంచి 28 శాతానికి తగ్గించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ఏపీలోని లక్షలాది మంది పొగాకు రైతులతో పాటు డీలర్లు, ఎక్స్ పోర్టర్లకు ఊరట కలిగించేలా నిర్ణయం తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
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