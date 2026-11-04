తుపాన్లతో నష్టపోయిన రాష్ట్రానికి తక్షణ సాయం అందించండి - కేంద్రంతో సీఎం చంద్రబాబు
Chandrababu Letter to Central Govt: తుపాన్ల వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు తక్షణ సాయం అందించడంతో పాటు దెబ్బతిన్న పంటలకు పరిహారం వచ్చేలా కేంద్ర మంత్రులతో సీఎం చంద్రబాబు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 2:00 PM IST
అర్నబ్, మురసు తుపాన్లతో పంటలు నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకునేందుకు సీఎం చంద్రబాబు కేంద్రంపై ఒత్తిడి పెంచుతున్నారు. రైతులకు తక్షణ సాయం అందించడంతో పాటు దెబ్బతిన్న పంటలకు పరిహారం వచ్చేలా కేంద్ర మంత్రులతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. రైతుల కష్టాలు, నష్టాలపై కేంద్రానికి వరుసగా లేఖలు రాయడంతో పాటు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్షాతో ఇప్పటికే నాలుగుసార్లు మాట్లాడి కేంద్ర బృందాలను రాష్ట్రానికి రప్పించారు. అర్నబ్ తుపాన్తో రాష్ట్రానికి రూ.4,563 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు ప్రాథమిక నివేదిక పంపిన ప్రభుత్వం 781 గ్రామాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయని వెల్లడించింది.
16 జిల్లాల్లో 3 లక్షల హెక్టార్ల వ్యవసాయ పంటలు, 13.6 వేల హెక్టార్ల ఉద్యాన పంటలు దెబ్బతిన్నాయని, 29 వేల విద్యుత్ స్తంభాలు, 7,981 కిలోమీటర్ల విద్యుత్ లైన్లు ధ్వంసమయ్యాయని నివేదికలో పేర్కొంది. తక్షణ ఉపశమనం కోసం రూ.4,563 కోట్లు మంజూరు చేయాలని సీఎం కేంద్రాన్ని కోరారు. మురసు తుపాన్ కారణంగా ఏడు జిల్లాల్లో 465 గ్రామాలు తీవ్రంగా ప్రభావితమయ్యాయని మరో లేఖలో వివరించారు. 50,473 హెక్టార్లలో వరి పంట, 1,985 హెక్టార్లలో వాణిజ్య పంటలు దెబ్బతిన్నాయని, ప్రాథమికంగా రూ.343 కోట్ల ఆస్తి నష్టం జరిగిందని వెల్లడించారు. రెండు తుపాన్లతో నష్టపోయిన రైతులకు తక్షణ తాత్కాలిక సాయం ప్రకటించాలని కేంద్రాన్ని కోరారు.
మరోవైపు శ్రీలంకలోని కొలంబో పోర్టులో నిలిచిపోయిన మిర్చి ఎగుమతులపైనా చంద్రబాబు కేంద్రానికి లేఖ రాశారు. చైనా, బంగ్లాదేశ్, ఇండోనేసియా, థాయ్లాండ్, సింగపూర్ తదితర దేశాలకు వెళ్లాల్సిన 150కి పైగా మిర్చి కంటెయినర్లు తేమ శాతం పరిమితి కారణంగా పోర్టులోనే నిలిచిపోయాయని తెలిపారు. సుమారు రూ.60 కోట్ల విలువైన సరకు నిలిచిపోవడంతో రైతులు, ఎగుమతిదారులు నష్టపోతున్నారని పేర్కొన్నారు. కేంద్ర వాణిజ్య శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ జోక్యం చేసుకుని ఆయా దేశాలతో సంప్రదింపులు జరిపి కంటెయినర్ల ఎగుమతికి మార్గం సుగమం చేయాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు.