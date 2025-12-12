ETV Bharat / state

ఒక విజన్‌తో ముందుకెళ్తున్నాం - అద్భుతాలు సాధిస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు

విశాఖపట్నంలో కాగ్నిజెంట్‌ శాశ్వత క్యాంపస్‌కు శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - కాగ్నిజెంట్‌, సత్వా సంస్థతో పాటు మరో ఏడు ఐటీ సంస్థలకు భూమిపూజ

CM Chandrababu Lays Foundation Stone for Cognizant in A
CM Chandrababu Lays Foundation Stone for Cognizant in A (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 12, 2025 at 3:49 PM IST

Updated : December 12, 2025 at 4:21 PM IST

CM Chandrababu Lays Foundation Stone for Cognizant in AP : ఒక విజన్‌తో ముందుకెళ్తూ అద్భుతాలు సాధిస్తున్నామని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. విశాఖపట్నంలో కాగ్నిజెంట్‌ శాశ్వత క్యాంపస్‌కు ఆ సంస్థ ప్రతినిధులతో కలిసి సీఎం, ఐటీ మంత్రి లోకేశ్‌ శంకుస్థాపన చేశారు. కాగ్నిజెంట్‌, సత్వా సంస్థతో పాటు మరో ఏడు ఐటీ సంస్థలకు భూమిపూజ చేశారు. అనంతరం నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు. నాలెడ్జ్‌ ఎకానమీ, టెక్నాలజీకి విశాఖపట్నం కేంద్రంగా మారబోతోందని చెప్పారు. ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌ కింద నగరాన్ని అభివృద్ధి చేస్తున్నామన్నారు.

ఒక విజన్‌తో ముందుకెళ్తున్నాం - అద్భుతాలు సాధిస్తున్నాం: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

"కాగ్నిజెంట్‌కు భారత్‌లో ఐదు సెంటర్లు చెన్నై, హైదరాబాద్, పుణె, బెంగళూరు, కోల్‌కతాలో ఉన్నాయి. హెల్త్‌ సైన్సెస్‌, ఫైనాన్షియల్‌ సర్వీసెస్‌, ప్రొడక్ట్స్‌ అండ్‌ రిసోర్సెస్‌ రంగాల్లో ముందున్నారు. భారత్‌ నుంచే 2,41,500 మంది కాగ్నిజెంట్ సంస్థకు పని చేస్తున్నారు. వీరిలో దాదాపు 80 శాతం మంది భారతీయులే. సంస్థ చీఫ్‌ కూడా మన దేశానికి చెందిన వ్యక్తే అదీ మన భారతీయుల శక్తి. ఒకవైపు సముద్రం, మరోవైపు కొండలతో అందంగా ఉండే ప్రాంతం విశాఖపట్నం. త్వరలో ఇక్కడికి మెట్రో కూడా వస్తుంది. అన్ని విధాలుగా అనుకూలమైన నగరమిది. ఒక విజన్‌తో ముందుకెళ్తున్నాం, అద్భుతాలు సాధిస్తున్నాం’’ అని చంద్రబాబు అన్నారు.

"ఎకనమిక్‌ రీజియన్‌ కింద విశాఖను అభివృద్ధి చేస్తున్నాం. నెట్‌ జీరో కాన్సెప్ట్‌ తీసుకొచ్చి విశాఖను కాలుష్యరహిత నగరంగా తీర్చిదిద్దుతాం. ఇటీవల విశాఖ పెట్టుబడుల సదస్సులో 613 ఎంవోయూలు జరిగాయి. ఏడాదిలో ఇన్ని సంస్థలు పెట్టుబడులకు వచ్చాయంటే గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా మారింది. ఇవన్నీ పూర్తయితే 23 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు వస్తాయి. నాలెడ్జ్‌ ఎకానమీకి విశాఖ చిరునామాగా తయారవుతుంది. అమెరికాకు సిలికాన్‌ వ్యాలీ ఉంది, భారత్‌కు క్వాంటం వ్యాలీ ప్రారంభమైంది. క్వాంటం వ్యాలీకి చిరునామాగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ కాబోతోంది. ప్రశాంతమైన, అందమైన ప్రాంతం విశాఖ. నాలెడ్జ్‌ ఎకానమీ, టెక్నాలజీకి కేంద్రంగా విశాఖ మారబోతోంది. త్వరలోనే విశాఖలో మెట్రో వస్తుంది. టెక్ తమ్మిన, నాన్‌రెల్ టెక్నాలజీస్, ఏసీఎన్‌ ఇన్ఫోటెక్‌కు భూమిపూజ చేసుకున్నాం. ఇమాజిన్నోవేట్ టెక్ సొల్యూషన్స్, ఫ్లూయెంట్ గ్రిడ్ లిమిటెడ్‌కు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. మదర్సన్ టెక్నాలజీ, క్వార్క్స్ టెక్నోసాఫ్ట్ సంస్థలకు భూమిపూజ చేసుకున్నాం." - సీఎం చంద్రబాబు

ఐటీతో విశాఖకు మరింత వెలుగు : కాగ్నిజెంట్‌ పెట్టుబడులతో ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగవుతాయని మంత్రి నారా లోకేశ్‌ అన్నారు. ఐటీ సంస్థల పెట్టుబడులతో విశాఖకు మరింత వెలుగు వచ్చిందని చెప్పారు. "రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేవారికి అన్ని సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నాం. ఈజ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌ నుంచి స్పీడ్‌ ఆఫ్‌ డూయింగ్‌ బిజినెస్‌కు మారాం. రాయితీ ప్యాకేజీపై నిన్నటి మంత్రివర్గంలో కూడా చర్చించాం. మౌలిక సదుపాయాల కల్పనలో ఒక అడుగు ముందున్నాం. రియల్‌టైమ్‌లో కార్యకలాపాలు ప్రారంభం కావడమే మాకు కావాల్సింది. గత 18 నెలల నుంచి అనేక సంస్థలు పెట్టుబడులకు ముందుకొచ్చాయి. వాటికి వెంటనే భూ కేటాయింపులు జరగుతున్నాయి. జాప్యం లేకుండా అన్ని అనుమతులు మంజూరు చేస్తున్నాం. విజనరీ సీఎం చంద్రబాబు నాయకత్వంలో పని చేయడం అదృష్టం" అని లోకేశ్‌ అన్నారు.

Last Updated : December 12, 2025 at 4:21 PM IST

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

