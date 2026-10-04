ఏపీలో 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ ఇళ్లు - బుర్రిపాలెం నుంచి 3 లక్షల ఇళ్లకు శ్రీకారం
బుర్రిపాలెంలో త్రీడీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీతో చేపట్టిన ఇళ్ల నిర్మాణ పైలెట్ ప్రాజెక్టుకు సీఎం శ్రీకారం చుట్టారు. కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్తో కలిసి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి బుర్రిపాలెం నుంచి శంకుస్థాపన చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 12:42 PM IST
Foundation Stone Laid for 3D Printed Houses in Guntur : గుంటూరు జిల్లా తెనాలి నియోజకవర్గం బుర్రిపాలెం నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 3 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ శంకుస్థాపన చేశారు. ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన గ్రామీణ్-2.0 పథకం కింద ఈ ఇళ్లను నిర్మించనున్నారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ సాంకేతికతతో చేపట్టనున్న ఇళ్ల పైలట్ ప్రాజెక్టుకు కూడా బుర్రిపాలెంలో శ్రీకారం చుట్టారు.
బుర్రిపాలెం, ఓబులనాయుడుపాలెంలో 177 ఇళ్లను 3డీ కాంక్రీట్ ప్రింటింగ్ విధానంలో నిర్మించనున్నారు. 10 రోజుల్లో ఒక ఇంటిని నిర్మించే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. పైలట్ ప్రాజెక్టులోని 177 ఇళ్లను ఆరు నెలల్లో పూర్తి చేస్తామని సీబీఆర్ఐ ప్రతినిధులు వెల్లడించారు. ఈ మేరకు సెంట్రల్ బిల్డింగ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్(సీబీఆర్ఐ)తో ప్రభుత్వం అవగాహన ఒప్పందం చేసుకుంది.
కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక పీఎంఏవై గ్రామీణ్-2.0 కింద రాష్ట్రానికి 3 లక్షల ఇళ్లు మంజూరయ్యాయి. ఇప్పటికే 75 వేల ఇళ్లకు కేంద్రం అనుమతించింది. తాజాగా మరో 2.25 లక్షల ఇళ్లకు ఆమోదం లభించింది. గత 28 నెలల్లో 5.50 లక్షల ఇళ్లను నిర్మించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అనంతరం చంద్రబాబు, శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ లబ్ధిదారులతో మాట్లాడారు. కొత్త టెక్నాలజీతో ఇళ్లు కట్టడంపై వివరాలు తెలుసుకున్నారు. కార్యక్రమంలో కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, మంత్రులు పార్థసారథి, నాదెండ్ల మనోహర్ పాల్గొన్నారు.
అంతకుముందు కేంద్రమంత్రి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్తో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ అయ్యారు. భూమిపూజకు ముందు చంద్రబాబు ఆహ్వానం మేరకు శివరాజ్సింగ్ ఇంటికి వెళ్లారు. శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్కు సీఎం చంద్రబాబు సాదర స్వాగతం పలికారు. పలు అంశాలపై ఇరువురి మధ్య చర్చలు జరిగాయి. సమావేశంలో కేంద్రమంత్రి పెమ్మసాని పాల్గొన్నారు.
రాష్ట్రంలో 3డీ ఇళ్ల నిర్మాణానికి ప్రణాళికలు - బుర్రిపాలెంలో పైలెట్ ప్రాజెక్ట్
పేదల ఇళ్ల నిర్మాణంలో 3D శకం - నేడు బుర్రిపాలెంలో భూమిపూజ చేయనున్న సీఎం చంద్రబాబు