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ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి 117 కొత్త గేట్లు - వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి పనులు పూర్తి: సీఎం చంద్రబాబు

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ గేట్ల పునరుద్దరణ పనులను ప్రారంభించిన చంద్రబాబు - బ్యారేజీ వద్ద నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించి ఇరిగేషన్ అధికారులతో మాట్లాడిన సీఎం - రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించిన చంద్రబాబు

CM Chandrababu Laying Foundation Stone For Dowleswaram Barrage Gates
CM Chandrababu Laying Foundation Stone For Dowleswaram Barrage Gates (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 13, 2026 at 2:42 PM IST

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CM Chandrababu Laying Foundation Stone For Dowleswaram Barrage Gates : గోదావరి డెల్టా దేశానికే అన్నపూర్ణగా మారిందంటే కాటన్‌ చొరవే అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. బ్రిటీష్ వాళ్లు వెళ్లిపోయినా, కాటన్‌ దొర విగ్రహాలు పెట్టి గౌరవించుకుంటున్నామన్నారు. మూడు జిల్లాల పర్యటనలో భాగంగా సీఎం చంద్రబాబు తూర్పు గోదావరి జిల్లా రాజమహేంద్రవరం చేరుకున్నారు. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ గేట్ల పునరుద్దరణ పనులను చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. పునరుద్దరణ పనుల శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు.

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి 117 కొత్త గేట్లు - వచ్చే ఏడాది జూన్ నాటికి పనులు పూర్తి: సీఎం చంద్రబాబు (ETV)

2014-19 మధ్య కాలంలో ధవళేశ్వరం బ్యారేజీకి 58 కొత్త గేట్లను అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం అమర్చింది. ఇప్పుడు సీడబ్ల్యూసీ సూచనల మేరకు మిగిలిన 117 గేట్లకు కొత్త గేట్లను అమర్చే పనులకు కూటమి ప్రభుత్వం శ్రీకారం చుట్టింది. ఈ సందర్భంగా ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించి ఇరిగేషన్ అధికారులతో సీఎం మాట్లాడారు. వచ్చే ఏడాది జూన్ నెల నాటికి కొత్త గేట్ల బిగింపు ప్రక్రియను పూర్తి చేయాలని ఆదేశించారు. గోదావరి పుష్కరాల నాటికి సిద్దం చేస్తామని అధికారులు తెలిపారు.

గోదావరి డెల్టా దేశానికే అన్నపూర్ణగా మారింది : అనంతరం రైతులతో ముఖాముఖి నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ "గోదావరి డెల్టా దేశానికే అన్నపూర్ణగా మారిందంటే కాటన్‌ చొరవే. బ్రిటీష్ వాళ్లు వెళ్లిపోయినా, కాటన్‌ దొర విగ్రహాలు పెట్టి గౌరవించుకుంటున్నాం. నాడు బ్యారేజీ నూతన నిర్మాణానికి మిత్ర కమిటీ సిఫారసు చేసింది. 1970 నుంచి 1980 వరకు నూతన బ్యారేజ్‌ నిర్మించారు. నాడు నూతన బ్యారేజ్‌ను ఎన్టీఆర్‌ ప్రారంభించారు. 10 లక్షల 13 వేల ఎకరాలకు సాగునీరు అందించిన పరిస్థితి. 32 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద తట్టుకునేలా నిర్మాణం జరిగింది. 50 ఏళ్లు అయ్యాక గేట్లు, మోటార్లు, ఎలక్ట్రిక్‌ వ్యవస్థ దెబ్బతింది. 2014లో రూ.32 కోట్లతో 194 గేట్లలో 64 గేట్ల మరమ్మతులు చేశాం. తర్వాత వచ్చిన ప్రభుత్వం గేట్లు మార్చడం కాదు, కొట్టుకుపోయినా పట్టించుకోలేదు.

పోలవరాన్ని ఏపీ జీవనాడిగా భావించి 72 శాతం పనులు పూర్తి చేశాం. ప్రభుత్వం కొనసాగి ఉంటే 2021కి పోలవరం పూర్తయ్యేది. పట్టిసీమ నుంచి కృష్ణా డెల్టాకు గోదావరి జలాలు తీసుకెళ్లాం. కృష్ణా డెల్టా నుంచి శ్రీశైలంలో నిల్వ చేసి రాయలసీమకు ఇచ్చాం. ఒక్క నిర్ణయంతో రాయలసీమ దశ, దిశ మారిపోయింది, కియా మోటార్స్‌ వచ్చింది. డయా ఫ్రం వాల్‌ను కాపాడలేక గోదావరి పాల్జేశారు. వచ్చే మార్చిలోపు పనులు పూర్తిచేసి ప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేస్తాం. రెండేళ్లలో సాగునీటి కోసం రూ.24 వేల కోట్లు ఖర్చుపెట్టాం. తుంగభద్ర గేట్లు కొట్టుకుపోతే మరమ్మతులు చేశాం. గోదావరి పుష్కరాలు అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించే బాధ్యత మాది" అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.

"పవన్‌కల్యాణ్‌ భుజానికి శస్త్రచికిత్స జరిగింది. ముంబయి వెళ్లి పవన్‌ను పరామర్శించా. ఆరోగ్యం కుదుటపడ్డాకే విధుల్లోకి రావాలని చెప్పి వచ్చా. కులాలు, మతాల మధ్య విద్వేషానికి కుట్ర పన్నుతున్నారు. గంజాయి బ్యాచ్‌ను అణచివేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉంది. ఆడబిడ్డలకు రక్షణగా నేను ఉంటా. ఆడబిడ్డల జోలికి వస్తే అదే చివరిరోజు అని మళ్లీ చెబుతున్నా. సోషల్‌ మీడియాలో ఇష్టమొచ్చినట్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు. అసభ్య వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నవారికి కొంతమంది మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. రాక్షస మూకకు మద్దతుగా ఉంటూ, ఆర్థిక సాయం కూడా చేస్తున్నారు." - చంద్రబాబు, సీఎం

ముంబయిలో పవన్‌ కల్యాణ్‌ను పరామర్శించిన సీఎం చంద్రబాబు

ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ వద్ద నేడు కీలక ఘట్టం - 117 కొత్త గేట్ల ఏర్పాటుకు నేడే శంకుస్థాపన

TAGGED:

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ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నూతన గేట్లు
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