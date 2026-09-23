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హెల్త్‌ కేర్ హబ్‌గా అమరావతి - ప్రపంచశ్రేణి సంస్థగా ఎల్వీ ప్రసాద్ ఐ ఇనిస్టిట్యూట్: సీఎం చంద్రబాబు

గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం అబ్బరాజుపాలెం వద్ద ఎల్వీ ప్రసాద్‌ ఐ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ నిర్మాణానికి సీఎం భూమిపూజ చేసి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో ఆయన మాట్లాడారు.

ఎల్వీ ప్రసాద్ ఐ ఇనిస్టిట్యూట్‌కు భూమిపూజ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
ఎల్వీ ప్రసాద్ ఐ ఇనిస్టిట్యూట్‌కు భూమిపూజ చేసిన సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:00 PM IST

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CM Chandrababu Lay Foundation To LV Prasad Eye Institute in Amaravati : దేశవ్యాప్తంగా అమరావతి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారని, కానీ రాష్ట్రంలోనే దాని ప్రాధాన్యతను గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. గుంటూరు జిల్లా తుళ్లూరు మండలం అబ్బరాజుపాలెం వద్ద ఎల్వీ ప్రసాద్‌ ఐ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ నిర్మాణానికి సీఎం భూమిపూజ చేసి శిలాఫలకాన్ని ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ, స్థానిక ఎమ్మెల్యే శ్రవణ్‌కుమార్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన సభలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.

అమరావతిలో 12 ఎకరాల్లో నిర్మించే ఎల్వీ ప్రసాద్‌ ఐ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఏడాదికి 3 లక్షల మందికి చికిత్స అందించేలా ప్రపంచశ్రేణి సంస్థగా మారాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు. కంటి వైద్య సేవలకే పరిమితం కాకుండా పరిశోధన, శిక్షణతో పాటు ప్రత్యేక ఐ అండ్‌ బ్రెయిన్‌ సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు. నోపోల్‌, బ్లూ, గ్రీన్‌ సిటీ, గ్రీన్‌ ఎనర్జీ, కార్బన్‌ న్యూట్రల్‌, డీప్‌టెక్‌ క్యాపిటల్‌గా అమరావతిని నిర్మిస్తున్నామని తెలిపారు. జన్మభూమిలో ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థను ఏర్పాటు చేస్తున్న జీఎన్‌ రావు, జాస్తి వెంకట్‌లను అభినందిస్తున్నట్లు చంద్రబాబు తెలిపారు. రాజధాని నిర్మాణం కోసం భూములు ఇచ్చిన రైతులకు మరోసారి అభినందనలు తెలిపారు.

"ఎల్వీ ప్రసాద్ ఐ ఇనిస్టిట్యూట్ రావడం అమరావతికి గర్వకారణం. అమరావతిలో నిర్మించే ఈ ఇనిస్టిట్యూట్ ప్రపంచశ్రేణి సంస్థగా ఎదగాలి. కంటి చికిత్సలే కాకుండా పరిశోధన, శిక్షణకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. ఐ అండ్ బ్రెయిన్ సెంటర్‌ కూడా ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయం. నో పోల్, బ్లూ సిటీ, గ్రీన్ సిటీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ సిటీగా అమరావతి. కార్బన్ న్యూట్రల్, డీప్‌టెక్ కాపిటల్‌ సిటీగా అమరావతి మారుతుంది.

అమరావతి హెల్త్‌ కేర్ హబ్‌గా మారుతుంది. క్వాంటమ్‌ వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్‌ గేమ్ ఛేంజర్స్‌ అవుతాయి. రాష్ట్రాన్ని స్వర్ణాంధ్రగా మార్చేందుకు ప్రణాళికలు రచించాం. భవిష్యత్తు అంతా ఇన్నోవేషన్స్‌ రంగానిదే. ప్రతి ఆవిష్కరణకు అమరావతే వేదిక కావాలి. సుధా, వెంకట్‌ జాస్తిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. నేత్ర వైద్యంలో దేశంలోనే నెంబర్‌వన్ సంస్థ, ఎల్వీ ప్రసాద్ ఐ ఇనిస్టిట్యూట్. నాలుగు దశాబ్దాలకు ముందే ప్రజలకు సేవ చేసేందుకు ముందుకొచ్చారు. ఇప్పటివరకు 3 కోట్ల మందికి చికిత్స చేశారు. అమరావతిలో కట్టే ఇనిస్టిట్యూట్, ప్రపంచంలోనే నెంబర్‌వన్ కావాలి. అమరావతిలో 12 ఎకరాలు ఇచ్చాం, ఇంకా కావాలన్నా ఇచ్చేందుకు సిద్ధం. ఏటా 3 లక్షల మందికి చికిత్స చేస్తామని చెప్పారు. పరిశోధనా కేంద్రం కూడా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. గ్లోబల్ స్థాయిలో క్యాంపస్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. ప్రపంచంలో ఆరో అతిపెద్ద ఐ ఇనిస్టిట్యూట్ నెలకొల్పారు" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.

"ప్రపంచమంతా మెచ్చే నగరంగా అమరావతి మారుతుంది. మన అమరావతిని ప్రపంచమంతా గుర్తిస్తోంది. ప్రపంచంలో ఆరు దేశాల్లోనే క్వాంటమ్ ఉంది, అమరావతికీ వస్తుంది. 21 కంపెనీలు స్టార్టప్‌లతో ముందుకొచ్చాయి. ఏఐ, డేటా సెంటర్‌, క్వాంటమ్‌, డీప్ టెక్నాలజీ వస్తున్నాయి. కర్నూలులో అన్ని రకాల డ్రోన్లను తయారు చేస్తున్నారు. సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకునే బాధ్యత యువతరానిదే. అమరావతికి అనేక ఉన్నత విద్యాసంస్థలు వచ్చాయి, వస్తున్నాయి. అమరావతిలో రూ.60 వేల కోట్లతో రోడ్లు నిర్మిస్తున్నాం. అమరావతికి స్పోర్ట్స్‌ సిటీ, విమానాశ్రయం వస్తాయి. అమరావతి రైతుల త్యాగాలు చరిత్రలో నిలిచిపోతాయి." - నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

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