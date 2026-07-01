రాష్ట్ర పారిశ్రామిక విస్తరణలో మరో కీలక అడుగు - తిరుపతి జిల్లాకు 'హీరో' గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్
హీరో మోటార్కార్ప్స్ నుంచి రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడి - విడి భాగాల తయారీకి ఆధునిక కేంద్రం - స్కాలర్షిప్లు, ఈ-మొబిలిటీ వాహనాల ఆవిష్కరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 1, 2026 at 8:48 AM IST
CM Chandrababu Lay Foundation Stone For Hero Motocorp Global Parts Center : ఆధ్యాత్మిక వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన తిరుపతి జిల్లా, ఇప్పుడు పారిశ్రామిక అభివృద్ధిలోనూ కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. ప్రపంచ ప్రఖ్యాత పుణ్యక్షేత్రమైన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వల్ల దేశ విదేశాల నుంచి నిత్యం లక్షలాది మంది భక్తులు తరలివస్తున్నారు. అంతేగాక ఈ జిల్లాకు పెట్టుబడులు కూడా భారీ వస్తున్నాయి.
కూటమి ప్రభుత్వం పరిశ్రమలకు అనుకూలమైన వాతావరణం, మౌలిక వసతులను కల్పిస్తూ పెట్టుబడులను ఆకర్షించే దిశగా చర్యలు చేపడుతోంది. ఈ క్రమంలో శ్రీసిటీలోని స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ (SEZ) దేశీయ, అంతర్జాతీయ కంపెనీలకు ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతూ, కొత్త సంస్థలు తమ యూనిట్లను ఏర్పాటు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నాయి.
రాష్ట్రంలో పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి నేడు మరో కీలక ముందడుగు పడుతోంది. ప్రముఖ ద్విచక్ర వాహనాల తయారీ సంస్థ హీరో మోటార్కార్ప్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో రూ.750 కోట్ల అదనపు పెట్టుబడితో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ (జీపీసీ) ఏర్పాటు చేయనుంది. తిరుపతి జిల్లా సత్యవేడు మండలం మదనపాలెంలో నిర్మించనున్న ఈ ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు నేడు భూమిపూజ చేయనున్నారు. ఈ కేంద్రం ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా సుమారు నాలుగు వేల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించనున్నాయి. రాష్ట్రంలో తయారీ రంగానికి ఈ ప్రాజెక్టు మరింత బలం చేకూర్చనుంది.
విడి భాగాల తయారీకి ఆధునిక కేంద్రం: హీరో మోటార్కార్ప్స్కు చెందిన దేశ, విదేశాల్లోని తయారీ యూనిట్లు, డీలర్ నెట్వర్క్కు అవసరమైన ద్విచక్ర వాహనాల విడిభాగాలను ఈ గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్లో తయారు చేసి సరఫరా చేయనున్నారు. సంప్రదాయ మోటార్సైకిళ్లతో పాటు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలకు అవసరమైన కీలక విడిభాగాలను కూడా ఇక్కడే ఉత్పత్తి చేయనున్నారు. శ్రీసిటీ సమీపంలో ఇప్పటికే కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న హీరో మోటార్కార్ప్స్ తయారీ ప్లాంట్లో ఏటా దాదాపు 15 లక్షల ద్విచక్ర వాహనాలు ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి. కొత్త జీపీసీ అందుబాటులోకి రావడంతో విడిభాగాల సరఫరా వ్యవస్థ మరింత వేగవంతం కావడంతో పాటు ఉత్పత్తి సామర్థ్యం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది.
స్కాలర్షిప్లు, ఈ-మొబిలిటీ వాహనాల ఆవిష్కరణ : ఈ కార్యక్రమంలో స్వర్ణాంధ్ర ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో హీరో మోటార్కార్ప్స్ అందించే విద్యా సహాయ కార్యక్రమాలను కూడా ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించనున్నారు. సంస్థ వ్యవస్థాపకుడు బ్రిజ్ మోహన్ లాల్ ముంజల్ స్ఫూర్తితో "హీరోస్ ఆఫ్ టుమారో" పేరుతో అందించే స్కాలర్షిప్లను చంద్రబాబు ఆవిష్కరించనున్నారు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసుల వినియోగం కోసం హీరో మోటార్కార్ప్స్ ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ వాహనాలను కూడా సీఎం చేతుల మీదుగా అందజేయనున్నారు. ఈ కార్యక్రమం అనంతరం ముఖ్యమంత్రి నెల్లూరు జిల్లా పున్నపువారిపాలెంలో నిర్వహించే పింఛన్ల పంపిణీ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, రాత్రికి శ్రీసిటీలోని అతిథి గృహంలో బస చేయనున్నారు.
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