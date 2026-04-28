రాష్ట్రంలో మరో చారిత్రక ఘట్టం ఆవిష్కృతం - విశాఖలో 'గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్'కు శంకుస్థాపన
విశాఖ జిల్లా తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన - భూమిపూజ చేసిన కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ - శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గూగుల్ సంస్థ ప్రతినిధులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 28, 2026 at 10:42 AM IST
CM Chandrababu Lay Foundation Stone for Google Data Center in Visakha : రాష్ట్ర భవిష్యత్తును మార్చివేయగల ప్రతిష్టాత్మక గూగుల్ డేటా సెంటర్కు శంకుస్థాపన జరిగింది. విశాఖ జిల్లా తర్లువాడలో గూగుల్ ఏఐ డేటా సెంటర్కు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్, ఐటీ మంత్రి లోకేశ్, కేంద్రమంత్రులు రామ్మోహన్నాయుడు, శ్రీనివాసవర్మ భూమిపూజ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో గూగుల్ క్లౌడ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ వికాస్ కోలీ, అదానీ పోర్ట్స్ అండ్ సెజ్ ఎండీ కరణ్ అదానీ పాల్గొన్నారు. గూగుల్ క్లౌడ్ సీఈఓ థామస్ కురియన్ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
వికసిత్ భారత్ సాధనలో విశాఖ గూగుల్ డేటా ఏఐ హబ్ రోడ్ మ్యాప్గా నిలవనుందని గూగుల్ క్లౌడ్ CEO థామస్ కురియన్ అన్నారు. ఫుల్ స్టాక్ ఏఐతో భారత ప్రజలను ఎంపవర్ చేయడానికి ఎంతో ఉపయోగపడుతుందన్నారు. విశాఖకు గూగుల్ తేవడంలో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ కృషి మరవలేనిదన్నారు. ఈ మహత్తర కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యమైనందుకు ఎంతో ఆనందంగా ఉందంటూ థామస్ కురియన్ వీడియో సందేశం పంపారు.
రూ. లక్షా 50వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో : 15 బిలియన్ డాలర్లు భారత కరెన్సీలో రూ. లక్షా 50వేల కోట్ల భారీ పెట్టుబడితో ఒక గిగావాట్ సామర్థ్యంతో గూగుల్ సంస్థ ఏఐ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుచేస్తోంది. 2028 నాటికి డేటా సెంటర్ నిర్మాణం పూర్తిచేయాలని గూగుల్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. గూగుల్ డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుతో లక్షా 88వేల మందికి ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా. స్థానిక స్టార్టప్లు, పరిశోధనలు, డిజిటల్ సేవలకు ఈ ప్రాజెక్టు భారీ ఊతం ఇవ్వనుంది. ఐటీ, AI, క్లౌడ్ సేవల రంగాల్లో విస్తృత అవకాశాలు ఏర్పడతాయి. డేటా సైన్స్, సైబర్ సెక్యూరిటీ, క్లౌడ్ ఆర్కిటెక్చర్ రంగాల్లో నైపుణ్యాల అభివృద్ధికి దోహదపడుతుంది. రాష్ట్రంలో టెక్నాలజీ ఆధారిత ఉద్యోగ మార్కెట్ను విస్తరింజేచేస్తుంది.
స్టార్టప్ రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలు: విశాఖ విశ్వనగరంగా ఎదగాలన్న లక్ష్యానికి ఈ ప్రాజెక్టు కీలకం కాబోతోంది. గ్లోబల్ టెక్ హబ్గా రాష్ట్రాన్ని నిలబెట్టే దిశగా ఇది మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది. ఏఐ, సెమీకండక్టర్, స్టార్టప్ రంగాల్లో కొత్త అవకాశాలకు తలుపులు తెరుచుకుంటాయి. అంతర్జాతీయ పెట్టుబడులు ఆకర్షించేందుకు విశాఖ ప్రధాన కేంద్రంగా మారే అవకాశం ఉంది. వికసిత్ భారత్ 2047 విజన్లో భాగంగా ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఇది గర్వకారణంగా నిలుస్తోంది.
విశాఖ రూపురేఖలు మారిపోతాయి: గూగుల్ సీఈవో సుందర్ పిచాయ్