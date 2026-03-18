ఉగాది కానుక - 'దివ్యాంగ శక్తి' పథకాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు
దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని ప్రారంభించిన సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ - పాల్గొన్న మంత్రి లోకేశ్, తదితరులు - దివ్యాంగ శక్తి పథకం ద్వారా 12.76 లక్షల మంది దివ్యాంగులు, సహాయకులకు లబ్ది
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 3:10 PM IST
CM Chandrababu Launch Divyang Shakti Scheme: దివ్వాంగులకు కూటమి ప్రభుత్వం ఉగాది కానుక ఇచ్చింది. ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వీరికి ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించే దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. ఈ పథకం ద్వారా 12.76 లక్షల మందికి లబ్ది చేకూరనుంది.
బస్సులో ప్రయాణించిన నేతలు: దివ్వాంగులకు కూటమి ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. ఉగాది కానుకగా ఆర్టీసీ బస్సుల్లో వారికి ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పించే దివ్యాంగ శక్తి పథకాన్ని మంగళగిరి బస్టాండ్లో సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్లతో కలిసి లాంఛనంగా ప్రారంభించారు. అనంతరం మంగళగిరి నుంచి ఉండవల్లి వరకు బస్సులో దివ్యాంగులతో కలిసి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్లు ప్రయాణించారు. బస్సులో వెళ్తూ ప్రజలకు అభివాదం చేశారు.
మొత్తం 12.76 లక్షల మందికి లబ్ది: దివ్యాంగ శక్తి పథకం ద్వారా ఏపీవ్యాప్తంగా 11.16 లక్షల మంది దివ్వాంగులు ఉచిత ప్రయాణం చేసే అవకాశాన్ని ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఈ పథకం ద్వారా మొత్తం 12.76 లక్షల మందికి దివ్యాంగులు, వారి సహాయకులకు లబ్ధి చేకూరనుంది. దివ్యాంగులకు సహాయకులుగా వచ్చే వారికి 50 శాతం టికెట్ రాయితీ ఇవ్వనుంది. 40 శాతం వైకల్యం దాటిన దివ్యాంగులకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. దీని అమలు కోసం ఏడాదికి రూ. 207 కోట్లు ప్రభుత్వం ఆర్టీసీకి చెల్లించనుంది. ప్రయాణం అనంతరం దివ్యాంగులకు తన నివాసంలో సీఎం చంద్రబాబు ఆత్మీయ విందు ఏర్పాటు చేశారు.
దివ్యాంగులతో కలిసి భోజనం: సీఎం కార్యాలయంలో దివ్యాంగులతో కలిసి చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ భోజనం చేశారు. కేవలం 21 నెలల్లోనే కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేపట్టిందని చంద్రబాబు ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు. ఇవాళ ప్రారంభించిన ఈ దివ్యాంగ శక్తి పథకం నాకు ఎంతో సంతృప్తిని, సంతోషాన్ని కలిగిస్తోందని అన్నారు. తాను, పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్ కలిసి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించి ప్రయాణించటం తనకు సంతృప్తిని ఇచ్చిందని గుర్తు చేసుకున్నారు.
దివ్యాంగులకు అండగా ఉంటామన్న సీఎం: దివ్యాంగులు అంటే విభిన్న ప్రతిభావంతులు, సమస్యను అధిగమించి విజయాలు సాధించే శక్తి ఉన్న వాళ్లని సీఎం చంద్రబాబు కొనియడారు. గతంలో చేయూత కార్యక్రమం ద్వారా దివ్యాంగులకు సహాయం చేశామని వివరించారు. ట్రైసైకిళ్లతో పాటు తమ ఆత్మవిశ్వాసం నింపడానికి టూ వీలర్లు అందించామని చంద్రబాబు తెలిపారు. దివ్యాంగులకు పింఛను కింద రూ. 6,000 ఇస్తున్న ఏకైక ప్రభుత్వం కూటమి ప్రభుత్వమని తేల్చి చెప్పారు. గతంలో రూ. 500 ఉండే దివ్యాంగుల పెన్షన్ను ప్రస్తుతం రూ. 6,000 పెంచి ఇస్తున్నామని గుర్తు చేశారు. తీవ్ర ఆరోగ్య ఇబ్బందుల్లో ఉండే వారికి రూ.10,000, మంచానికి పరిమితమైన వారికి రూ. 15,000 ఇస్తున్నామని సీఎం వివరించారు.
ప్రజలకు ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపిన చంద్రబాబు: ఇప్పుడు బస్సుల్లో దివ్యాంగులకు ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యం కల్పిస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా 5 రకాల బస్సుల్లో దివ్యాంగులు ఇక ఉచితంగా ప్రయాణం చేయవచ్చునని సీఎం వివరించారు. దీని ద్వారా నెలకు రూ. 2,000 వరకు అందరికీ ఆదా అయ్యే అవకాశం ఉందని సీఎం అభిప్రాయపడ్డారు. దివ్యాంగ శక్తి పథకంతో ఈ ఉగాది మరింత బాగా జరుపుకోవాలని సీఎం సూచించారు. అంతేకాకుండా అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దివ్యాంగ శక్తి ద్వారా 12.75 లక్షల మందికి ఉచిత బస్సు ప్రయాణాన్ని కల్పిస్తున్నట్లు వివరించారు.
దివ్యాంగులకు గౌరవాన్ని పెంచేందుకే: అంతేకాకుండా ఎంత ఖర్చు చేస్తున్నామన్నది ముఖ్యం కాదని, దివ్యాంగులకు గౌరవాన్ని పెంచేందుకు ఈ పథకం అమలు చేస్తున్నామని సీఎం చంద్రబాబు చెప్పారు. కూటమి అమలు చేసే ఏ పథకం, ఏ కార్యక్రమమైనా నిరుపేదల సంక్షేమం కోసమేనని చంద్రబాబు తేల్చి చెప్పారు. ఎక్కువ సమస్యలు ఎదుర్కొనే దివ్యాంగులకు అండగా నిలబడాలనే కూటమి పనిచేస్తోందని సీఎం వెల్లడించారు. మహిళల కోసం స్త్రీ శక్తి పథకం ద్వారా ఇప్పటి వరకూ రూ. 52 కోట్ల ప్రయాణాలు జరిగాయని తెలిపారు. దివ్యాంగ సమస్యలపై ఎప్పుడూ పోరాటాలు చేసే మంద కృష్ణమాదిగ, గోనుగుంట్ల కోటేశ్వరావులను ఈ సందర్బంగా సీఎం చంద్రబాబు అభినందించారు.
"ఇవాళ ప్రారంభించిన ఈ దివ్యాంగ శక్తి పథకం నాకు ఎంతో సంతృప్తిని, సంతోషాన్ని కలిగిస్తోంది. పవన్ కల్యాణ్, లోకేశ్ కలిసి ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించి ప్రయాణించటం నాకు సంతృప్తిని ఇచ్చింది. దివ్యాంగులు అంటే విభిన్న ప్రతిభావంతులు, సమస్యను అధిగమించి విజయాలు సాధించే శక్తి ఉన్న వాళ్లని అర్ధం. దివ్యాంగులకు గౌరవాన్ని పెంచేందుకు ఈ పథకం అమలు చేస్తున్నాం". -చంద్రబాబు,సీఎం
ఏపీవ్యాప్తంగానూ ప్రారంభం: స్త్రీశక్తి బస్సుల్లో దివ్యాంగులు ప్రయాణించే వెసులుబాటును ప్రభుత్వం కల్పించింది. ఇప్పటికే స్త్రీ శక్తి ద్వారా రూ. 52 కోట్లకు పైగా మహిళలు ఉచిత ప్రయాణాలు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అంతేకాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా దివ్యాంగ శక్తి కార్యక్రమాన్ని పలువురు ఎమ్మెల్యేలు పలు ప్రాంతాల్లో ప్రారంభించారు. ఆర్టీసీ బస్సులో దివ్యాంగులతో కలిసి ఎమ్మెల్యేలు ప్రయాణం చేశారు.
