చేనేతకు 50 ఏళ్లకే పింఛన్ - ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.25 వేలు సాయం: సీఎం చంద్రబాబు
చేనేతలను ఆదుకునేందుకే నేతన్నల నేస్తం పథకం - ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇవ్వకున్నా 71,536 కుటుంబాలకు రూ.179 కోట్లు విడుదల - బాపట్ల జిల్లా 'నేతన్న సేవలో' కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 3:24 PM IST
CM Chandrababu Launched Nethanna Sevalo Scheme in AP : చేనేతలను ఆదుకునేందుకే నేతన్నల నేస్తం పథకాన్ని తెచ్చామని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. ఒక్కో కుటుంబానికి రూ.25 వేలు సాయం అందిస్తున్నామన్నారు. బాపట్ల జిల్లా కొత్తపేటలో 'నేతన్న సేవలో' పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. ఎన్నికల సమయంలో హామీ ఇవ్వకున్నా 71,536 కుటుంబాలకు రూ.179 కోట్లు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించారు. సబ్సిడీపై చేనేత కార్మికులకు విద్యుత్ ఇస్తామన్న సీఎం, ఉప్పాడలో ప్రత్యేక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు, మంగళగిరిలో హ్యాండ్లూమ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పారు.
చీరాల కర్చీఫ్లు ఒకప్పుడు విదేశాలకు ఎగుమతి : దేశం గర్వించే కళ చేనేత కళ అని, మన రాష్ట్రం ఇలాంటి కళలకు నిలయమని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. నేడు జాతీయ చేనేత దినోత్సవం సందర్భంగా కొత్తపేటలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో సీఎం మాట్లాడారు. మన నేత కార్మికులు అగ్గిపెట్టెలో పట్టే చీర తయారు చేశారని గుర్తు చేశారు. ‘‘చీరాల కర్చీఫ్లు ఒకప్పుడు విదేశాలకు ఎగుమతి చేసేవారు. చీరాలను ఒకప్పుడు మినీ ముంబయి అనేవారు. అనేక చేనేత ఉత్పత్తులకు గుర్తింపు తీసుకొచ్చారు. 1.27లక్షల మంది ఈ రంగంపైనే ఆధారపడ్డారు. అధికారంలో ఉన్నా, ప్రతిపక్షంలో ఉన్నా నేత కార్మికులు టీడీపీకే ఓటు వేశారు. సబ్సిడీపై చేనేతలకు విద్యుత్ ఇస్తామన్నాం, మాట నిలబెట్టుకున్నాం.
చేనేతలకు 50 ఏళ్లకే పింఛన్ ఇస్తున్నాం. ఉప్పాడలో ప్రత్యేక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టు, మంగళగిరిలో హ్యాండ్లూమ్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం. చేనేతలకు రూ.25 వేలు ఇస్తున్నాం. అన్ని వర్గాలకు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇచ్చాం. ఎన్డీయే ప్రభుత్వం బీసీలకు రుణపడి ఉంది. తప్పకుండా మీ రుణం తీర్చుకుంటాం. సంజీవని పేరుతో రూ.2.50 లక్షల ఆరోగ్య బీమా ఇస్తున్నాం. ఎవరికీ ఇబ్బంది లేని పరిపాలన అందిస్తామని హామీ ఇచ్చాం. రెండేళ్లలో మీ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నాం’’ అని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
చిన్న ఎయిర్పోర్టు కడితే ప్రపంచం అంతా అక్కడికే : "సూర్యలంక, బాపట్ల, చీరాలలో బెస్ట్ బీచ్లు ఉన్నాయి. శనివారం, ఆదివారం వస్తే హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడి బీచ్లకే వస్తారు. మరో గోవా ఎక్కడో లేదు, చీరాల, సూర్యలంక మధ్యలో ఉంది. చీరాల పక్కన చిన్న ఎయిర్పోర్టు కడితే ప్రపంచం అంతా ఇక్కడికే రావాలి. రెండేళ్లలో సంక్షేమం కోసం రూ.లక్షా 50 వేలు ఖర్చు చేశాం. అభివృద్ధికి రూ.లక్షా 30 వేలు ఖర్చు చేశాం. ఒకప్పుడు పిల్లలంటే భారం, ఇప్పుడు పిల్లలంటే సంపద. రెండేళ్లలో రూ.22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులకు ఎంవోయూలు జరిగాయి. రూ.12 లక్షల కోట్ల ప్రాజెక్టులు ప్రారంభమయ్యాయి. రూ.12 లక్షల కోట్ల ప్రాజెక్టులు పూర్తయితే 12 లక్షల ఉద్యోగాలు వస్తాయి. చదువుకుంటే ఉద్యోగం వస్తుందనే నమ్మకాన్ని ఇస్తున్నాం" అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రులు సవిత, గొట్టిపాటి రవికుమార్ తదితరులు పాల్గొన్నారు."
"సంక్షేమం ఇస్తున్నాం, రోడ్ల సంగతి మాకు అనవసరం అని గతంలో అన్నారు. ఇప్పుడు సంక్షేమంతో పాటు అద్దంలా మెరిసే రోడ్లు కూడా వేశాం. మావిగన్ అంటే ఏంటో ఎవరికైనా అర్థమైందా. వ్యక్తికి ఇల్లు ముఖ్యం, రాష్ట్రానికి రాజధాని ముఖ్యం. అమరావతికి ఒప్పుకుని, అధికారంలోకి వచ్చి మూడుముక్కలాటలాడారు. సుందరమైన నగరం తయారు చేయాలనుకున్నాం. అమరావతి పనులు పునఃప్రారంభంతో అసూయ పెరిగింది. ఇప్పుడు వాటికన్ సిటీ తరహాలో మావిగన్ అని అంటున్నారు. మళ్లీ మూడుముక్కలాట కావాలా? రాష్ట్రానికి పోయిన ఇమేజ్ను మళ్లీ తీసుకువచ్చాం. వైఎస్సార్సీపీ చేష్టల వల్ల మళ్లీ రాష్ట్రం పరువుపోతోంది. డీఎస్సీ ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన ఏడాది తర్వాత గగ్గోలు పెడుతున్నారు. జెన్జీ అని మాట్లాడుతున్నారు, వీళ్లు జెన్జీ కాదు గొడ్డలి జీ. జెన్జీ కాదు గంజాయి బ్యాచ్, గొడ్డలి బ్యాచ్." - చంద్రబాబు, సీఎం
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