కరవు పరిస్థితుల్లో రైతులెవరూ వరి వెయ్యొద్దు : సీఎం చంద్రబాబు
కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరిలో సంజీవని పథకం ప్రారంభం - ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్య రక్షకే సంజీవని పథకమన్న సీఎం - వర్షాభావ పరిస్థితుల్లో వరి సాగు చేయొద్దని రైతులకు పిలుపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:47 PM IST
CM Chandrababu Launch Sanjeevani Project in Aspari of Kurnool District: ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్న వేళ ఈ ఏడాది రైతులెవరూ వరి పంట వేయవద్దని సీఎం చంద్రబాబు విజ్ఞప్తి చేశారు. ఆరుతడి పంటల సాగుతో ఉన్న నీటిని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకుందామని పిలుపునిచ్చారు. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం సీమ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు కేవలం రూ. 2వేల కోట్లే ఖర్చు చేస్తే 2 ఏళ్లలోనే కూటమి రూ. 12 వేల కోట్లు ఖర్చు చేసిందన్నారు. ఆరోగ్యాంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంగా తమ ప్రభుత్వం పని చేస్తోందని స్పష్టం చేశారు.
అందరికీ హెల్త్ రికార్డులు: కర్నూలు జిల్లా ఆస్పరిలో సంజీవని పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. రికార్డుల గురించి రోగులు, వైద్యులతో మాట్లాడారు. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యవంతంగా ఉండేందుకే సంజీవని పథకాన్ని తెచ్చామని చెప్పారు. ఏ ఆసుపత్రికి వెళ్లినా రోగికి సంబంధించిన అన్ని రిపోర్టులు డిజిటల్ రూపంలో అందుబాటులో ఉంటాయని, ఏ రోగానికి ఏ చికిత్స ఏ వైద్యుడు అందించగలడో తెలుసుకునే సౌలభ్యం లభిస్తుందన్నారు. దీనివల్ల ప్రపంచస్థాయి వైద్యం అందుతుందని తెలిపారు. ఇందుకోసం వ్యక్తిగత స్థాయిలో, గ్రామాలవారీగా హెల్త్ రికార్డులు తయారు చేస్తామని తెలిపారు. ఆగస్టు నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ కార్యక్రమం అమల్లోకి వస్తుందని ప్రజావేదిక సభలో స్పష్టం చేశారు.
'ప్రజల ఆరోగ్యం కాపాడే బాధ్యతను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకునేలా సంజీవని ప్రాజెక్టును తెస్తున్నాం. ప్రతీ కుటుంబం, విద్య, వైద్యంపైనే ఎక్కువ ఖర్చు చేయాల్సి వస్తోంది. సంజీవని ప్రాజెక్టును ఆగస్టు నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తాం. ఆరోగ్య వంతమైన కుటుంబం, ఆరోగ్య వంతమైన గ్రామం, ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ లక్ష్యంగా పని చేస్తున్నాం. గ్లోబల్ హెల్త్ ఇండెక్స్ పెంచడానికి మా ప్రభుత్వం కృషి చేస్తోంది. ప్రిడెక్టివ్, ప్రివెంటివ్, క్యూరేటివ్ విధానంలో ప్రజారోగ్య రక్షణే ‘సంజీవని’ విధానం. ప్రజల వ్యక్తిగత ఆరోగ్య రికార్డులు తయారు చేసి వాటి ద్వారా ఆరోగ్య భద్రత ఇచ్చేందుకే సంజీవని ప్రాజెక్టు చేపట్టాం.'- చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
అప్పటిలోగా ఉక్కు పరిశ్రమ ప్రారంభం:ఎల్నినో ప్రభావంతో తలెత్తిన సంక్షోభాన్ని కలసికట్టుగా ఎదుర్కొందామని రైతులకు సీఎం పిలుపునిచ్చారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జిల్లాలోని స్వయం సహాయ సంఘాల మహిళలకు రూ. 197 కోట్ల చెక్కులు పంపిణీ చేశారు. కడప జిల్లాలోని రాయలసీమ ఉక్కు పరిశ్రమను 2028 మార్చిలోగా ప్రారంభిస్తామని సీఎం మరోసారి స్పష్టం చేశారు. లక్ష కోట్లతో ఆగస్టులో శ్రీకారం చుట్టే ఉద్యాన హబ్ పథకం సీమ ముఖచిత్రాన్నే మారుస్తుందని చెప్పారు. సీమ సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు వైఎస్సార్సీపీ చేసింది శూన్యమని విమర్శించారు. వేదవతి ప్రాజెక్టు పూర్తిచేసి హంద్రీనీవా నీళ్లు ఆలూరు ప్రజలకు అందిస్తామని చంద్రబాబు హామీ ఇచ్చారు. విధ్వంస రాజకీయాల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉంటూ మంచి చేసే పార్టీ ఏదో గమనించాలని ప్రజలకు సూచించారు.
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