తిరుపతిలో రూ.3222 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులు - వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
తిరుపతిలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు. తిరుపతి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పరిధిలో రూ.3222 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 3:18 PM IST
3222 Crore Development Works in Tirupati : తిరుపతిలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు ఇవాళ సచివాలయం నుంచి సీఎం చంద్రబాబు వర్చువల్గా శంకుస్థాపన చేశారు. తిరుపతి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ పరిధిలో రూ.3222 కోట్ల విలువైన పనులకు శ్రీకారం చుట్టారు. తిరుమల కొండపై రద్దీ తగ్గించేందుకు కింద తిరుపతిలో వసతి సౌకర్యాల విస్తరణ చేపట్టనున్నారు.
తిరుమలకు వచ్చే భక్తులకు వసతి నుంచి అన్నప్రసాదం, పార్కింగ్ నుంచి రవాణా వరకు అన్ని సౌకర్యాలను ఒకేచోట కల్పించేలా ఇంటిగ్రేటెడ్ పిలిగ్రిమ్ టౌన్షిప్తో పాటు టీటీడీ ఉద్యోగుల నివాస లేఅవుట్, తిరుపతి నగరంలో తొమ్మిది మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్ల నిర్మాణానికి చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. భక్తులకు అవసరమైన సమాచారం అందించేందుకు వెంకటాద్రి యాప్ను ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించారు.
అలిపిరి వద్ద రూ.1332 కోట్లతో నాలుగు బ్లాకుల్లో 2700 గదులతో వసతి సముదాయాలను నిర్మించనున్నారు. వీటి ద్వారా రోజుకు 15,000ల మంది భక్తులకు వసతి కల్పించనున్నారు. రూ.160 కోట్లతో ఒకేసారి ఆరు వేల మంది భక్తులకు అన్నప్రసాదం అందించే కేంద్రాన్ని, రూ.486 కోట్లతో నాలుగు పిలిగ్రిమ్ ఎమినిటీస్ కాంప్లెక్స్లను అభివృద్ధి చేయనున్నారు. వీటిలో ఒకేసారి 16,000ల మంది భక్తులు విశ్రాంతి తీసుకునే సౌకర్యాలు కల్పించనున్నారు.
Chandrbabu on Tirupati Development : అదేవిధంగా రూ.311 కోట్లతో 4500 వాహనాలు నిలిపే బహుళ అంతస్తుల పార్కింగ్ సముదాయం, రూ.90 కోట్లతో 30 బస్ బేలతో ఇంటిగ్రేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ టెర్మినల్ నిర్మించనున్నారు. పిలిగ్రిమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్, డిజిటల్ సమాచార కేంద్రం, అత్యవసర వైద్య సహాయ కేంద్రాలు, ఆధునిక భద్రతా వ్యవస్థలను కూడా ఏర్పాటు చేయనున్నారు. తిరుమలపై రద్దీని తగ్గించి, భక్తులకు మెరుగైన సౌకర్యాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా ఈ టౌన్షిప్ను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
మరోవైపు, 418 ఎకరాల్లో 5192 మంది టీటీడీ ఉద్యోగులకు ఇళ్ల స్థలాలు కల్పించేందుకు రూ.230 కోట్లతో మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేయనున్నారు. తిరుపతి నగరంలో రూ.242 కోట్లతో తొమ్మిది మాస్టర్ ప్లాన్ రోడ్లతో పాటు, తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయానికి మూడు మాస్టర్ ప్లాన్ రహదారులను అభివృద్ధి చేయనున్నారు.
రెండేళ్లలో పూర్తి చేయాలి : ఇంటిగ్రేటెడ్ పిలిగ్రిమ్ టౌన్షిప్ రెండేళ్లలో పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. దేవుడి కోసం పనిచేసే ఏజెన్సీలకు అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పారు. తిరుమలలోని వాతావరణం ఇంటిగ్రేటెడ్ పిలిగ్రిమ్ టౌన్షిప్లో ఉండాలని తెలిపారు. తిరుపతిలో పవిత్రమైన వాతావరణం లేకపోతే మంచిది కాదని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.
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