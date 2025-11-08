కుప్పంలో ఒకేసారి 7 పరిశ్రమలకు శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం చంద్రబాబు
వర్చువల్ విధానంలో శంకుస్థాపన చేసిన సీఎం చంద్రబాబు - రూ.2,203 కోట్ల పెట్టుబడితో కుప్పంలో పలు సంస్థల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 8:25 PM IST
CM Chandrababu Laid Foundation to 7 Industries in Kuppam: కుప్పంలో ఏడు పరిశ్రమలకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు శంకుస్థాపన చేశారు. హిందాల్కో, శ్రీజా డెయిరీ, ఏస్ ఇంటర్నేషనల్, SVF సోహ్యా, మదర్ డెయిరీ, E-Royce EV, ALEAP మహిళా పార్కులకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపనలు చేశారు. ఏడు సంస్థలు 2,203 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టనున్నారు. ప్రభుత్వం ఈ ఏడు సంస్థలకు కుప్పంలో 241 ఎకరాల భూమిని కేటాయించింది. కుప్పం స్థానిక రైతులు, ప్రజలతో ఆన్లైన్లో ముఖ్యమంత్రి ముఖాముఖి నిర్వహించారు.
ప్రస్తుతం వచ్చిన ఏడు పరిశ్రమలు కుప్పంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నామని తెలిపారు. హిందాల్కో సంస్థ మొబైల్, ల్యాప్టాప్, టెక్ పరికరాల భాగాల తయారీలో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇప్పుడు కుప్పంలో రూ.586 కోట్లు పెట్టుబడి పెడుతోందని వివరించారు. ఈ కంపెనీల రాకతో ఈ ప్రాంతం ప్రజలకు ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 22,330 మందికి ఉద్యోగాలు లభిస్తున్నాయన్నారు.
స్థానిక ఉత్పత్తులను, స్థానికంగా ఉన్న వనరులను వినియోగించుకునే అవకాశాలను పూర్తి స్థాయిలో పరిశీలించాలని పారిశ్రామికవేత్తలను కోరుతున్ననన్నారు. కుప్పం నియోజకవర్గాన్ని 100 శాతం సోలార్ పవర్ వినియోగించుకునే నియోజకవర్గంగా చేయాలనుకుంటున్నామని స్పష్టం చేశారు. తమిళనాడు, కర్ణాటకలకు అనుసంధానంగా కుప్పం ఉందని, ఇక్కడ మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. కుప్పం నుంచి వివిధ ప్రాంతాలను అనుసంధానం చేసేలా రోడ్ల నిర్మాణం చేపడుతున్నామని చంద్రబాబు వివరించారు.
కుప్పానికి జాతీయ రహదారులు, రైల్వే అనుసంధానం ఉందని, ఎయిర్ కనెక్టివిటీ పెంచేలా చూస్తున్నట్లు తెలిపారు. బ్యాటరీ టెక్నాలజీ, మెడికల్ డివైసెస్, ఫుడ్ లాజిస్టిక్స్, ఫుట్ వేర్, ఇన్నోవేషన్ హబ్గా కుప్పం రూపుదిద్దుకోనుందన్నారు. 5 లక్షల లీటర్ల పాలు కుప్పంలో ప్రస్తుతం ఉత్పత్తి అవుతోందని, ఇది 10 లక్షలకు చేరాలని ఆకాంక్షించారు.
మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టును తొలిసారి కుప్పంలోనే అమలు చేశామని గుర్తు చేశారు. రైతులంతా ప్రకృతి వ్యవసాయం వైపు దృష్టి సారించాలని పిలుపునిచ్చారు. కుప్పానికి కరవును దూరం చేసేలా 700 కిలోమీటర్లకు పైగా దూరం నుంచి హంద్రీ-నీవా ద్వారా నీళ్లు తెచ్చామని వెల్లడించారు. కుప్పంలో తాగు, సాగు నీరు, పరిశ్రమలకు అవసరమైన నీరు పుష్కలంగా లభించనుందని తేల్చిచెప్పారు. హంద్రీ-నీవా కాల్వ ద్వారా నియోజకవర్గానికి నీళ్లు రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని కుప్పం స్థానికులు తెలిపారు.
త్వరలో కుప్పానికి మరో 8 పరిశ్రమలు: పబ్లిక్ పాలసీలతో చరిత్రను తిరగరాయవచ్చునని సీఎం చంద్రబాబు అభిప్రాయపడ్డారు. వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఎంటర్ ప్రెన్యూయర్, వన్ ఫ్యామిలీ-వన్ ఏఐ నిపుణుడు అనే పాలసీలు చరిత్రను తిరగరాస్తాయని తేల్చిచెప్పారు. త్వరలో కుప్పానికి మరో 8 పరిశ్రమలు రానున్నాయని తెలిపారు. ఇవి 6,339 కోట్ల పెట్టుబడులు పెడతాయని అన్నారు. వీటి ద్వారా ప్రత్యక్షంగా, పరోక్షంగా 43 వేల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
తాను ప్రారంభించిన డ్వాక్రా వ్యవస్థ పెద్ద ఎత్తున ఆర్థిక కార్యాకలాపాలు నిర్వహించగలుగుతోందని గుర్తు చేసుకున్నారు. ఒకప్పుడు కుప్పం అత్యంత వెనుకబడిన ప్రాంతమన్న చంద్రబాబు, ఇప్పుడు అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతమని తేల్చి చెప్పారు. ఈ ఏడాదిలో డ్వాక్రా, మెప్మా సంఘాల నుంచి లక్ష మంది మహిళా పారిశ్రామిక వేత్తలుగా తయారు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని చంద్రబాబు వెల్లడించారు.
లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని పని చేయాలి: పరిశ్రమలు తెచ్చే బాధ్యత తనదని, సద్వినియోగం చేసుకునే బాధ్యత ప్రజలదని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టంచేశారు. ప్రజలు సహకరిస్తే ఆకాశమే హద్దుగా అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చునని తేల్చిచెప్పారు. పారిశ్రామిక వేత్తలు కూడా లక్ష్యానికి అనుగుణంగా నిర్మాణాలను పూర్తి చేయాలని, ఉత్పత్తులు ప్రారంభించాలని కోరారు. లక్ష్యాలు నిర్దేశించుకుని పని చేయాలని పారిశ్రామిక వేత్తలను కోరుతున్నానన్నారు.
అభివృద్ధిపై ఇంటింటా చర్చ జరగాలి: కడా ద్వారా 400 ఈ-సైకిళ్లు స్వయం సహాయక సంఘ సభ్యులకు అందించామని తెలిపారు. స్వచ్ఛ-స్వర్ణ కుప్పం సాధనలో భాగంగా చెత్త సేకరణకు 130 ఎలక్ట్రిక్-CNG ఆటోలు వినియోగంలోకి తెచ్చామన్నారు. వచ్చే ఏడాది మార్చి కల్లా రాష్ట్రంలోనే తొలి జీరో-ల్యాండ్ఫిల్ నియోజకవర్గంగా కుప్పం నిలుస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తంచేశారు. ఈ ఏడాది చివరికల్లా ఎల్పీజీ క్రిమటోరియం, కుప్పం సెంట్రల్ పార్క్, వచ్చే ఏడాదిలో డీకే పల్లి పార్క్, మోడల్ బస్ స్టేషన్, ఎన్టీఆర్ స్పోర్ట్ కాంప్లెక్స్ సిద్ధం అవుతున్నాయని వెల్లడించారు. కుప్పంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధిపై ఇంటింటా చర్చ జరగాలని పిలుపునిచ్చారు.
కుప్పానికి ఈ తరహాలో పరిశ్రమలు వస్తాయని తాము కలలో కూడా అనుకోలేదని మహిళా పాడి రైతులు తెలిపారు. తల్లికి వందనం ద్వారా తాము లబ్దిపొందుతున్నామని మహిళలు చెప్పారు. గతంలో ఉపాధి కోసం బెంగళూరుకు వెళ్లాల్సి వచ్చేదని, ఇప్పుడు పరిశ్రమలు రావడంతో వలస వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదని కుప్పం స్థానికులు అభిప్రాయపడ్డారు. పరిశ్రమలు స్థాపించడం ద్వారా తమకు ఉపాధి కల్పించినందుకు కుప్పం వాసులు సీఎం చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.
