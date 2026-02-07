అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ దేశానికి గేమ్ ఛేంజర్ - డిసెంబర్ నాటికి తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్: సీఎం చంద్రబాబు
డిసెంబరు నాటికి అమరావతి కేంద్రంగా తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్ రానుందన్న చంద్రబాబు - వచ్చే రెండేళ్లలో క్వాంటం కంప్యూటర్లు ఇక్కణ్నుంచే ప్రపంచానికి సరఫరా అవుతాయన్న సీఎం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 7, 2026 at 7:09 PM IST
CM Chandrababu Laid Foundation Stone for Quantum Valley in Amaravati : అమరావతి క్యాంటమ్ కంప్యూటింగ్ సెంటర్ దేశానికి గేమ్ ఛేంజర్ కానుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రపంచానికి సరికొత్త ఆవిష్కరణలు అందించే అవకాశాలు ఇక్కడే ఉన్నాయన్నారు. వచ్చే 40 ఏళ్ల అవసరాలు దృష్టిలో పెట్టుకుని ఇవన్నీ చేపట్టామని తెలిపారు. అనంతరం ఏర్పాటు చేసిన సభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు, చరిత్ర సృష్టించాలన్నా దాన్ని తిరగరాయాలన్నా యువతకే సాధ్యమన్నారు. క్వాంటం వేగంతో రాష్ట్ర యువత సాంకేతిక రంగంలో దూసుకెళ్తున్నారన్నారు. అమరావతిలో శంకుస్థాపన చేసిన క్వాంటం కంప్యూటింగ్ దేశానికి గేమ్ ఛేంజర్ కానుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ నెల 16న బిల్ గేట్స్ అమరావతికి రానున్నారని వెల్లడించారు. ప్రపంచానికి నూతన ఆవిష్కరణలు అందించే అన్ని అవకాశాలు మనవద్ద ఉన్నాయని ఉధ్ఘాటించారు.
క్వాంటం కంప్యూటింగ్ వ్యాలీ, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీలు రాష్ట్రానికి గేమ్ ఛేంజర్లు కానున్నాయని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు. రైతుల భూ త్యాగంతో నిర్మితమవుతున్న రాజధాని అమరావతి ప్రపంచానికి ఓ నమూనా అన్నారు. ప్రజలు మరో 30-4౦ఏళ్లు అదనంగా బతికేలా గ్రీన్ ఫీల్డ్ రాజధానిగా అమరావతి రూపుదిద్దుకుoటోoదని వెల్లడించారు. సాంకేతికత గొప్పతనాన్ని అందిపుచ్చుకునే ప్రధాని మనకు ఉండటం అదృష్టమని తెలిపారు. ఈ ఏడాది డిసెంబర్ నాటికి అమరావతి కేంద్రంగా తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్ అందుబాటులోకి రానుందని స్పష్టం చేశారు. వచ్చే రెండేళ్లలో క్వాంటం కంప్యూటర్లు అమరావతి కేంద్రంగా తయారయి ప్రపంచానికి పంపిణీ అవుతాయన్నారు.
ప్రజలు మరో 30 ఏళ్లు అదనంగా బతికేలా : "2030లోగా 2.5 లక్షలమంది క్వాంటం నిపుణులు కావాలి. దేశంలోని వంద మంది ఐటీ నిపుణుల్లో 35 శాతం మంది తెలుగువాళ్లే. క్వాంటం కంప్యూటింగ్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ వ్యాలీలు ఏపీకి గేమ్ ఛేంజర్లు. ప్రజలు మరో 30 ఏళ్లు అదనంగా బతికేలా గ్రీన్ఫీల్డ్ రాజధాని. సాంకేతికత గొప్పతనం తెలిసిన ప్రధాని ఉండటం మన అదృష్టం. డిసెంబరు నాటికి అమరావతి కేంద్రంగా తొలి క్వాంటం కంప్యూటర్ రానుంది. వచ్చే రెండేళ్లలో క్వాంటం కంప్యూటర్లు ఇక్కణ్నుంచే ప్రపంచానికి సరఫరా అవుతాయి. స్పేస్, డ్రోన్, ఎయిరోస్పేస్, మెట్డెక్, సెమీకండక్టర్, రోబోటిక్స్ సిటీలు వస్తున్నాయి. క్వాంటం వ్యాలీకి శంకుస్థాపన చేసిన ఈరోజు చరిత్రలో నిలిచిపోతుంది.
మన యువత సాంకేతిక రంగంలో క్వాంటం వేగంతో దూసుకెళ్తోంది. ఈ క్వాంటం కంప్యూటింగ్ సెంటర్ దేశానికి గేమ్ ఛేంజర్ కానుంది. ప్రపంచానికి సరికొత్త ఆవిష్కరణలు అందించే అవకాశాలు ఇక్కడే ఉన్నాయి. దేశానికి సరైన సమయంలో సరైన వ్యక్తి ప్రధానిగా ఉన్నారు. క్వాంటం మిషన్ కార్యకలాపాలు ఏపీ నుంచే ప్రారంభం కావాలని కోరా. టీసీఎస్, ఐబీఎం, ఎల్ అండ్ టీ ప్రతినిధులతో మాట్లాడా. ఒకట్రెండు నెలల్లోనే ఒప్పందాలు పూర్తి కావాలని కంపెనీలను కోరా. ఈ ఏడాది చివరినాటికి మొదటి క్వాంటం కంప్యూటర్ రావాలని చెప్పా. ఏప్రిల్ 14న ఇక్కడ మరో రెండు క్వాంటం సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తాం" అని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
" రాష్ట్ర భవిష్యత్తు అంతా విద్యార్థులపైనే ఉంది. అందుకే నా ఆశలన్నీ విద్యార్థులపైనే. చరిత్ర రాయాలన్నా, దాన్ని తిరగరాయాలన్నా యువతకే సాధ్యం. పని పట్ల నిబద్ధతకు పెట్టింది పేరు ప్రొఫెసర్ కామకోటి. క్వాంటం ప్రాజెక్టుకు ఇప్పుడే శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం. హైటెక్ సిటీ హైదరాబాద్కు గేమ్ ఛేంజర్గా మారింది. అమరావతిలో క్వాంటం వ్యాలీకి జితేంద్రసింగ్ శంకుస్థాపన చేశారు. అమరావతి కూడా జితేంద్రసింగ్ను ఎప్పటికీ గుర్తుంచుకుంటుంది. భవిష్యత్తులో ఇక్కడినుంచే ఉత్పత్తి, సరఫరా చేస్తాం. ఐటీ శాఖను మంత్రి లోకేశఅ సమర్థంగా నిర్వహిస్తున్నారు." - సీఎం చంద్రబాబు
ఏఐని అందిపుచ్చుకుని అద్భుతాలు : కుప్పంలో ఏడో తరగతి విద్యార్థి ఏఐని అందిపుచ్చుకుని అద్భుతాలు సృష్టించారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్రంలోని 50లక్షల మంది యువత ఏఐ నేర్చుకుని అద్భుతాలు సృష్టించాలన్నారు. డ్రోన్ సిటీ, ఏరో స్పేస్, మెడ్ టెక్, స్పేస్ సిటీలు లాంటివి రాష్ట్రంలో అందుబాటులో తెస్తున్నామని వెల్లడించారు. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకునేలా రాష్ట్రంలో అన్ని మౌళిక సదుపాయాలు ఉన్నాయని స్పష్టం చేశారు. భారతదేశపు క్వాంటం భవిష్యత్తు కేంద్రంగా అమరావతి నిలవనుండటం చారిత్రాత్మకమని సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు.
ఏపీని అతిపెద్ద ప్రకృతి వ్యవసాయ క్షేత్రంగా తీర్చిదిద్దేలా చర్యలు: సీఎం చంద్రబాబు
భూ రికార్డుల్ని ఎవరైనా ట్యాంపర్ చేస్తే జైలుకు పంపుతాం - వదిలిపెట్టేది లేదు : సీఎం చంద్రబాబు