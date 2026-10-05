ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్ ద్వారా సురక్షిత తాగునీరు: సీఎం చంద్రబాబు
వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ‘జల జీవన్ మిషన్ 2.0- అమరజీవి జలధార’ పథకానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్తో కలిసి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 5, 2026 at 2:45 PM IST
CM Chandrababu Speech in Proddatur : గోదావరి, కృష్ణా నదులను అనుసంధానం చేసి జలహారతి ఇచ్చే బాధ్యత తమదని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. గోదావరి పుష్కరాల కంటే ముందే పోలవరాన్ని పూర్తి చేస్తామని, ప్రధాని మోదీతో ఆ ప్రాజెక్టును ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు. ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్ ద్వారా సురక్షిత తాగునీరు అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు. వైఎస్సార్ కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరులో ‘జల జీవన్ మిషన్ 2.0- అమరజీవి జలధార’ పథకానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్తో కలిసి సీఎం శంకుస్థాపన చేశారు. ఈ సందర్భంగా పైలాన్ను ఆవిష్కరించారు. అనంతరం చంద్రబాబు మాట్లాడారు.
200 టీఎంసీలు సముద్రంలోకి పోయాయి : ‘‘గోదావరి-కావేరి నదుల అనుసంధానం నా కోరిక. కరవు పరిస్థితుల్లో 200 టీఎంసీలు సముద్రంలోకి పోయాయి. గోదావరి-కావేరి అనుసంధానమైతే రాయలసీమకు నీటి సమస్య ఉండదు. రానున్న రెండేళ్లలో రూ.30వేల కోట్లు ఖర్చు చేసి 90 లక్షల కుటుంబాలకు తాగునీరు ఇస్తాం. గత ప్రభుత్వ విధ్వంసానికి పల్లెలు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రోడ్లు గుంతలమయం అయ్యాయి. పాలనలో పవన్కల్యాణ్ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. కరవు పరిస్థితులు వచ్చినా ఎదుర్కొనేందుకు ప్రణాళికలు రచించాం. రాయలసీమ దశ, దిశ మార్చిన ప్రభుత్వం ఎన్డీయే. ఈ ప్రాంతానికి రెండేళ్లలో రూ.24 వేల కోట్లు ఖర్చు చేశాం. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో రాయలసీమకు కేవలం రూ.2,500 కోట్లు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు.
వివేకా హత్య కేసులో వాస్తవాలు బయటకు వచ్చాయి. అంతిమ లబ్ధిదారుడు ఎవరో తెలిసిపోయింది. వివేకా హత్యపై జగన్ సమాధానం చెప్పాలి. మద్యం కుంభకోణంలోనూ అన్ని వేళ్లూ ఆయన వైపే చూపిస్తున్నాయి. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన గ్రూప్-1 అక్రమాలపై జగన్ సమాధానం చెప్పాలి. ఉచిత ఇసుక ప్రజల హక్కు అక్రమాలు జరిగితే ఎవరినీ వదిలిపెట్టం’’ అని చంద్రబాబు హెచ్చరించారు.
పల్లెలు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నాయి : "పల్లెపండుగ 3.0తో రూ.11,085 కోట్లతో గ్రామాల్లో మౌలిక సదుపాయాలు. రోడ్ల, డ్రెయిన్లు, వీధిలైట్లు, పంటకుంటల వంటి మౌలిక సదుపాయాలు కల్పిస్తాం. ప్రతి పేదవాడికి సొంతింటి కల సాకారానికి తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాం. మదనపల్లెలో రూ.లక్ష కోట్లతో హార్టికల్చర్ హబ్కు శ్రీకారం చుట్టాం. శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్తో సహకారంతో 3 లక్షల ఇళ్లకు శ్రీకారం చుట్టాం. మరో 6 లక్షల ఇళ్ల నిర్మాణానికి శివరాజ్సింగ్ చౌహాన్ సానుకూలంగా స్పందించారు. రూ.30,156 కోట్లతో జల్ జీవన్ మిషన్ పనులకు శ్రీకారం చుట్టాం. ప్రజలు మెచ్చే పరిపాలన చేస్తాం, అందరి ఆశలు నెరవేరుస్తాం. ప్రతి వ్యక్తికి ఇంటి జాగా ఉండాలి, సొంత అడ్రస్ ఉండాలి. ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్ ద్వారా సురక్షిత తాగునీరు అందిస్తాం. చదువు పూర్తికాగానే పారిశ్రామిక వేత్తలుగా తయారుచేస్తాం" అని సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు.
"కేంద్రంలో మోదీ సహకారం, పవన్ తపన, నా అనుభవంతో రాష్ట్రాభివృద్ధి సాధ్యం. డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్తో రాష్ట్రం బుల్లెట్ స్పీడ్తో దూసుకెళ్తోంది. రాష్ట్ర పునర్ నిర్మాణానికి బలమైన పునాదులు వేశాం. పేదవాడి సాధికారత, నాణ్యమైన జీవితం వంటి కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. నాణ్యమైన మద్యాన్ని తక్కువ రేటుకే ఇస్తున్నాం. వాళ్లే నేరాలు ఘోరాలు చేసి ఎదుటివారిపై నెడతారు. నేను 2019లో ఉన్న ముఖ్యమంత్రిని కాదు, 4.0 వెర్షన్ ముఖ్యమంత్రిని. కుట్రలు, ఫేక్ ప్రచారాలే గొడ్డలి పార్టీ సిద్ధాంతం. నేరాలు చేయడం, ఇతరులపై నెట్టడం గొడ్డలి పార్టీ డీఎన్ఏలోనే ఉంది. రాష్ట్రంలో బలవంతపు మత మార్పిడులు చేయిస్తున్నారు. కడపకు ఏం చేశారో చెప్పే ధైర్యం వైఎస్సార్సీపీకి ఉందా? చెప్పండి." - నారా చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి
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