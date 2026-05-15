దేశానికి ఏపీ రక్షణకవచంగా నిలబడుతోంది - భవిష్యత్తులో పుట్టపర్తికి రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు : చంద్రబాబు
పుట్టపర్తిలో ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేయడం గర్వకారణంగా ఉందన్న చంద్రబాబు - భవిష్యత్తులో పుట్టపర్తిలో రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉందన్న సీఎం -ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టుకు సహకరించిన ప్రజలకు అభినందనలు తెలిపిన చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 1:41 PM IST
CM Chandrababu Laid Foundation Stone for AMCA Project in Puttaparthi : రాయలసీమ దేశానికే రక్షణ సీమగా నిలిచేలా అడుగులు పడ్డాయి. రూ.15,803 కోట్ల భారీ వ్యయంతో చేపట్టిన ఐదో తరం యుద్ధ విమానాల తయారీకి శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా పుట్టపర్తి వేదికైంది. అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ (AMCA) ప్రాజెక్టుకు రక్షణమంత్రి రాజ్ నాథ్ సింగ్, సీఎం చంద్రబాబు చంద్రబాబు చేతుల మీదుగా భూమిపూజ జరిగింది.
650 ఎకరాల్లో అడ్వాన్స్డ్ మీడియం కాంబాట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ప్రాజెక్టుకు రూపకల్పన చేశారు. ఏరోనాటికల్ డెవలప్ మెంట్ ఏజెన్సీ, DRDO భాగస్వామ్యంతో దీన్ని నిర్మిస్తున్నారు. 'AMCA' ఐదో తరం యుద్ధ విమానాల ప్రాజెక్టు ఏపీ పారిశ్రామిక ప్రస్థానంలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా సుమారు 7,500 మంది నిపుణులకు ప్రత్యక్షంగా ఉపాధి లభించనుంది.
ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రరబాబు మాట్లాడుతూ, పుట్టపర్తి అనగానే సత్యసాయిబాబా గుర్తొస్తారని తెలిపారు. సత్యసాయి బాబా బోధనలతో విశ్వశాంతికి కృషి చేశారని గుర్తు చేశారు. పుట్టపర్తి అంటే దేశం గర్వించే రక్షణ కేంద్రంగా తయారవుతుందన్నారు. పుట్టపర్తిలో ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేయడం గర్వకారణంగా ఉందని తెలిపారు. ఆపరేషన్ సిందూర్ భారతీయులకు గర్వకారణమని కొనియాడారు. భవిష్యత్తులో పుట్టపర్తిలో రూ.లక్ష కోట్ల పెట్టుబడులు వచ్చే అవకాశం ఉందన్నారు. ఏఎంసీఏ ప్రాజెక్టుకు సహకరించిన ప్రజలకు అభినందనలు తెలియజేశారు. అలాగే కర్నూలు జిల్లా ఓర్వకల్లులో డ్రోన్ సిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నామని చంద్రబాబు తెలిపారు.
సీమ రూపురేఖలు మారబోతున్నాయి : "దేశానికి ఏపీ రక్షణకవచంగా నిలబడుతోంది. ఒకప్పుడు రాయలసీమ అంటే రతనాల సీమ. ఒకానొక దశలో అనంతపురం ఎడారిగా మారిపోయింది. రాయలసీమ రూపురేఖలను పూర్తిగా మార్చిన ఘనత ఎన్టీఆర్ది. సీమకు నీళ్లు తీసుకురావాలి, ప్రజల జీవితాలు మార్చాలని ఎన్టీఆర్ సంకల్పించారు. రాయలసీమకు నీళ్లు తీసుకొచ్చేందుకు అనేక ప్రాజెక్టులకు ఎన్టీఆర్ శ్రీకారం చుట్టారు. ఎన్టీఆర్ శ్రీకారం చుట్టిన ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేస్తున్నాం. సమర్థ నీటి నిర్వహణతో సీమకు జలహారతి ఇచ్చాం. కేంద్రం సహకారంతో సీమ రూపురేఖలు మారబోతున్నాయి" అని చంద్రబాబు తెలిపారు.
"సీమను హార్టికల్చర్ హబ్గా చేసేందుకు రూ.లక్ష కోట్లతో ప్రాజెక్టు చేపడుతున్నాం. రాయలసీమలోని వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటాం. కడప స్టీల్ప్లాంట్ పనులను జూన్లో ప్రారంభిస్తాం. 2028 నాటికి కడప స్టీల్ప్లాంట్ను పూర్తి చేసి రాయలసీమకు కానుకగా ఇస్తాం. రాయలసీమను రతనాల సీమగా చేసే బాధ్యత నాది. శ్రీహరికోట పక్కనే స్పేస్సిటీ ఏర్పాటు కాబోతుంది. రాయలసీమను సగర్వంగా నిలబెట్టేందుకు కృషి చేస్తాం. రాయలసీమ ఒకప్పుడు డ్రాట్ జోన్, ఇప్పుడు గ్రోత్ జోన్గా మారింది." - సీఎం చంద్రబాబు
మరో కేజీఎఫ్గా జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్ : ఆర్డీటీకి విరాళాల అంశంలో సమస్యలొస్తే లోకేశ్ పరిష్కరించారని సీఎం చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు. ఒకప్పుడు గోల్డ్ అంటే కేజీఎఫ్ ఇప్పుడు జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్ అన్నారు. ఈ ఏడాది జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్లో 600 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. వచ్చే ఏడాది జొన్నగిరి గోల్డ్ ఫీల్డ్లో 1,500 కిలోల బంగారం ఉత్పత్తి చేస్తామని తెలిపారు. బంగారం ఉత్పత్తికి చిరునామాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మారబోతుందన్నారు.
