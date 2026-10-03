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అమరావతిలో గ్రామకంఠాల మినహాయింపులపై పునఃపరిశీలన - మంత్రి నారాయణకు సీఎం ఆదేశం

రాజధాని గ్రామాల్లో 2014-19 మధ్య ఇచ్చిన గ్రామకంఠాల మినహాయింపులు పునఃపరిశీలించాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు. నిబంధనల ప్రకారం గ్రామ కంఠాలను నిర్ధారించారా లేదా అనేది పరిశీలించాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

lands in amaravati
అమరావతిలో గ్రామకంఠాల మినహాయింపులపై పునఃపరిశీలన (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 1:09 PM IST

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Amaravati Grama Kantam Exemptions Review : రాజధాని అమరావతి పరిధిలోని గ్రామకంఠాల అంశాన్ని పురపాలక శాఖ మంత్రి నారాయణ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. శుక్రవారం రాత్రి సీఎంతో సుదీర్ఘంగా చర్చించిన అనంతరం 2014-19లో గ్రామకంఠాలుగా గుర్తించి భూసమీకరణ నుంచి ఇచ్చిన మినహాయింపులను పునఃపరిశీలించాలని సీఎం ఆదేశించారు. నిబంధనల ప్రకారమే గ్రామకంఠాలను నిర్ధారించారా? మినహాయింపులు సక్రమంగా ఇచ్చారా? అనే అంశాలను పూర్తిస్థాయిలో పరిశీలించి నివేదికను సీఆర్డీఏ అథారిటీకి సమర్పించాలని సూచించారు.

రాజధాని పరిధిలోని 29 గ్రామాల్లో 2014-19 మధ్య గ్రామకంఠం కింద పరిగణించిన భూములను భూసమీకరణ నుంచి మినహాయించారు. రాజధాని ప్రకటన చేసే నాటికి ఉన్న గ్రామకంఠాలతో పాటు విస్తరించిన ప్రాంతాలను ఉపగ్రహ చిత్రాలు, రెవెన్యూ రికార్డుల ఆధారంగా గుర్తించారు. వాటితో పాటు గ్రామాలను ఆనుకుని ఉన్న పొగాకు బ్యారెన్‌లు, పశువుల కొట్టాలు తదితర నిర్మాణాలను కూడా నిబంధనల మేరకు మినహాయింపుగా పరిగణించారు. ఇందుకుగానూ సీఆర్డీఏ కొన్ని నిబంధనలు రూపొందించింది.

698 దరఖాస్తులు 17 మందికే అర్హత: 2024లో కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తమ స్థలాలను గ్రామకంఠాలుగా పరిగణించి భూసమీకరణ నుంచి మినహాయించాలని 698 మంది రైతులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీటి పరిశీలనకు ప్రభుత్వం గుంటూరు జిల్లా జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ ఆధ్వర్యంలో కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించిన కమిటీ 17 మందికి మాత్రమే మినహాయింపు ఇచ్చేందుకు అర్హుత ఉందని తేల్చింది. దీంతో దరఖాస్తు చేసుకున్న మిగతా రైతుల్లో అసంతృప్తికి కారణమైంది.

గత మినహాయింపులపై ఆరోపణలు: 2014-19 మధ్య కొందరికి నిబంధనలకు విరుద్ధంగా గ్రామకంఠాల నుంచి మినహాయింపులు ఇచ్చారని పలువురు రైతులు ఆరోపిస్తున్నారు. కొందరు సీఆర్డీఏ అధికారులు లబ్ధిదారులతో కుమ్మక్కయ్యారంటూ వారు అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి నారాయణ సీఎంతో చర్చించగా, గతంలో ఇచ్చిన మినహాయింపులన్నీ పునఃపరిశీలించాలని సీఎం ఆదేశించినట్లు మంత్రి కార్యాలయం తెలిపింది.

మరోవైపు గ్రామకంఠాల మినహాయింపులపై ప్రభుత్వం స్పష్టత ఇచ్చింది. 2014 డిసెంబరు 8ను కటాఫ్‌ తేదీగా పరిగణిస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఆ తేదీకి ముందే నిర్మాణాలు ఉన్న భూములు, చదరపు గజాల ప్రాతిపదికన రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగిన ప్లాట్లను నిబంధనల ప్రకారం మినహాయింపునకు పరిగణించినట్లు వెల్లడించింది. గ్రామ నివాస ప్రాంతానికి దూరంగా ఉన్న ఖాళీ వ్యవసాయ భూములు, కటాఫ్‌ తేదీ తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్లు జరిగిన భూములకు మినహాయింపు వర్తించదని స్పష్టం చేసింది.

ఇప్పటికే 6,473.72 ఎకరాలను ఎల్‌పీఎస్‌ నుంచి మినహాయించారు. అపరిష్కృత దరఖాస్తుల పరిశీలనకు 2026 జనవరిలో జిల్లా స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు. కమిటీకి వచ్చిన 685 దరఖాస్తులను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి, రికార్డులు, శాటిలైట్ చిత్రాలు, రిజిస్ట్రేషన్‌ వివరాల ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు ప్రభుత్వం తెలిపింది. అర్హులైన రైతులకు నిబంధనల ప్రకారం అన్ని ప్రయోజనాలు అందిస్తామని సీఆర్డీఏ స్పష్టం చేసింది.

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