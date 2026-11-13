పెట్టుబడుల ప్రకటనలే కాదు - ప్రాజెక్టులు వేగంగా పట్టాలెక్కుతున్నాయి: సీఎం చంద్రబాబు
CM Chandrababu key Meeting at Visakha: పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు వేగంగా అనుమతులిస్తామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. అవసరమైన సహకారం అందిస్తామని పారిశ్రామికవేత్తలకు సీఎం భరోసానిచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 6:02 PM IST
"పారిశ్రామికవేత్తలకు ఒక్క ఫోన్ కాల్ దూరంలో ఉంటాం, పరిశ్రమల ఏర్పాటుకు వేగంగా అనుమతులిస్తాం. అవసరమైన సహకారం అందిస్తాం". ఇదీ పెట్టుబడిదారులకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇచ్చిన భరోసా. ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నుంచి స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ దిశగా ఏపీ ముందుకు సాగుతోందని సీఎం పునరుద్ఘాటించారు. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల ప్రకటనలే కాదు. ప్రాజెక్టులు కూడా వేగంగా పట్టాలెక్కుతున్నాయని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్రానికి పెట్టుబడులు ఆకర్షించేందుకు విశాఖ భాగస్వామ్య సదస్సు వేదికగా సీఎం చంద్రబాబు పలు కీలక సమావేశాలు నిర్వహించారు. అనకాపల్లి జిల్లా అచ్యుతాపురంలో రూ.1,750 కోట్లతో ఫ్లోట్ గ్లాస్ తయారీ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసేందుకు సెయింట్ గోబెన్ ముందుకొచ్చింది. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా 400 మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించనున్నారు. సంస్థ సీఈవో శ్రీధర్ ముఖ్యమంత్రితో సమావేశమై ఈ వివరాలు వెల్లడించారు.
ఇప్పటికే తడ, విశాఖ, కావలిలో తయారీ యూనిట్లు ఉన్నాయని తెలిపారు. ప్లాస్టర్ బోర్డ్, జిప్సమ్ సిస్టమ్స్, ఇన్సులేషన్ రంగాల్లోనూ పెట్టుబడులకు ప్రణాళికలు ఉన్నాయని వివరించారు. విశాఖలో గ్లోబల్ కేపబిలిటీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయాలని, ఐఐటీ తిరుపతితో కలిసి నిర్మాణ రంగ ఉత్పత్తుల పరిశోధనలకు ఏపీని కేంద్రంగా ఎంచుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు. అమరావతి నిర్మాణంలోనూ భాగస్వామి కావాలని ఆహ్వానించారు. తెనాలిలో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు శ్రీధర్ వెల్లడించారు. పెట్టుబడుల రక్షణ చట్టం పారిశ్రామికవేత్తల్లో విశ్వాసం పెంచిందని ప్రశంసించారు.
సీఎంను కలిసిన మాజీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్: దక్షిణాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ జాంటీ రోడ్స్ సీఎంతో భేటీ అయ్యారు. ఏపీ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకున్న ఆయన భోగాపురం విమానాశ్రయం సమీపంలో ఏర్పాటు చేస్తున్న ముక్కం కోస్టల్ వెల్నెస్, సర్ఫ్ క్లబ్కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా వ్యవహరించనున్నారు. రూ.55 కోట్ల పెట్టుబడితో ముక్కం బీచ్లో వెల్నెస్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. సీఎం చంద్రబాబుతో R.P.S.G గ్రూప్ ఎండీ శాశ్వత్ గొయెంకా భేటీ అయ్యారు. పుర్వా గ్రీన్ పవర్ ద్వారా రూ.3,286 కోట్ల పెట్టుబడితో 349 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టును ఈ సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తోంది. సౌర విద్యుత్, బ్యాటరీ ఎనర్జీ స్టోరేజ్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ రంగాల్లోనూ పెట్టుబడులను పరిశీలించాలని గొయెంకాను సీఎం కోరారు. విజయవాడలో కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న ఫస్ట్సోర్స్ను విశాఖపట్నం, తిరుపతికి విస్తరించాలని పీ4 కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు సూచించారు.
అమరావతిలో ఖతార్ దేశ కార్యాలయం: భారత్లో ఖతార్ రాయబారి మహ్మద్ హసన్ అల్ జబీర్ సీఎం చంద్రబాబుతో సమావేశం అయ్యారు. పోర్టులు, పెట్రో కెమికల్స్, గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు సహకరించాలని ఖతార్ రాయబారిని చంద్రబాబు కోరారు. అమరావతిలో ఖతార్ దేశ కార్యాలయం ఏర్పాటు చేసే అంశాన్ని పరిశీలించాలన్నారు. త్వరలోనే ఖతార్ అధికారిక బృందం ఏపీలో పర్యటిస్తుందని రాయబారి తెలిపారు.
It was a pleasure meeting H.E. Mr. Mohammed Hassan Jabir Al Jaber, Ambassador of the State of Qatar to India, during the 31st CII Partnership Summit 2026. We discussed strengthening Qatar-Andhra Pradesh ties through cooperation in ports, logistics, hospitality, clean energy, agriculture and food processing. I presented Andhra Pradesh as a priority destination for Qatar’s $10 billion investment commitment to India, highlighting our strategic industrial corridors and investor-friendly policies to attract direct sovereign investment from the Qatar Investment Authority (QIA). We also discussed expanding air connectivity between Qatar and Andhra Pradesh to strengthen trade, tourism and people-to-people ties. I look forward to building a stronger partnership that delivers tangible outcomes for both Qatar and Andhra Pradesh. #CIIPartnershipSummit2026 #ChooseSpeedChooseAndhraPradesh #InvestInAndhraPradesh— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 13, 2026
టైమ్ ఇంపాక్ట్ డిన్నర్: ఏపీ అభివృద్ధి ప్రస్థానాన్ని అంతర్జాతీయ వేదికపై చాటిచెప్పేలా విశాఖలో ‘టైమ్ ఇంపాక్ట్ డిన్నర్’ నిర్వహించారు. ‘టైమ్’ ఇంటర్నేషనల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డామియన్ డగ్లస్తో ముఖాముఖిలో రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి, మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, పెట్టుబడుల పురోగతిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేయాలని చంద్రబాబు కోరారు. చంద్రబాబు నాయకత్వం, రాష్ట్ర అభివృద్ధిని డగ్లస్ ప్రశంసించారు. ఏపీ విజయగాథను, అభివృద్ధి నమూనాను ప్రపంచానికి పరిచయం చేస్తామని తెలిపారు.
'బిల్డ్ ద నెక్స్ట్ చాప్టర్ ఆఫ్ గ్రోత్' అంశంపై జరిగిన ప్యానెల్ చర్చలో వరాహ క్లైమేట్ఏజీకి చెందిన మధుర్ జైన్, పబ్లిసిస్ గ్రూప్ సీఈవో అనుప్రియ ఆచార్య, ఇసుజు మోటార్స్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ రాజేష్ మిట్టల్, ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు ఇండియా రెసిడెంట్ మిషన్ కంట్రీ డైరెక్టర్ మియో ఓకా పాల్గొన్నారు. ప్రపంచ వృద్ధికి దోహదపడే భాగస్వామ్యాలు, భవిష్యత్ పెట్టుబడులు, సుస్థిర అభివృద్ధి అవకాశాలపై తమ అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు.
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