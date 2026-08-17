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అసెంబ్లీకి రండి డీఎస్సీపై చర్చిద్దాం - వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం చంద్రబాబు సవాల్

మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 16,347 పోస్టులు భర్తీ చేశాం - చరిత్రలో తొలిసారి 148 రోజుల్లోనే మెగా డీఎస్సీ ప్రక్రియ పూర్తి - పారదర్శకంగా, అవకతవకలకు ఆస్కారం లేకుండా పోస్టులు భర్తీ చేశామన్న చంద్రబాబు

Chandrababu on Mega DSC
Chandrababu on Mega DSC (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 4:30 PM IST

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Chandrababu on Mega DSC : ప్రపంచంలో అధిక తలసరి ఆదాయం గల జాతి తెలుగుజాతి అని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. విద్య విషయంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయలేదన్నారు. గురుకుల పాఠశాలల నూతన విధానం తీసుకొచ్చింది ఎన్టీఆర్‌ అని గుర్తు చేశారు. ఈరోజు దేశవ్యాప్తంగా రెసిడెన్షియల్‌ స్కూల్స్​ వచ్చాయని తెలిపారు. డీఎస్సీ నియామకాల అంశంపై అసెంబ్లీలో ఆయన మాట్లాడారు.

'దేశంలో తొలిసారి మహిళా విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఎన్టీఆర్‌ ఏర్పాటు చేశారు. గతంలో రంగారెడ్డి జిల్లాలో ప్రభుత్వ పాఠశాలలు కూడా సరిగా లేవు. పాఠశాలలతో పాటు మండలానికి ఒక కాలేజీ ఏర్పాటు విధానం తెచ్చాం. డివిజన్‌కు ఒక ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల, జిల్లాకు ఒక మెడికల్ కాలేజీ విధానం తెచ్చాం. రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాలలు దేశంలో ఎక్కడా లేవు. అధిక తలసరి ఆదాయం గల జిల్లాకు చిరునామాగా రంగారెడ్డి జిల్లా మారిందని' చంద్రబాబు వెల్లడించారు.

వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకు సీఎం చంద్రబాబు సవాల్ (ETV Bharat)

"1995 నుంచి 2025 వరకు 14 డీఎస్సీల్లో 11 నేనే నిర్వహించా. పాఠశాలల్లో 80 శాతం నేను నిర్వహించిన డీఎస్సీల్లో ఎంపికైన ఉపాధ్యాయులే. ఒక్కరు కూడా ఎప్పుడూ అవినీతి జరిగిందని చెప్పిన సందర్భమే లేదు. పనితనం మేరకు కౌన్సెలింగ్‌ విధానంలో టీచర్ల బదిలీలు చేపట్టాం. రాజకీయ నాయకుల వద్దకు ఉపాధ్యాయులు వెళ్లే పనిలేకుండా చేశాం. 5 లక్షల మంది ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ పిల్లలకు రెసిడెన్షియల్‌ స్కూల్స్ ఏర్పాటు చేయడమే లక్ష్యం. లక్ష మంది పిల్లలు ప్రైవేట్ నుంచి ప్రభుత్వ బడులకు రావడం చరిత్ర. 1996లో ఆడపిల్లలకు కాలేజీలు, ఉద్యోగాల్లో 33 శాతం సీట్లు ఇప్పించాం. వరకట్నాలు పోయి రివర్స్‌ కట్నం అడిగే పరిస్థితి వచ్చింది. రాష్ట్రంలో తొలిసారి మధ్యాహ్న భోజనం ప్రవేశపెట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీ. ఇంటర్‌ కళాశాలల విద్యార్థులకూ మధ్యాహ్న భోజనం అందిస్తున్నాం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

Chandrababu Fires on YSRCP : మెగా డీఎస్సీ ద్వారా 16,347 పోస్టులు భర్తీ చేశామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. చరిత్రలో తొలిసారి 148 రోజుల్లోనే ఈ ప్రక్రియ పూర్తైందని చెప్పారు. పారదర్శకంగా, అవకతవకలకు ఆస్కారం లేకుండా పోస్టులను భర్తీ చేసినట్లు తెలిపారు. ఎంపికైన టీచర్లను కుటుంబసభ్యులు సహా అమరావతికి పిలిచి సన్మానం చేశామన్నారు. ఇప్పుడు మెగా డీఎస్సీపై వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు ఆరోపణలు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రభుత్వంపై కుట్రలు పన్నేవాళ్లు జాగ్రత్తగా ఉండాలని హెచ్చరించారు.

'మెగా డీఎస్సీకి సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్నీ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాం. ఎన్డీయే విశ్వసనీయతను దెబ్బతీయాలంటే మీ తరం కాదు ఖబడ్దార్‌. మేం ఏదీ దాచిపెట్టలేదు. ఆన్సర్‌ కీ, మెరిట్‌ లిస్ట్‌, సెలక్షన్‌ లిస్ట్‌లను ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచాం. చదువుకున్న వారిని ఆత్మవిమానం దెబ్బతీసే విధంగా చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు సరికావు. కూలీల చేత ధర్నాలు చేయించడం ఏం పద్ధతి? ఎంతో పారదర్శకంగా ఈ నియామక పరీక్షను నిర్వహించిన తీరు మిగిలిన వారికి కూడా ఆదర్శంగా ఉంది. కేంద్రం అనుసరించిన వైఖరినే స్పోర్ట్స్ కోటా భర్తీలో మేం అనుసరించామని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

"ఒక రాజకీయపక్షం రెండున్నరేళ్లుగా అసెంబ్లీకి రాకుండా జీతం తీసుకోవడం ప్రివిలైజర్స్ అందుకోవడం ఏ రకంగా సమర్ధనీయం? శాసనసభకు రాకుండా బాధ్యత కలిగిన వ్యక్తులుగా వారిని ఎలా చూస్తాం. డీఎస్సీలో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తున్న ప్రతిపక్షం సభకు వచ్చి ప్రశ్నిస్తే సమాధానం చెప్పడానికి మేం సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఇదే విషయాన్ని పదేపదే చెప్తున్నా వారు సభకు రావడం లేదు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలకు ధైర్యముంటే దీనిపై చర్చించేందుకు అసెంబ్లీకి రావాలని సవాల్‌ చేస్తున్నా." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

AP Assembly Monsoon Session 2026 : వైఎస్సార్సీపీ హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ పార్టీ అసెంబ్లీకి వస్తే అడ్డంగా దొరికిపోతారని చంద్రబాబు అన్నారు. డీఎస్సీ అభ్యర్థులకు వారి కష్టంతో ఉద్యోగాలు వచ్చాయని తెలిపారు. ఉద్యోగాలు వచ్చిన టీచర్లు ధైర్యంగా ఉండాలన్నారు. కుట్రలను ఎదుర్కొనే శక్తి ప్రభుత్వానికి ఉందని చెప్పారు. తాను ఈ సీటులో కూర్చున్నంత వరకు ఎవరైనా తప్పు చేస్తే అదే చివరి రోజని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

అంతకుముందు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో మాట్లాడారు. 50 ఏళ్ల తన రాజకీయ జీవితంలో గ్రూప్‌-1 లాంటి స్కాం చూడలేదన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన గ్రూప్-1 స్కాంపై శాసనసభలో బుధవారం నాడు అన్ని వాస్తవాలు బయటపెడతామని స్పష్టం చేశారు. గొడ్డలి పార్టీ స్వార్ధానికి ఎందరో నిరుద్యోగులు బలయ్యారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మెగా-డీఎస్సీ అభ్యర్థులు ఆత్మాభిమానంతోనే రోడ్డెక్కారని చెప్పారు. డీఎస్సీ నియామకాల్లో 50 శాతం పైగా మహిళలే ఉన్నారని, డీఎస్సీతో వారికి ఎంతో ఎమోషనల్ బాండింగ్ ఉందని పేర్కొన్నారు. అందుకే వారి ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీస్తుంటే ఎలా సహించగలరని చంద్రబాబు ప్రశ్నించారు.

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