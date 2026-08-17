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ఎల్‌నినోపై పోరాటానికి పంచ సూత్రాలు - తాగునీటికే ప్రథమ ప్రాధాన్యం : సీఎం చంద్రబాబు

ఎల్​నినోపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి - ముందుజాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్లే ఇప్పుడు తాగునీరు ఇవ్వగలుగుతున్నాం - జలధార కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోదీ కూడా ప్రశంసించారన్న చంద్రబాబు

Chandrababu on El Nino Crisis
Chandrababu on El Nino Crisis (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 17, 2026 at 8:59 PM IST

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Chandrababu on El Nino Crisis : ఎల్‌నినో ప్రభావం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉందని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. తద్వారా రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయని చెప్పారు. అన్ని జిల్లాల్లో సాధారణం కంటే తక్కువ వర్షపాతం నమోదు కానుందని తెలిపారు. కొన్ని జిల్లాల్లో జులై నెలలో 68 శాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైందని వివరించారు. ఈ ఏడాది 35.5 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంటుందని చెబుతున్నారని, కొన్ని జిల్లాల్లో అయితే 42 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ఎల్‌నినోపై ప్రజలకు, రైతులకు అవగాహన కల్పించాలని సూచించారు. ఈ మేరకు ఎల్‌నినో ప్రభావం, పరిష్కారాలపై శాసనసభలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.

ఎల్​నినోపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి : సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

'నీటిపంపకాల్లో రాష్ట్రాల మధ్య విభేదాలు పెరుగుతున్నాయి. కావేరి జలాలపై తమిళనాడు-కర్ణాటక మధ్య వివాదం నెలకొంది. ఈ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు కూడా జోక్యం చేసుకుంది. గ్రామాలు, రాష్ట్రాలు, దేశాల మధ్య కూడా నీటి గొడవలు వస్తున్నాయి. కర్ణాటక, మహారాష్ట్రలోనూ లోటు వర్షపాతం ఉంది. పైనుంచి నీళ్లు రాకుంటే శ్రీశైలం, నాగార్జునసాగర్‌పై తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుంది. ప్రాజెక్టులు, జలాశయాల్లో నీటినిల్వలు తగ్గిపోతున్నాయి. గోదావరి నదికి మాత్రం కాస్త నీళ్లు వస్తున్నాయి. పెన్నా బేసిన్‌ కూడా ప్రమాదంలో ఉందని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.

"గడిచిన రెండేళ్లుగా సమర్థంగా నీటి నిర్వహణ చేపట్టాం. 552 టీఎంసీలు పొదుపు చేసుకున్నాం. ఇవే మనకు శ్రీరామరక్ష. ప్రస్తుతం ప్రధాన రిజర్వాయర్లల్లో 586 టీఎంసీలు ఉన్నాయి. ఉత్తరాంధ్ర ప్రాజెక్టులకు వచ్చే నీరు కూడా బాగా తగ్గింది. తాగునీటికి ఇబ్బంది లేకుండా ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశాం. పోలవరం ఎడమ కాల్వ పనులు వేగంగా సాగుతున్నాయి. పోలవరం ఎడమ కాల్వ నుంచి అనకాపల్లి వరకు నీళ్లు తీసుకెళ్తాం. విశాఖలోని పరిశ్రమలు, డేటా సెంటర్లకు నీళ్లు అందిస్తాం. పరిశ్రమలకు, ఉద్యాన పంటలకు నీళ్లు ఇవ్వాల్సి ఉంది. గోదావరి డెల్టాలో తప్ప ఎక్కడ వరిపంట వేసినా ఇబ్బందులు వస్తాయి. నీళ్లు లేక పంటలు ఎండిపోయే పరిస్థితులు రావొచ్చు. కర్నూలు జిల్లాలో ఈసారి ఉల్లి సాగు తగ్గొచ్చు" - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'జలధార ద్వారా నీటి సంరక్షణ చర్యలు చేపట్టాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రధాని మోదీ కూడా ప్రశంసించారు. మరో మూడేళ్లలో రూ.35,555 కోట్లతో 36 ప్రాజెక్టులు నిర్మించేలా ప్రణాళికలు రూపొందించాం. ఇవన్నీ పూర్తయితే 19.16 లక్షల ఎకరాల కొత్త ఆయకట్టుకు నీరు అందించవచ్చు. ఎల్‌నినోపై పోరాటానికి పంచ సూత్రాలు పెట్టుకున్నాం. భూగర్భజలాలు పెరిగేలా చర్యలు చేపడుతున్నాం. రైతులంతా వర్షపు నీటిని ఎక్కడికక్కడ పొదుపు చేసుకోవాలి. నేరేడు, మడ్డువలస ఫేజ్‌-2 ప్రాజెక్టులను త్వరలోనే పూర్తి చేస్తాం. నాగావళి, చంపావతి లింక్‌ను వచ్చే జూన్‌ నాటికి, తోటపల్లి బ్యారేజ్‌కు రూ.249 కోట్లు ఖర్చు చేసి జులైలోగా పూర్తి చేస్తాం. వంశధార, గోదావరి, కృష్ణా నదుల అనుసంధానం పూర్తి చేస్తాం. ఇవి పూర్తయితే రాష్ట్రంలో కరవు అనే మాటే ఉండదని' చంద్రబాబు అన్నారు.

AP Assembly Monsoon Session 2026 : మరోవైపు పొగాకు రైతులకు వడ్డీ లేని రుణాలు ఇప్పించామని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. నష్టపోయిన మామిడి, కోకో, ఉల్లి రైతులను ఆదుకున్నామని గుర్తుచేశారు. పశుగ్రాసానికి సమస్య రాకుండా ఏర్పాట్లు చేశామని, పశువుల కోసం గడ్డి బాగా పెంచేలా చర్యలు చేపట్టామన్నారు. అదేవిధంగా 15,300 గోకుల షెడ్లు నిర్మించామని, ఈ ఏడాది కూడా మరికొన్ని నిర్మిస్తామని చెప్పారు. సంక్షోభం వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసి పనిచేయాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు.

కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని చంద్రబాబు అన్నారు. నీటిని తక్కువగా తీసుకునే పంటలను ప్రోత్సహిస్తున్నామని చెప్పారు. సేంద్రియసాగు విధానంలో పంటలసాగు పెరగాలన్నారు. మెట్ట ప్రాంతాల రైతులకు మెరుగైన సాగు విధానం ప్రకృతి సేద్యమని తెలిపారు. మీ ప్రాంతాల్లో ప్రకృతి సేద్యాన్ని ప్రతి ఎమ్మెల్యే, మంత్రీ ప్రోత్సహించాలని కోరారు. అన్నదాతల నుంచి వచ్చే పంటలబీమా దరఖాస్తులు పెరిగాయని వివరించారు. పంటల బీమాలో దేశంలోనే ఐదో స్థానంలో ఉండటం మనకు గర్వకారణమని వెల్లడించారు. అయితే అన్ని రకాల పంటలకు బీమా చేయించడం కర్షకుల బాధ్యతని చంద్రబాబు వ్యాఖ్యానించారు.

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CHANDRABABU ON EL NINO EFFECT IN AP
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