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బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - వారి రాజకీయ ప్రాతినిధ్యానికి గుర్తు: సీఎం చంద్రబాబు

ఎన్టీఆర్ వచ్చాకే బీసీలకు రాజకీయ అధికారం దక్కింది - మా పార్టీలో ఎందరో బీసీల నేతలు ఎదిగారు - బీసీలకు ద్రోహం చేయడంలో వైఎస్సార్సీపీ నేత నంబర్‌వన్‌ అన్న సీఎం చంద్రబాబు

Chandrababu on BC Reservations
Chandrababu on BC Reservations (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 7:11 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 9:33 PM IST

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Chandrababu on BC Reservations : బీసీలకు అండగా ఉంటామని తమ ప్రభుత్వం మరోసారి రుజువు చేసిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. 34 శాతం రిజర్వేషన్ వల్ల బీసీలకు రాజకీయంగా అవకాశ ద్వారం తెరిచామని చెప్పారు. ఇది వారి జీవితాల్లో మార్పు తెచ్చే అతిపెద్ద నిర్ణయన్నారు. ఇది ఎన్నికల హామీ మాత్రమే కాదని తమ రాజకీయ సిద్ధాంతమని తెలిపారు. హామీ ఇవ్వడమే కాదని, ఇవాళ అమలు చేస్తున్నామని వివరించారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్లు 34 శాతానికి పెంపు అంశంపై అసెంబ్లీలో జరిగిన చర్చలో చంద్రబాబు మాట్లాడారు.

బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్లు - వారి రాజకీయ ప్రాతినిధ్యానికి గుర్తు : సీఎం చంద్రబాబు (ETV Bharat)

నిబంధనలకు అనుగుణంగా అన్ని పరిమితులకు లోబడి స్థానిక సంస్థల్లో బీసీల రిజర్వేషన్ల పెంపుపై కేబినెట్​లో నిర్ణయం తీసుకున్నామని చంద్రబాబు చెప్పారు. గ్రామీణ ప్రాంత స్థానిక సంస్థల్లో 34 శాతం, పట్టణ స్థానిక ప్రాంత సంస్థల్లో 33.33 శాతం మేర రిజర్వేషన్‌లను బీసీ వర్గాలకు వర్తింప చేయనున్నట్టు ప్రకటించారు. టీడీపీ రాకముందు రాజకీయ అధికారం కొన్ని వర్గాలకే పరిమితమైందని గుర్తుచేశారు. ఎన్టీఆర్ వచ్చాకే బీసీలకు రాజకీయ అధికారం దక్కిందని చెప్పారు. తమ పార్టీలో ఎందరో బీసీల నేతలు ఎదిగారన్నారు. ఎర్రన్నాయుడు, యనమల, కేఈ కృష్ణమూర్తి, అయ్యన్నపాత్రుడు, కళా వెంకట్రావు, దేవేందర్‌గౌడ్‌ ఉన్నతస్థాయికి ఎదిగినట్లు తెలిపారు. 1995లో బీసీలకు ఉన్న 20 శాతం రిజర్వేషన్లను 34 శాతానికి పెంచామని చంద్రబాబు గుర్తు చేశారు.

"2019లో వైఎస్సార్సీపీ సర్కార్ వచ్చాక బీసీలకు అన్యాయం జరిగింది. హైకోర్టుకు వెళ్లారు అది కొట్టేసినా సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లలేదు. బీసీలకు ద్రోహం చేయడంలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు నంబర్‌వన్‌. 34 శాతం ఉన్న రిజర్వేషన్లను 24 శాతానికి తగ్గించారు. గత ప్రభుత్వంలో 16,800 మంది బీసీ నేతలు నష్టపోయారు. ఎంపీటీసీ నాగరాజును కర్నూలు ఎంపీగా చేసిన ఘనత ఎన్డీయేది." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

AP Assembly Monsoon Session 2026 : వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో అనేకమంది బీసీ నేతలను వేధించారని చంద్రబాబు గుర్తుచేశారు. అచ్చెన్నాయుడు, కొల్లు రవీంద్ర, అయ్యన్నపాత్రుడిని ఇబ్బంది పెట్టారని చెప్పారు. టీడీపీకి మద్దతుగా ఉన్నారని అనేకమంది బీసీలను హత్య చేశారని ఆరోపించారు. గత ప్రభుత్వంలో బీసీ వర్గాలపై కిరాతకంగా ప్రవర్తించారని, 56 బీసీ కార్పొరేషన్లు అంటూ నాటకాలు ఆడారని చంద్రబాబు ధ్వజమెత్తారు.

"శాసనసభలో ఈ ప్రకటన చేయగానే వైఎస్సార్సీపీ కోర్టుల్లో కేసులు వేసేందుకు సిద్ధంగా ఉంటుంది. మెగా డీఎస్సీ విషయంలోనూ ఇదే తరహాలో వందలాది కేసులు వేశారు. ఈ రిజర్వేషన్ల విషయంలో కోర్టులకు వెళ్లి కేసులు వేస్తే వారు చరిత్ర హీనులుగా మిగిలిపోతారు. ఇంతటి చారిత్రక సమావేశానికైనా వైఎస్సార్సీపీ నేతలు హాజరవుతారని భావించాను. కానీ వారు రాకపోవడం దారుణం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'ప్రతి బీసీ కుటుంబం గర్వంగా చెప్పుకునే రోజు ఇది. స్థానిక సంస్థల్లో వారికి 34 శాతం రిజర్వేషన్లు చారిత్రక నిర్ణయం. టీడీపీ పాలనలో బీసీల అభ్యున్నతికి అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టాం. కులవృత్తులు, చేతివృత్తులకు అండగా నిలిచాం. ఆదరణ కింద 341 పనిముట్లను 90 శాతం రాయితీతో ఇచ్చాం. బీసీల కోసం రూ.32,000ల కోట్లు ఖర్చు చేశాం. వడ్డెర మహిళ దళవాయి రమాదేవికి ఎమ్మెల్సీ పదవి ఇచ్చాం. వడ్డెర్లకు 10 శాతం మైనింగ్ లీజులు ఇస్తున్నాం. చేనేత కుటుంబాలకు రూ.25,000లు సాయం చేస్తున్నాం. మత్స్యకారులకు ప్రతి దశలో అండగా ఉంటున్నాం. దేవాలయాల్లో పనిచేసే నాయీబ్రాహ్మణుల జీతాన్ని రూ.25,000లకు పెంచాం. బీసీలు సోలార్‌ ప్యానెళ్లు బిగించుకుంటే రూ.95,000ల రాయితీ ఇస్తున్నామని' చంద్రబాబు వివరించారు.

"బీసీ వసతిగృహాల్లో మౌలిక వసతులు పెంచుతాం. బీసీ యువతకు నైపుణ్య శిక్షణ ఇస్తున్నాం. బీసీలు వ్యాపారంలో రాణించేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాం. వీరికి విద్య, నైపుణ్యం, ఉపాధి, వ్యాపారం, రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం ఇస్తాం. మేం తెచ్చిన బీసీ రిజర్వేషన్లు ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదు. రాజ్యాంగ పరిమితులు పాటిస్తూనే సామాజిక న్యాయం చేస్తున్నాం. సమాజంలో ప్రతి వర్గానికీ అవకాశం కల్పించాలనేది మా లక్ష్యం." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

'విద్య, నైపుణ్యం, ఉపాధి, ఎంటర్‌ప్రెన్యూర్లు, రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం ద్వారా వెనుకబడిన తరగతుల వారికి సముచిత స్థానం కల్పిస్తాం. కేవలం రోడ్లు, భవనాలు, మౌలిక సదుపాయాలు మాత్రమే అభివృద్ధి కాదని, ఆర్థిక అసమానతలు లేకుండా జీవన ప్రమాణాలు పెంచుతూ చివరి వ్యక్తిని ముందుకు తేవడమే అసలైన అభివృద్ధి. బీసీ రిజర్వేషన్లు ఎవరికీ వ్యతిరేకం కాదని, రాజ్యాంగ పరిధిలో చట్టబద్ధంగా, న్యాయబద్ధంగా సామాజిక న్యాయం సాధించడమే ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వ లక్ష్యం. బీసీ అంటే వెనుకబడిన వారు కాదు, అవకాశం రాక వెనుకబడిన వారు మాత్రమే. ఇంకా స్థిరనివాసం లేని బీసీలూ ఉన్నారని వారికందరికీ అండగా ఉంటాం. పీ-4 ద్వారా అనేకమంది బీసీలు లబ్ధి పొందుతున్నారని' చంద్రబాబు చెప్పారు.

"ఆయారాం గయారాం అనే విధానం కాకుండా సుస్థిరమైన పాలన అందించడం కోసమే పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో మేయర్లు, మున్సిపల్ ఛైర్మన్ల ఎన్నికలను ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ద్వారా చేపడతాం. ఈ మేరకు కేబినెట్​లో నిర్ణయం తీసుకున్నాం. దీంతో పాటు జిల్లాల విభజన జరిగినా ప్రస్తుతం 13 జిల్లా ప్రజా పరిషత్‌లే ఉండటంతో, పరిపాలనా సౌలభ్యం కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 28 జిల్లా ప్రజాపరిషత్‌లను ఏర్పాటు చేయనున్నాం. 16వ ఆర్థిక సంఘం నుంచి రావాల్సిన రూ.2300 కోట్ల గ్రామీణ గ్రాంట్లు, రూ.1562 కోట్ల పట్టణ గ్రాంట్లు రావాలంటే స్థానిక ఎన్నికలు నిర్వహించడం అత్యంత ఆవశ్యకం. సరైన అభ్యర్థుల ఎంపిక ద్వారా భావి నాయకత్వాన్ని అందించాలని కూటమి నేతలను కోరుతున్నా." - చంద్రబాబు, ముఖ్యమంత్రి

గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాలను గాంధీజీ స్ఫూర్తితో అభివృద్ధి చేయడానికి కూటమి అంతా కలిసి కట్టుగా పనిచేయాలని చంద్రబాబు పిలుపునిచ్చారు. మరోవైపు ఆగస్టు 15న జాతీయజెండా ఎగురవేయని నేతలు మనకు ఉన్నారని, దేశభక్తి కూడా లేనివారిని ఏమనాలో అర్థం కావడం లేదని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. ముఖ్యమంత్రి బీసీ రిజర్వేషన్లపై చేసిన ప్రకటనను సభ ఏక మొత్తంగా స్వాగతించింది. సభ్యులంతా నిలబడి చంద్రబాబుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

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Last Updated : August 18, 2026 at 9:33 PM IST

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