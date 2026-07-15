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సీఎం చంద్రబాబు మాట - తీరిన పేదవాడి సొంతింటి కల

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ల మాట తప్పని నైజం - ​తాటి కార్మికుడు రొంగలి ఎల్లయ్యకు 3 సెంట్ల స్థలంలో రూ. 5 లక్షలతో పక్కా గృహం

CM Kept His Promise By Constructing A House In Chipurupalem
CM Kept His Promise By Constructing A House In Chipurupalem (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 15, 2026 at 6:18 PM IST

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CM Kept His Promise By Constructing A House In Chipurupalem : విజయనగరం జిల్లా చీపురుపల్లి మండలం పైలపేట గ్రామానికి చెందిన నిరుపేద అయిన రొంగలి ఎల్లయ్య కుటుంబానికి ఉండటానికి సరైన నీడ లేదు. గతంలో చీపురుపల్లికి పింఛన్ల పంపిణీ నిమిత్తం వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి ఎల్లయ్య తన దీనస్థితిని తీసుకెళ్లారు. ఎల్లయ్య పరిస్థితిని చూసి చలించిన ముఖ్యమంత్రి, అక్కడికక్కడే ఇల్లు నిర్మించి ఇస్తానని భరోసా ఇచ్చారు. ఇచ్చిన మాటను దాదాపు 80 రోజుల్లో నిలబెట్టుకున్నారు.

రూ.5 లక్షలతో ఇల్లు : ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించడమే ఆలస్యం అధికారులు, కూటమి నాయకులు రంగంలోకి దిగారు. ఎల్లయ్యకు ఇచ్చిన హామీని కూటమి ప్రభుత్వం రికార్డు స్థాయిలో దాదాపు 80 రోజుల్లోనే నిజం చేసి చూపించింది. రూ.5 లక్షల వ్యయంతో సుందర నివాసాన్ని నిర్మించి ఇచ్చారు. ఎల్లయ్యకు కేటాయించిన 3 సెంట్ల ప్రభుత్వ స్థలంలో రూ. 5 లక్షల రూపాయలతో అన్ని వసతులతో కూడిన సింగిల్ బెడ్‌రూమ్ ఇంటిని ప్రభుత్వం అత్యంత నాణ్యతతో నిర్మించింది. ఇచ్చిన హామీని ఇంత తక్కువ కాలంలోనే ఆచరణలో పెట్టడంపై సర్వత్రా ప్రశంసలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

నిర్మాణం పూర్తయిన ఈ నూతన గృహాన్ని స్థానిక ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళా వెంకటరావు చేతుల మీదుగా లబ్ధిదారుడు రొంగలి ఎల్లయ్యకు అందజేశారు. కొత్త ఇంటి తాళాలను అందుకున్న ఎల్లయ్య ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. సీఎం చంద్రబాబుకు జీవితాంతం రుణపడి ఉంటానని ఎల్లయ్య తెలిపారు. మాకు ఇల్లు వస్తుందని అసలు అనుకోలేదని పింఛన్ల పంపిణీకి వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు నా బాధ విని ఇల్లు కట్టిస్తామన్నారని పేర్కొన్నారు. అన్న మాట ప్రకారం దాదాపు 80 రోజుల్లోనే ఇంత మంచి ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే కళావెంకటరావు చేతుల మీదుగా తాళాలు అందుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉందని వ్యక్తం చేశారు.

"ముఖ్యమంత్రి పింఛన్లు పంపిణీ చేయడానికి చీపురుపల్లికి వచ్చారు. మాకు పింఛను అందజేస్తున్నప్పుడు, ఆయన మా పరిస్థితి గురించి తెలుసుకున్నారు. మాకు సొంత ఇల్లు లేదని మేము చెప్పగానే, ఆయన వెంటనే 5 లక్షల రూపాయలతో ఇల్లు కట్టించి ఇవ్వాలని అధికారులను ఆదేశించారు. మూడు నెలలు కూడా పూర్తికాకముందే మాకు ఇల్లు కట్టించి ఇచ్చారు. అందుకు మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు". -రొంగలి ఎల్లయ్య, లబ్ధిదారుడు

హామీలు నిలబెట్టుకోవడంలో ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధి : ముఖ్యమంత్రి చూపిన చొరవ, కూటమి ప్రభుత్వం పనితీరుపై పైలపేట గ్రామస్తులతో పాటు నియోజకవర్గ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇచ్చిన హామీలను నిలబెట్టుకోవడంలో ఈ ప్రభుత్వం ఎంత చిత్తశుద్ధితో ఉందో చెప్పడానికి ఈ ఘటనే నిదర్శనమని స్థానిక ఎమ్మెల్యే కిమిడి కళావెంకటరావు స్పష్టం చేశారు. పేదల సంక్షేమమే ధ్యేయంగా, ఇచ్చిన హామీలను రికార్డు స్థాయిలో నెరవేరుస్తూ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్​ నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రభుత్వంగా నిలుస్తోందని మాజీ మంత్రి అన్నారు. రొంగలి ఎల్లయ్యకు ప్రభుత్వం నిర్మించిన పక్కా గృహాన్ని బుధవారం నాడు ఆయన రిబ్బన్ కట్ చేసి, సాంప్రదాయబద్ధంగా ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా లబ్ధిదారుడి కుటుంబానికి ఎమ్మెల్యే వ్యక్తిగతంగా 50 ఇంచుల స్మార్ట్ టీవీని బహుమతిగా అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నాయకులు,హౌసింగ్ అధికారులు, పెద్ద సంఖ్యలో గ్రామస్థులు పాల్గొన్నారు.

"కూటమి ప్రభుత్వం మాట ఇస్తే నిలబెట్టుకుంటుంది. ఫిబ్రవరి 26వ తేదీన ముఖ్యమంత్రి చీపురుపల్లి పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు రొంగలి ఎల్లయ్య తన పరిస్థితిని వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి వెంటనే స్పందించి ఇల్లు మంజూరు చేయాలని ఆదేశించారు. దీనికి ప్రభుత్వం వెంటనే రూ. 5 లక్షల నిధులు కేటాయించింది. హౌసింగ్ అధికారులు శరవేగంగా పనులు పూర్తి చేసి దాదాపు 80 రోజుల్లోనే ఒక బెడ్రూం, హాల్, కిచెన్, విద్యుత్ సౌకర్యాలతో కూడిన పక్కా గృహాన్ని నిర్మించి ఇచ్చారు. ఇది ప్రభుత్వ చిత్తశుద్ధికి నిదర్శనం" -కిమిడి కళావెంకటరావు, చీపురుపల్లి ఎమ్మెల్యే

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TAGGED:

ముఖ్యమంత్రి ఇచ్చిన హామీ
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